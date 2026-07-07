México

10 días desaparecidas: quiénes son los tres jóvenes encontrados en Puerto Vallarta

Se trata de Flor Yoselin, de 18 años; Elvira, de 14 años; y José Israel, de 17 años

Guardar
Google icon
Los jóvenes localizados son Flor Yoselin, de 18 años; José Israel, de 17, y Elvira, de 14
Los jóvenes localizados son Flor Yoselin, de 18 años; José Israel, de 17, y Elvira, de 14

La Fiscalía de Jalisco localizó con vida a tres estudiantes desaparecidos desde el 25 de junio en Puerto Vallarta, pero mantiene abierta la investigación para esclarecer si durante su ausencia hubo un delito y si el caso estuvo ligado a una posible captación por parte del crimen organizado; al mismo tiempo, siguió sin rastro otro grupo de tres adolescentes desaparecidos el 30 de junio en la zona metropolitana de Guadalajara.

El segundo caso mantuvo activas alertas nacionales de búsqueda para tres menores de 14 y 15 años vistos por última vez después de su ceremonia de graduación de la Secundaria Técnica 113. Sus familiares, vecinos y amigos realizaron al menos tres manifestaciones para exigir avances en la localización.

PUBLICIDAD

Las personas encontradas en Puerto Vallarta fueron Flor Yoselin, de 18 años; José Israel, de 17; y Elvira, de 14. Los tres desaparecieron en las inmediaciones de El Zancudo, en la delegación de Ixtapa.

El 24 de junio desaparecieron estos tres estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológico del Estado de Jalisco (CECYTEC), por lo que la Secretaría de Gobernación emitió una Alerta Nacional cuatro días más tarde.

PUBLICIDAD

Seis personas con toga y birrete de graduación, fajines dorados y diplomas, en un campo árido con plantas de agave y montañas al fondo bajo un cielo despejado.
Seis jóvenes graduados sin rostro caminan por un campo de agave en Jalisco, reflejando la preocupación por su posible reclutamiento criminal tras la desaparición de seis personas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La autoridad estatal informó que las indagatorias permitieron establecer que los jóvenes llegaron por sus propios medios con un familiar. Personal ministerial corroboró que se encontraban en buen estado de salud y, con esa verificación, concluyeron las acciones de búsqueda de ese expediente.

La carpeta no se cerró. La dependencia precisó que las diligencias continuarían para aclarar las circunstancias de la ausencia y determinar si en ese periodo se cometió algún ilícito.

La desaparición en Puerto Vallarta se investigó bajo la hipótesis de reclutamiento

La desaparición de los tres estudiantes causó preocupación porque ocurrió cuando presuntamente se dirigían a una ceremonia de graduación escolar. La pérdida de contacto con sus familias ocurrió el 25 de junio mientras estaban en una parada de transporte público.

La vicefiscal de Personas Desaparecidas Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas había confirmado que una línea de investigación contemplaba la probabilidad de un reclutamiento. También explicó que se revisaban rutas de traslado y posibles vehículos usados tras la desaparición.

Seis siluetas de personas sobre un terreno agrietado y seco. Montañas en el horizonte bajo un cielo claro. Dos figuras centrales se enfrentan.
Seis siluetas de jóvenes se perfilan en un paisaje árido con montañas que ilustra la alarma por su desaparición y el posible reclutamiento criminal en Jalisco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la búsqueda, las autoridades documentaron llamadas telefónicas hechas por los propios jóvenes a sus familiares. En esas comunicaciones dijeron que estaban bien, aunque afirmaron que no podían volver a sus casas por el momento.

Una de las jóvenes pidió a su familia retirar las fichas de búsqueda difundidas en redes sociales. La solicitud no procedió por los protocolos vigentes para personas desaparecidas.

La investigación también llevó a solicitar colaboración a las autoridades de Colima y Michoacán. Esa coordinación se originó por indicios detectados durante las pesquisas, aunque la localización de los estudiantes no aclaró públicamente si esa hipótesis cambió o si quedó descartada la participación de terceros.

