Familia de Gilberto Mora: quiénes son sus hermanas, padres y más sobre el ‘niño de la Selección Mexicana’ REUTERS/Raquel Cunha

El Mundial 2026 transformó a Gilberto Mora en la principal revelación de la Selección Mexicana, y catapultó la atención sobre su entorno familiar, compuesto por figuras que han permanecido fuera de cámara.

Con solo 17 años, el mediocampista nacido en Tuxtla Gutiérrez se consolidó como titular en el Tri y despertó el interés de clubes europeos, mientras su círculo más cercano opta por la discreción.

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El respaldo de una familia ligada al futbol

La familia de Gilberto Mora se mantiene lejos de los reflectores, pero su presencia en los estadios y en momentos clave del futbolista es constante. El apoyo de sus padres y sus dos hermanas se refleja en imágenes compartidas en redes sociales, donde celebran sus logros desde sus primeras apariciones en el Club Tijuana.

El padre de Gilberto, Gilberto Mora Olayo, es exfutbolista profesional y entrenador en fuerzas básicas. Jugó en equipos como Jaguares de Chiapas y Tiburones Rojos de Veracruz, y después de su retiro continuó vinculado al futbol desde los banquillos. La formación de su hijo como mediocampista ofensivo estuvo acompañada y supervisada por su experiencia, según reportes mencionados por distintos medios deportivos.

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Sobre su madre, se conoce únicamente el apellido Zambrano y su ausencia en eventos públicos o entrevistas. El mediocampista ha señalado que el respaldo de sus padres fue determinante para su debut profesional, que ocurrió cuando tenía 15 años.

El jugador mexicano Gilberto Mora durante el partido de fútbol entre las selecciones de México vs Ecuador correspondiente a la fase de 16avos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en el Estadio Ciudad de México. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

Quiénes son las hermanas de Gilberto Mora

Las hermanas del futbolista, Bárbara Mora y Kamila Mora, han preferido mantener un perfil bajo, lejos del medio deportivo y de la exposición mediática. Ninguna de las dos se ha vinculado profesionalmente al deporte ni al entretenimiento. De las dos, Kamila cuenta con mayor actividad en redes sociales, donde ocasionalmente publica videos y fotografías familiares junto a Gilberto.

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Hasta ahora, ni Bárbara ni Kamila han ofrecido entrevistas públicas sobre la carrera del jugador ni han buscado capitalizar la fama repentina del llamado “niño de la Selección Mexicana”. Su presencia se limita a acompañar al futbolista en tribunas y compartir momentos privados en familia.

Kamila Mora ha publicado imágenes de reuniones familiares durante el Mundial 2026, en las que se observa a Gilberto acompañado de sus padres y hermanas, celebrando las victorias del Tri. “Siempre vamos a estar contigo”, escribió en una de sus publicaciones, donde aparece abrazando al mediocampista en el estadio.

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Un debut precoz en la Liga MX y consolidación en el Tri

Gilberto Mora nació el 14 de octubre de 2008 en Chiapas y debutó con Club Tijuana a los 15 años, convirtiéndose en uno de los jugadores más jóvenes en disputar un partido de la Liga MX. Su posición como mediocampista ofensivo y su visión de juego lo llevaron a ser convocado por la Selección Mexicana en el proceso rumbo al Mundial 2026.

Durante la Copa del Mundo, Mora se consolidó como uno de los protagonistas del equipo y marcó un gol en la fase de grupos, hecho que fue destacado por medios nacionales e internacionales. Tras su desempeño, el interés de clubes europeos se incrementó y su nombre apareció en las listas de promesas del futbol mexicano para los próximos años.

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Mexico's midfielder #19 Gilberto Mora reacts during the 2026 World Cup round of 32 football match between Mexico and Ecuador at the Mexico City Stadium in Mexico City on June 30, 2026. (Photo by Yuri CORTEZ / AFP)

La familia Mora, fuera de los reflectores

La familia Mora Zambrano ha optado por resguardar su privacidad pese al ascenso meteórico de Gilberto. Ningún miembro ha ofrecido entrevistas amplias a medios deportivos, y la información disponible proviene de publicaciones esporádicas en redes sociales o reportes de cronistas que han seguido de cerca la trayectoria del futbolista.

El propio Gilberto Mora ha mencionado en entrevistas breves que su familia fue fundamental para alcanzar el profesionalismo a una edad en la que la mayoría de los jóvenes apenas inicia en fuerzas básicas. “Sin el apoyo de mi papá y mi mamá no estaría aquí”, dijo en una zona mixta tras un partido del Tri en el Mundial 2026.

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El entorno discreto detrás de la joven promesa del futbol mexicano

A diferencia de otros futbolistas que convierten a sus familiares en figuras públicas, la familia de Gilberto Mora permanece alejada de la exposición mediática. Bárbara y Kamila no han realizado declaraciones sobre la carrera de su hermano ni han incursionado en el medio deportivo.

El apellido Mora empieza a ser reconocido dentro y fuera de México, pero la dinámica familiar se mantiene como un espacio privado y protegido. El caso de Gilberto Mora representa una excepción en el futbol nacional, donde la fama tiende a extenderse al círculo más cercano del jugador.

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