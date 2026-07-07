Violencia digital obliga a periodistas mujeres a autocensurarse en redes sociales: México, el país más letal en 2026

Una periodista se muestra pensativa frente a su portátil y micrófono, rodeada de comentarios de redes sociales negativos y una línea de alambre de púas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 73 por ciento de las mujeres periodistas en el mundo ha sufrido violencia ‘online’ mientras ejercía su trabajo y un 68 por ciento restringió sus publicaciones o se retiró de las plataformas digitales con el fin de protegerse de los ataques.

Así lo ha asegurado este martes en una atención a la prensa en Palma la profesora titular de Derecho Constitucional de la Universitat d’Alacant, Maria del Mar Esquembre, que ha desarrollado la conferencia ‘Del contacto sexual al algoritmo patriarcal: mujeres, derechos y nuevas formas de dominación’.

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Esquembre ha sido la encargada de pronunciar la conferencia inaugural de la Escuela de Verano de Estudios de Violencia de Género impulsada por la Universitat de les Illes Balears (UIB), que se celebra entre los días 7 y 10 de julio en el edificio Sa Riera.

La experta, cofundadora y presidenta de la Red Feminista de Derecho Constitucional, aseguró que, en base a un estudio de la Unesco del año 2024, casi tres de cada cuatro periodistas mujeres ha sufrido violencia machista en el ejercicio de sus funciones.

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Una periodista mira de frente con su rostro parcialmente pixelado, con emojis y mensajes negativos de redes sociales flotando a su alrededor que ilustran la violencia digital que afronta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, el 68 por ciento se vio obligada a restringir o eliminar sus perfiles en plataformas digitales con el fin de evitar ataques.

Esquembre relató que esta situación se produce en un contexto global en el que del 16 al 58 por ciento de las mujeres ha sufrido violencia de género facilitada por la tecnología, según un estudio de la ONU Mujeres del año 2024.

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La violencia digital también afecta a las mujeres que se dedican a la política, algo que la profesora de la UA ha ejemplificado con un estudio de la Fundación Multitudes del año 2023 que refleja que el 96.8 por ciento de las parlamentarias de Chile fue víctima de “desinformación de género”.

“Se metían con su físico, descontextualizaban sus discursos”, relató Esquembre, quien también mencionó que existen gran cantidad de estudios que constatan la violencia digital contra parlamentarias.

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Una periodista sufre acoso en redes sociales, lo que la obliga a autocensurarse y eliminar sus publicaciones para evitar la violencia digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para Esquembre, el objetivo “de todos los ataques es la expulsión de las mujeres del espacio público, que ahora es el tecnológico, el de las redes sociales”.

“En el origen se construyó lo público en la exclusión de las mujeres. Ahora que han accedido a lo público y no las podemos excluir, pues las tenemos que expulsar”, ha reflexionado.

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Añadió que “algunas incluso deciden desaparecer voluntariamente para protegirse, para autocuidarse”.

De hecho, Esquembre aseguró que la “autocensura” que sufren las mujeres en el mundo digital es “como la versión digital de lo que era el confinamiento doméstico de antes”.

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Una periodista expresa preocupación frente a su ordenador, donde mensajes negativos de redes sociales flotan sobre la pantalla, lo que ilustra el impacto de la violencia digital y la autocensura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

México, el país más letal para periodistas en 2026

México concentra la mayor violencia letal contra periodistas del mundo, por encima de zonas de conflicto armado como Ucrania y Siria, según la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2026 de Reporteros Sin Fronteras (RSF).

En la lista general, el país ocupa el puesto 122 de 180 naciones evaluadas. Aunque subió dos posiciones respecto a 2025, RSF advirtió que ese avance es “ilusorio”: obedece al deterioro de otros países, no a mejoras reales en las condiciones para el periodismo mexicano.

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Desde el año 2000, el informe documentó más de 150 periodistas asesinados y 28 desaparecidos en territorio mexicano. Los estados con mayor concentración de crímenes son Guerrero, Veracruz, Michoacán y Tamaulipas.

Durante 2025 fueron asesinados nueve comunicadores. La cifra total asciende a 12 desde que Claudia Sheinbaum asumió la presidencia en octubre de 2024. Al menos diez de esas víctimas contaban con algún tipo de resguardo institucional al momento de su muerte.

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Esta ilustración de acuarela denuncia la censura periodística al mostrar manos atadas a un teclado con un cable Ethernet, mientras un periódico clama por "Libertad de Expresión" en letras rojas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La puntuación global del país pasó de 47 a 45 puntos entre 2022 y 2026, un retroceso en las garantías para el ejercicio periodístico. RSF señala que la impunidad y la violencia del crimen organizado son los factores principales detrás de este fenómeno, que no ha dado señales de descenso en el sexenio actual.

El panorama en América Latina

México supera en violencia contra la prensa a Venezuela, Haití, Ucrania y Siria, y acumula los índices más altos de todo el continente americano durante los últimos 15 años. En la región, 14 de 28 países aparecen en la categoría “difícil” para la prensa y 17 han empeorado su posición desde 2025.

Ecuador cayó 31 posiciones tras el asesinato de los periodistas Darwin Baque y Patricio Aguilar. Perú descendió 14 lugares hasta el puesto 144, Argentina retrocedió 11 hasta el 98, y El Salvador bajó ocho hasta el 143. Colombia es la excepción: avanzó 13 posiciones hasta el puesto 102.

La crisis global de la libertad de prensa

El índice 2026 registra el nivel más bajo de libertad de prensa en los 25 años de historia del indicador. Por primera vez, más de la mitad de los 180 países analizados se encuentran en situación “difícil” o “muy grave”, y más del 60 por ciento empeoró en el indicador legal, lo que RSF califica como una “criminalización del periodismo”.

Un micrófono caído y una libreta abierta sobre una mesa de madera, con cinta de 'prohibido el paso' y símbolos de libertad de prensa y México, ilustran la precaria situación del periodismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2002, el 20 por ciento de la población mundial vivía en países con condiciones “buenas” para la prensa; en 2026, esa proporción cayó a menos del uno por ciento. Noruega encabeza la clasificación con 92.72 puntos sobre 100, mientras que los países en peor situación son Arabia Saudí, Irán, China, Corea del Norte y Eritrea.

Con información de EFE