El caso ocurrió en la carretera estatal 544, en el tramo que conecta Puerto Vallarta con la delegación de Las Palmas. Ahí, en una parada de camión, se perdió contacto con los tres jóvenes.

En Guadalajara siguieron desaparecidos tres adolescentes que salieron de su graduación

Tres adolescentes desaparecieron en Puerto Vallarta tras asistir a su ceremonia de graduación de la Secundaria Técnica 113, ubicada en la colonia Lomas del Paraíso. Se trata de Justhin Enrique Torres Sandoval, de 15 años, así como de Jórdan Isaac García López y Christopher Alfredo Sandoval Muñoz, ambos de 14
Tres adolescentes desaparecieron en Puerto Vallarta tras asistir a su ceremonia de graduación de la Secundaria Técnica 113, ubicada en la colonia Lomas del Paraíso. Se trata de Justhin Enrique Torres Sandoval, de 15 años, así como de Jórdan Isaac García López y Christopher Alfredo Sandoval Muñoz, ambos de 14

Pese a la localización del primer grupo, siguió abierto el caso de Justin Enrique Torres Sandoval, de 15 años; Jórdan Isaac García López y Christopher Alfredo Sandoval Muñoz, ambos de 14, desaparecidos el 30 de junio en la colonia Lomas del Paraíso, en Guadalajara.

Los adolescentes fueron vistos por última vez pocas horas después de asistir a su ceremonia de graduación. Otra versión incluida en las investigaciones indicó que salieron del acto escolar con rumbo a Plaza Independencia.

Antes de desaparecer, los tres comentaron a sus familias que planeaban trasladarse a una zona serrana para trabajar durante tres meses. En uno de los últimos contactos, la madre de uno de ellos recibió un mensaje en el que su hijo le dijo que no regresaría por un tiempo y le pidió que orara por él.

Las entrevistas con familiares y personas cercanas aportaron un dato de prueba que apuntó a un posible interés de los menores por integrarse a actividades de la delincuencia organizada. Aun con ese indicio, la autoridad aclaró que no tenía elementos suficientes para establecer si se trató de reclutamiento forzado o de una incorporación voluntaria.

Por esa razón, continuaron los operativos de localización y el análisis de la información reunida. La posibilidad de que hubieran sido trasladados fuera del Área Metropolitana de Guadalajara mantuvo activas las alertas nacionales de búsqueda.

Las protestas por este caso incluyeron bloqueos y marchas pacíficas en la zona del Periférico y la carretera a Saltillo, cerca de Zapopan. Familiares y vecinos exigieron que la búsqueda no se detuviera ante las versiones sobre un posible enrolamiento en la delincuencia organizada.

La Fiscalía pidió objetos personales para obtener perfiles genéticos en casos específicos

En paralelo, las autoridades informaron un procedimiento para casos de personas desaparecidas que no cuentan con familiares directos. El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y la Vicefiscalía de Personas Desaparecidas solicitaron artículos de uso personal para obtener perfiles genéticos.

La medida aplicó bajo criterios específicos: debían transcurrir como máximo tres meses desde la desaparición y debía existir certeza de que los objetos fueron usados de forma exclusiva por la persona buscada. Los perfiles serían comparados con registros de Personas Fallecidas Sin Identificar.

Los artículos recomendados para ese proceso fueron cepillos de dientes, rastrillos o rasuradoras. La autoridad pidió entregarlos secos y dentro de una bolsa de papel limpia para evitar el contacto con las zonas que contienen fluidos biológicos, como las cerdas o las navajas.

  • La Fiscalía de Jalisco localizó con vida a Flor Yoselin Espinoza Contreras, José Israel Ramos Mejía y Elvira Monserrat Guzmán Mascorro, desaparecidos desde el 25 de junio en Puerto Vallarta.
  • La investigación sobre ese caso siguió abierta para aclarar las circunstancias de la ausencia y determinar si hubo reclutamiento o la comisión de algún delito.
  • En Guadalajara continuaron desaparecidos Justin Enrique Torres Sandoval, Jórdan Isaac García López y Christopher Alfredo Sandoval Muñoz, vistos por última vez el 30 de junio tras su graduación.

