México

Falta detener a más personas por caso de Roxana Guzmán periodista asesinada en Veracruz, dice Harfuch

El secretario de Seguridad Omar García Harfuch, informó que también existen ocho órdenes de aprehensión y advirtió que la indagatoria sigue abierta, con más capturas previstas en los próximos días

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Hombre con traje y corbata habla en un podio con micrófonos, frente a una bandera de México y una imagen en blanco y negro de fondo
Omar García Harfuch se pronuncia en un evento público sobre el caso de la periodista Roxana Guzmán, asesinada en Veracruz. (Presidencia)

Durante la conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, informó sobre los avances en la investigación del caso de la desaparición y asesinato de la periodista veracruzana Roxana Guzmán.

García Harfuch detalló que se han emitido ocho órdenes de aprehensión relacionadas con la participación directa en los hechos y que actualmente hay ocho personas detenidas. El funcionario puntualizó que “aún faltan más personas por detener”, señalando que la investigación permanece abierta y se esperan nuevas capturas en los próximos días.

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El secretario destacó que mantiene comunicación constante con las autoridades estatales, mencionando específicamente a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, así como con la Fiscalía del estado de Veracruz y la policía estatal. Esta coordinación, según el secretario, busca fortalecer las acciones conjuntas para esclarecer el caso y llevar ante la justicia a todos los responsables.

(Presidencia)

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum exhortó a los periodistas que consideren estar en riesgo a acercarse a la Secretaría de Gobernación para solicitar apoyo y acceder a mecanismos de protección que les permitan continuar con su labor informativa. Sheinbaum subrayó la importancia de brindar respaldo a los comunicadores que enfrentan amenazas o condiciones de vulnerabilidad y anunció su compromiso de presentar un informe detallado sobre los asesinatos de miembros de la prensa y activistas en el país.

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