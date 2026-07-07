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Robo en la casa de Martha Higareda durante su embarazo de gemelas: así lo vivió la actriz

La famosa narró el traumático momento durante un video de Youtube

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(YT: De Todo Un Mucho)
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El regreso a casa no fue como esperaba Martha Higareda. La actriz mexicana, conocida por su amplia trayectoria en la pantalla, se enfrentó a un hecho inesperado durante el embarazo de sus gemelas: su vivienda fue allanada mientras atravesaba el cuarto mes de gestación.

La noticia se dio a conocer en una charla que mantuvo junto a su esposo, Lewis Howes, a través de un canal de YouTube.

Durante la conversación, ambos compartieron no solo detalles del nacimiento y bautizo de las gemelas, sino también las dificultades vividas en ese periodo, marcadas por el robo en su hogar.

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La actriz relató que, ante la ausencia de su esposo, decidió pasar la noche en la casa de su madre por una simple intuición. Al día siguiente, se enteró de que su vivienda había sido víctima de un delito, lo que le provocó una profunda sensación de inseguridad y desasosiego.

(Captura YT: De Todo Un Mucho)
(Captura YT: De Todo Un Mucho)

“Da miedo porque es nuestro hogar. Nuestro refugio. No es nada más una casa, es nuestro hogar. Es nuestro santuario, es sagrado”, expresó la intérprete al recordar el impacto emocional que tuvo la noticia.

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Consecuencias emocionales y reacción ante el robo

Tras descubrir lo ocurrido, Higareda se comunicó de inmediato con su esposo, quien la aconsejó abandonar el lugar y contactar a las autoridades para iniciar la denuncia. La actriz relató que intentó mantener la calma durante todo el proceso, tanto por su bienestar como por el de las bebés.

No podía dejar que las emociones se apoderaran de mí, porque eso les afectaría a ellas. Así que creo que me mantuve muy serena hasta que se marchó el último equipo forense. Entonces me derrumbé. Me eché a llorar”, confesó.

(IG: @marthahigareda)
(IG: @marthahigareda)

El robo ocurrió durante una etapa especialmente vulnerable para la familia, ya que la actriz atravesaba el embarazo tras haberse sometido a una cirugía para lograr la gestación.

El nacimiento de las gemelas tuvo lugar el 18 de noviembre de 2025, un hecho que marcó la vida de la pareja y que han compartido en diferentes momentos a través de sus redes sociales.

La familia y el valor del hogar

El episodio delictivo dejó una huella en la vida cotidiana de la actriz y su familia. La experiencia resaltó el valor simbólico y emocional que representa el hogar, no solo como espacio físico, sino como refugio para los suyos.

Durante los meses posteriores, Higareda y Howes han mostrado a sus seguidores algunos momentos familiares, como el bautizo de las pequeñas y celebraciones personales. A pesar del incidente, la pareja ha buscado mantener una actitud positiva y enfocarse en la crianza de sus hijas.

En resumen, la actriz mexicana vivió un episodio de vulnerabilidad mientras esperaba a sus gemelas. El robo a su vivienda, ocurrido cuando se encontraba en el cuarto mes de embarazo, la llevó a priorizar la seguridad y a enfrentar el desafío con serenidad, pensando siempre en el bienestar de su familia.

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