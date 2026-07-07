México

México no ha recibido solicitud formal para reanudar relación diplomática con Ecuador: así va la denuncia por la invasión a embajada en Quito

El pasado 5 de abril de 2024 autoridades ecuatorianas invadieron la embajada mexicana para arrestar al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas

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Una mujer y un hombre frente a dos atriles con el escudo de México, con las banderas de Ecuador y México detrás.
Claudia Sheinbaum y un delegado de Ecuador atienden a una conferencia de prensa junto a las banderas nacionales de ambos países. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum aseguró que hasta el momento el gobierno mexicano no ha recibido una solicitud formal por parte de Ecuador para reanudar la relación diplomática entre ambas naciones.

Asimismo, el canciller Roberto Velasco declaró que no existe ningún canal de comunicación con el país de América del Sur, derivado de la falta diplomática cometida durante 2024, cuando el Estado ecuatoriano invadió la embajada mexicana para arrestar al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, quien había recibido asilo político.

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“Invaden nuestra embajada, agreden a nuestro personal y detienen ilegalmente a una persona que ya contaba con asilo otorgado legalmente por el gobierno de México en términos de convenciones de las que ambos países somos parte”, señaló el funcionario de Relaciones Exteriores (SRE).

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