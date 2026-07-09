El Insurgente: así presumió el presidente de Suiza, Guy Parmelin, su viaje en tren a Toluca

Guy Parmelin en el Tren Interurbano El Insurgente México-Toluca. (Guy Parmelin)

El presidente de Suiza, Guy Parmelin, realizó un viaje a bordo del Tren Interurbano México-Toluca, conocido como El Insurgente, durante su visita oficial a México.

Como parte de su agenda, el mandatario utilizó sus redes sociales para compartir imágenes, videos y mensajes sobre distintas actividades, incluyendo su recorrido en este sistema ferroviario y su paso por la planta de Nestlé en Toluca.

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El trayecto se llevó a cabo el 7 de julio de 2026, cuando Parmelin abordó El Insurgente para trasladarse entre las estaciones Santa Fe y Metepec.

Tanto en su perfil de X como en el de Instagram, el presidente publicó fotografías y videos que muestran el interior del tren, los paisajes observados durante el trayecto y detalles de la infraestructura.

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Entre los mensajes compartidos, escribió: “Última parada en mi viaje por Norteamérica: México. Visita a las instalaciones de Nestlé en Toluca. Casi 100 años de presencia, 15 sitios en siete estados: una gran muestra de la excelencia industrial suiza y la fuerza de nuestros lazos económicos”.

El mandatario acompañó estos contenidos con imágenes tanto del tren como de su visita a la planta de Nestlé.

En sus publicaciones, hizo referencia a la presencia de empresas suizas en México y a la cooperación económica entre ambos países, destacando la relevancia de estos vínculos en el marco de su visita oficial.

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Lo que Guy Parmelin mostró al mundo desde El Insurgente

El propio presidente suizo documentó su viaje en redes sociales, subiendo videos del recorrido e imágenes de las estaciones.

La administración del tren también destacó en redes sociales la visita Parmelin, señalando que El Insurgente muestra el avance de la infraestructura ferroviaria en México.

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Durante su estadía, Parmelin se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Posteriormente, compartió una fotografía del encuentro y agradeció el trato recibido:

“Gracias, presidenta Claudia Sheinbaum, por la buena y constructiva conversación. Mientras celebramos 80 años de relaciones diplomáticas, Suiza y México están trabajando juntos para fortalecer las relaciones comerciales bilaterales y profundizar aún más nuestra estrecha cooperación”.

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Durante su estadía, Parmelin se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. REUTERS/Daniel Becerril

Acuerdos económicos y diplomáticos entre México y Suiza

El encuentro entre Claudia Sheinbaum y Guy Parmelin tuvo como escenario el Palacio Nacional y contó con la presencia de una delegación empresarial suiza de alto nivel, integrada por representantes de compañías que ya tienen operaciones en México y otras interesadas en establecerse en el país.

Esta comitiva manifestó de forma directa su interés en ampliar inversiones en sectores clave como la industria manufacturera, la tecnología, la alimentación y los servicios, en un contexto donde el Gobierno mexicano impulsa el “Plan México” para atraer más capital extranjero.

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Durante la reunión, ambos mandatarios acordaron no solo actualizar el acuerdo comercial bilateral para modernizar las condiciones de intercambio, sino también fortalecer los mecanismos de inversión y ampliar la cooperación en áreas como educación, ciencia e innovación, con el objetivo de fomentar el desarrollo conjunto de nuevos proyectos tecnológicos y de formación profesional.

Sheinbaum resaltó la confianza que las empresas suizas han depositado en México y aseguró que su administración trabaja para agilizar trámites, reducir la burocracia y brindar mayor certidumbre jurídica y fiscal a quienes decidan invertir.

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Detalló que el comercio bilateral entre ambos países alcanzó los USD 4.272 millones en 2025, lo que refleja una relación económica dinámica y en crecimiento.

Por su parte, Parmelin enfatizó que Suiza es el sexto mayor inversionista extranjero en México, con flujos de inversión que llegaron a USD 2.300 millones en 2025.

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El presidente suizo subrayó que el constante aumento de estos intercambios demuestra el interés creciente de las empresas helvéticas por el mercado mexicano y el potencial que perciben en distintas regiones del país.

Ambos líderes expresaron su compromiso con principios como el multilateralismo, el respeto al derecho internacional y la solución pacífica de controversias, valores que consideran fundamentales en la relación bilateral.

Además, se destacó el trabajo conjunto en la protección del patrimonio cultural, recordando que desde la firma de un acuerdo en 2018, 67 objetos arqueológicos han sido restituidos a México, lo que refuerza la colaboración en materia de cultura y preservación histórica.

La visita de Parmelin coincide con la conmemoración de los 80 años de relaciones diplomáticas entre los dos países, y en 2027 se celebrarán dos siglos de la apertura del primer consulado suizo en México.