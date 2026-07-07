Víctor Méndez obtiene la medalla de oro en el Campeonato Mundial Juvenil de Halterofilia

El joven busca consolidarse con la nueva promesa para México en la disciplina. (Comité Olímpíco Mexicano)

El yucateco Víctor Méndez obtuvo el título de campeón U17 en el Campeonato Mundial Juvenil de Halterofilia, celebrado en Cali, Colombia, donde dominó la división de 60 kilogramos y levantó un total de 250 kg para quedarse con el primer lugar.

Asimismo, también logró subirse a lo más alto del podio en la modalidad de envión con 142 kg, mientras que en arranque finalizó en la quinta posición con 108 kg.

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Su actuación confirmó el crecimiento que ha tenido este deporte en los últimos años tras la medalla de bronce obtenida por Aremi Fuentes en los Juegos Olímpicos de París 2024.

La promesa mexicana

(Comité Olímpico Mexicano)

Víctor Méndez, originario de Yucatán, se perfila como uno de los nuevos referentes de la halterofilia mexicana. Desde sus primeras competencias nacionales, ha mostrado un desempeño sobresaliente en las divisiones juveniles, consiguiendo títulos estatales y nacionales.

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A lo largo de su carrera, ha participado en competencias regionales donde ha tenido buenos resultados, lo cual ahora ha reflejado en el panorama mundial, lo cual lo coloca como una de las promesas de la halterofilia mexicana, con proyección hacia competencias mayores y como posible representante olímpico en el futuro.

Historia de la halterofilia en México

Soraya Jiménez ganó oro en Sidney 2000

La halterofilia mexicana tiene antecedentes que se remontan a mediados del siglo XX, cuando el país comenzó a participar en competencias internacionales.

México debutó en halterofilia olímpica en los Juegos de Londres 1948 y, desde entonces, el país ha mantenido una presencia constante en la disciplina.

La primera medalla de México en Juegos Olímpicos llegó en Sidney 2000 con Soraya Jiménez, quien consiguió la medalla de oro en la categoría de los 58 kilogramos, convirtiéndose en la primera mexicana en subirse a lo más alto del podio en unos Juegos Olímpicos.

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Dicha hazaña la consiguió tras acumular un total de 222.5 kg levantados y superando a la competidora favorita la norcoreana Ri Song Hui, siendo además la primera medalla de oro para México desde Los Ángeles 1984.

En los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, Damaris Aguirre finalizó en la sexta posición, pero tras darse a conocer la descalificación de varios atletas por dopaje, nueve años después obtuvo la medalla de bronce en la categoría de 75 kilogramos.

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Luz Acosta recibió después de seis años la medalla de bronce que obtuvo en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 en la prueba de halterofilia de la categoría 63 kilogramos, luego de la descalificación de tres atletas que dieron igualmente positivo al doping.

Aremi Fuentes se convirtió durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en la última medallista mexicana de la disciplina, donde pese a no estar en el radar de las favoritas, logró subirse al podio con consistencia en la categoría de 76 kg tras levantar 108 kg y 137 kg en las fases de arrancada y dos tiempos respectivamente con un total de 245 kg para ganar la medalla de bronce.

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