Temas Relacionados

mexico-noticiasdesaparicióndesaparicionesjóvenesJaliscoPuerto VallartaNarco en Méxicomexico-seguridad

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Beca Rita Cetina para primaria 2026: ¿Tiene dinero mi tarjeta del Bienestar si ya recogí el plástico?

La beca está destinada a estudiantes de nivel básico inscritos en escuelas públicas de todo el país

Beca Rita Cetina para primaria 2026: ¿Tiene dinero mi tarjeta del Bienestar si ya recogí el plástico?

Celebramos captura de ‘El Mayo’, pero queremos saber cómo pasó“: ¿Por qué México insiste en que EEUU aclare detención?

Sheinbaum exige a EEUU esclarecer la detención de Zambada; pide a FGR y Cancillería investigar presunta participación del FBI

Celebramos captura de ‘El Mayo’, pero queremos saber cómo pasó“: ¿Por qué México insiste en que EEUU aclare detención?

Los negocios que más funcionan para adultos mayores en México

La experiencia no pesa igual en todos los mercados y los datos actuales identifican los negocios ideales para los adultos mayores

Los negocios que más funcionan para adultos mayores en México

Reunión de Sheinbaum con Guy Parmelin, presidente de Suiza, será para hablar de inversión y comercio

Roberto Velasco explicó que la cita tiene como propósito conversar sobre el futuro de la cooperación económica y analizar la modernización del acuerdo comercial vigente entre México y los países del EFTA

Reunión de Sheinbaum con Guy Parmelin, presidente de Suiza, será para hablar de inversión y comercio

¿Quién es Erling Haaland? El “vikingo” que buscará vengar a México ante Inglaterra

El atacante del Manchester City buscará guiar a Noruega a las semifinales de la Copa del Mundo con su impresionante capacidad goleadora

¿Quién es Erling Haaland? El “vikingo” que buscará vengar a México ante Inglaterra
MÁS NOTICIAS

NARCO

Hallan sin vida a madre e hija desaparecidas en Baja California: investigan posible homicidio

Hallan sin vida a madre e hija desaparecidas en Baja California: investigan posible homicidio

Celebramos captura de ‘El Mayo’, pero queremos saber cómo pasó“: ¿Por qué México insiste en que EEUU aclare detención?

FGR debe investigar presunta intervención del FBI en caso de ‘El Mayo’ y muerte de agentes de la CIA en Chihuahua, reitera Sheinbaum

Procesan a presunto operador del CJNG por posesión de casi 93 mil litros de huachicol en Guanajuato

Lilly Téllez acusa a Sheinbaum de defender a un “socio” de Morena tras captura de “El Mayo” Zambada

ENTRETENIMIENTO

Qué dicen las pistas sobre el segundo habitante que será revelado hoy en La Casa de los Famosos México 4

Qué dicen las pistas sobre el segundo habitante que será revelado hoy en La Casa de los Famosos México 4

Robo en la casa de Martha Higareda durante su embarazo de gemelas: así lo vivió la actriz

La relación de Emilio Azcárraga con la Selección Mexicana a lo largo de los mundiales

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann reaparecen juntos y encienden la polémica: “¿Y si sí hay una reconciliación?”

¿Ernesto Laguardia es el primer nominado de La Casa de los Famosos México 4? Grave error desata controversia

DEPORTES

Víctor Méndez obtiene la medalla de oro en el Campeonato Mundial Juvenil de Halterofilia

Víctor Méndez obtiene la medalla de oro en el Campeonato Mundial Juvenil de Halterofilia

¿Quién es Erling Haaland? El “vikingo” que buscará vengar a México ante Inglaterra

México ya conoce sus rivales para el torneo femenino de futbol en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

¿Cuándo volverá a recibir el Estadio Azteca un juego de la selección mexicana?

Estos son los mejores memes que dejó la integración de las Armys a la afición del Chivas: “Si les tiramos nos doxean”