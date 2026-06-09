Trabajos en CDMX 2026: jornadas de empleo y reclutamiento hoy en la capital del país

Las jornadas de empleo organizadas este 9 de junio en Ciudad de México reunirán a empresas de distintos sectores con el objetivo de ofertar plazas para perfiles diversos en cinco alcaldías. La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo coordinará estos eventos presenciales, que concentran a más de una veintena de compañías y acercan oportunidades laborales a quienes buscan incorporarse al mercado formal.
En Azcapotzalco, la jornada se lleva a cabo en Av. Camarones 494, esquina Norte 87-B, colonia El Recreo. El horario es de 10 a 14 horas. Participan empresas como B&E Employee, Laboratorios Alpharma, Capitalia, Refipuertas, Techmart Mayoreo, Galletas Cuétara, Tecno Aviv y Pepsico/Sabritas. Entre las vacantes disponibles destacan conductores de 3.5 y 4.5 toneladas, auxiliar general, barista, especialista de nómina, almacenista, camarista, personal de limpieza, electromecánico, reclutador, community manager y vendedor. Según la convocatoria publicada, se abrirán opciones tanto para quienes buscan su primer empleo como para perfiles con experiencia previa.
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El reclutamiento de Gustavo A. Madero se realizará en el CEDEMyPE, ubicado en Calle Manizales 715, Lindavista. Siete empresas pondrán a disposición un catálogo de vacantes orientado a diversos perfiles. La Secretaría de Trabajo de la ciudad señala que el objetivo es facilitar la vinculación entre empleadores y buscadores de empleo en una de las zonas más pobladas de la capital.
En Miguel Hidalgo, la sede es el FARO Cosmos (Calzada México-Tacuba, Tlaxpana, 11370). Ocho empresas, entre ellas Orogold, Águila Bicéfala y Jardín Británico, participan con ofertas laborales. La jornada, identificada como “mundialista”, busca atraer talento en áreas administrativas, ventas y servicios, además de puestos técnicos y operativos.
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Por su parte, las vacantes en Álvaro Obregón se concentran en URSE Álvaro Obregón, en Canario s/n, esquina Calle 10, colonia Tolteca. Entre las empresas presentes están ETAL, BOSPRO, Walmart Express y NOAM. Las posiciones disponibles incluyen ayudante general, jefe de turno, guardias de seguridad, multifuncionales y operadores. De acuerdo con la convocatoria, la oferta se adapta tanto a personas que buscan empleo eventual como a quienes desean incorporarse de manera permanente.
Mientras tanto, la alcaldía Coyoacán organiza la “Jornada de Empleo por la Paz e Igualdad” en PILARES La Escuelita (Cicalco 12, Pedregal de Santo Domingo). Diez empresas, como Sanborns, Alfa Proveedores y Contratistas y Little Caesars, ofrecen vacantes en áreas de atención al cliente, ventas y logística. El evento da prioridad a la inclusión y la igualdad de oportunidades para mujeres, jóvenes y personas de grupos diversos.
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Diversidad de vacantes y sedes para facilitar la inserción laboral
Las jornadas concentran oportunidades laborales de sectores como logística, ventas, manufactura, seguridad privada, limpieza, administración y servicios generales. La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo reporta que el horario de atención en todas las sedes es de 10 a 14 horas, permitiendo a los aspirantes acercarse con documentos básicos y aplicar directamente.
El modelo de jornadas itinerantes, implementado desde años anteriores, busca descentralizar la oferta laboral y reducir los tiempos de búsqueda de empleo. Según datos de la dependencia, la participación de empresas nacionales y transnacionales incrementa la variedad de perfiles requeridos y abre opciones a quienes no cuentan con experiencia formal previa.
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Entre las empresas participantes, algunas ofrecen vacantes para conductores, ayudantes de almacén, personal de limpieza, operadores de producción, especialistas administrativos, jefes de turno y vendedores en tiendas de autoservicio. Otras vacantes incluyen baristas, camaristas, community managers, electromecánicos y elementos de seguridad.
Empresas y dependencias públicas coordinan esfuerzos
La organización de las jornadas corresponde a la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, en coordinación con el Servicio Nacional de Empleo y las alcaldías anfitrionas. Cada sede cuenta con módulos de información, áreas de entrevista y orientación laboral gratuita.
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La estrategia de empleabilidad de la administración capitalina prioriza la conexión directa entre candidatos y reclutadores, sin intermediarios ni costo para los asistentes. Las empresas participantes comunican de forma transparente las condiciones, salarios y requisitos de cada vacante durante el evento.
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