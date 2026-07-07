FGR debe investigar presunta intervención del FBI en caso de ‘El Mayo’ y muerte de agentes de la CIA en Chihuahua, reitera Sheinbaum

La presidenta de México dijo que la FGR deberá investigar la detención de El Mayo. (Presidencia)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo este martes, durante la conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, que la Fiscalía General de la República (FGR) continúa con las investigaciones sobre la presencia de agentes de la CIA en un operativo contra el narcotráfico llevado a cabo en el estado de Chihuahua, así como el presuntro secuestro y entrega de Ismael El Mayo Zambada, ex líder del Cártel de Sinaloa, a Estados Unidos, en el que se presume que habrían participado agentes del FBI sin informar al gobierno de México.

En la conferencia de prensa matutina de este martes, una periodista dijo a Sheinbaum que había una estrategia de presión del Gobierno de Estados Unidos contra el Gobierno de México, y le preguntó si México debía dejar de sentirse presionado por EEUU.

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Ante esto, Sheinbaum aseguró que México no se sentía presionado por Estados Unidos, y que “Estados Unidos puede generar presión sobre nosotros, el asunto es cómo respondemos, y nosotros respondemos con dignidad, porque representamos al pueblo de México, que es un pueblo digno”.

Señaló que, por eso era muy importante la información que proporcionaban, misma que, aseguró, no tenía nada que ver con la detención de las personas, en este caso, de Ismael El Mayo Zambada, sino bajo qué condiciones se da y quién mentía.

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Luego de esto, se le cuestionó si cambiaba en algún sentido lo que ocurría con Maru Campos, gobernadora del estado norteño de Chihuahua, sobre el caso del personal de Estados Unidos que estuvieron involucrados en un operativo en esa entidad, a lo que la mandataria aseguró que “esas investigaciones continúan, continúan las investigaciones y la Fiscalía también tiene que informar sobre la investigación que abrió en el caso de Chihuahua y en el caso de Sinaloa, en ambos casos”, expuso.

El Mayo Zambada fue secuestrado y llevado a Estados Unidos en contra de su voluntad. (Credit Image: � Department of State/Tv Azteca/La Nacion via ZUMA Press)

En caso de comprobarse participación del FBI en captura de El Mayo Zambada, se trataría de una violación internacional

Cabe destacar que este martes, durante la conferencia de prensa matutina, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, afirmó que en caso de comprobarse la partricipación del FBI en la captura de El Mayo Zambada, se trataría de una violación internacional.

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“De confirmarse la participación del FBI, sin informar al Gobierno de México, representa una violación a la Carta de las Naciones Unidas, a la Carta de los Estados Americanos, a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley de Seguridad Nacional", dijo Rodríguez frente a medios de comunicación.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que desde la administración anterior (del ex presidente Andrés Manuel López Obrador) se realizaron solicitudes de información a Estados Unidos para conocer la posible participación de agencias de ese país en la detención de El Mayo Zambada, pero fue negado por Ken Salazar. En ese sentido, cuestionó si mintió el ex embajador o el FBI al atribuirse el operativo donde fue asegurada la avioneta.

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“La primera pregunta es: ¿Quién mintió?, ¿Mintió el embajador Ken Salazar? De participar una de las agencias de Estados Unidos en este operativo estaría violando tratados internacionales y la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos", comentó.

Sobre el ingreso de 17 familiares de El Chapo Guzmán a Estados Unidos en 2025, así como los señalamientos de El Mayo de haber sido secuestrado por uno de sus hijos, Sheinbaum cuestionó los posibles pactos que se realizan con la delincuencia organizada desde ese país.

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Se presume que el FBI habría participado en el operativo enel que fue detenido El Mayo Zambada. (FBI)

“Se hace la pregunta ¿Quién acuerda con miembros de la delincuencia organizada?, porque nosotros no. Nosotros nunca vamos a hacer acuerdos con ningún miembro ni con ninguna organización de la delincuencia organizada”, dijo la mandataria nacional.

Al ser cuestionada sobre las consecuencias que tendría el comprobarse la participación del FBI en el operativo de captura, la presidenta se limitó a decir que deberá ser revisado por la Fiscalía General de la Repúiblica y la Secretaría de Relaciones Exteriores.

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