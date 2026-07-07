Falta detener a más personas por caso de Roxana Guzmán periodista asesinada en Veracruz, dice Harfuch

Durante la conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, informó sobre los avances en la investigación del caso de la desaparición y asesinato de la periodista veracruzana Roxana Guzmán.
García Harfuch detalló que se han emitido ocho órdenes de aprehensión relacionadas con la participación directa en los hechos y que actualmente hay ocho personas detenidas. El funcionario puntualizó que “aún faltan más personas por detener”, señalando que la investigación permanece abierta y se esperan nuevas capturas en los próximos días.
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El secretario destacó que mantiene comunicación constante con las autoridades estatales, mencionando específicamente a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, así como con la Fiscalía del estado de Veracruz y la policía estatal. Esta coordinación, según el secretario, busca fortalecer las acciones conjuntas para esclarecer el caso y llevar ante la justicia a todos los responsables.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum exhortó a los periodistas que consideren estar en riesgo a acercarse a la Secretaría de Gobernación para solicitar apoyo y acceder a mecanismos de protección que les permitan continuar con su labor informativa. Sheinbaum subrayó la importancia de brindar respaldo a los comunicadores que enfrentan amenazas o condiciones de vulnerabilidad y anunció su compromiso de presentar un informe detallado sobre los asesinatos de miembros de la prensa y activistas en el país.
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