10 días desaparecidas: quiénes son los tres jóvenes encontrados en Puerto Vallarta

Los jóvenes localizados son Flor Yoselin, de 18 años; José Israel, de 17, y Elvira, de 14

La Fiscalía de Jalisco localizó con vida a tres estudiantes desaparecidos desde el 25 de junio en Puerto Vallarta, pero mantiene abierta la investigación para esclarecer si durante su ausencia hubo un delito y si el caso estuvo ligado a una posible captación por parte del crimen organizado; al mismo tiempo, siguió sin rastro otro grupo de tres adolescentes desaparecidos el 30 de junio en la zona metropolitana de Guadalajara.

El segundo caso mantuvo activas alertas nacionales de búsqueda para tres menores de 14 y 15 años vistos por última vez después de su ceremonia de graduación de la Secundaria Técnica 113. Sus familiares, vecinos y amigos realizaron al menos tres manifestaciones para exigir avances en la localización.

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Las personas encontradas en Puerto Vallarta fueron Flor Yoselin, de 18 años; José Israel, de 17; y Elvira, de 14. Los tres desaparecieron en las inmediaciones de El Zancudo, en la delegación de Ixtapa.

El 24 de junio desaparecieron estos tres estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológico del Estado de Jalisco (CECYTEC), por lo que la Secretaría de Gobernación emitió una Alerta Nacional cuatro días más tarde.

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Seis jóvenes graduados sin rostro caminan por un campo de agave en Jalisco, reflejando la preocupación por su posible reclutamiento criminal tras la desaparición de seis personas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La autoridad estatal informó que las indagatorias permitieron establecer que los jóvenes llegaron por sus propios medios con un familiar. Personal ministerial corroboró que se encontraban en buen estado de salud y, con esa verificación, concluyeron las acciones de búsqueda de ese expediente.

La carpeta no se cerró. La dependencia precisó que las diligencias continuarían para aclarar las circunstancias de la ausencia y determinar si en ese periodo se cometió algún ilícito.

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La desaparición en Puerto Vallarta se investigó bajo la hipótesis de reclutamiento

La desaparición de los tres estudiantes causó preocupación porque ocurrió cuando presuntamente se dirigían a una ceremonia de graduación escolar. La pérdida de contacto con sus familias ocurrió el 25 de junio mientras estaban en una parada de transporte público.

La vicefiscal de Personas Desaparecidas Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas había confirmado que una línea de investigación contemplaba la probabilidad de un reclutamiento. También explicó que se revisaban rutas de traslado y posibles vehículos usados tras la desaparición.

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Seis siluetas de jóvenes se perfilan en un paisaje árido con montañas que ilustra la alarma por su desaparición y el posible reclutamiento criminal en Jalisco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la búsqueda, las autoridades documentaron llamadas telefónicas hechas por los propios jóvenes a sus familiares. En esas comunicaciones dijeron que estaban bien, aunque afirmaron que no podían volver a sus casas por el momento.

Una de las jóvenes pidió a su familia retirar las fichas de búsqueda difundidas en redes sociales. La solicitud no procedió por los protocolos vigentes para personas desaparecidas.

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La investigación también llevó a solicitar colaboración a las autoridades de Colima y Michoacán. Esa coordinación se originó por indicios detectados durante las pesquisas, aunque la localización de los estudiantes no aclaró públicamente si esa hipótesis cambió o si quedó descartada la participación de terceros.

El caso ocurrió en la carretera estatal 544, en el tramo que conecta Puerto Vallarta con la delegación de Las Palmas. Ahí, en una parada de camión, se perdió contacto con los tres jóvenes.

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En Guadalajara siguieron desaparecidos tres adolescentes que salieron de su graduación

Tres adolescentes desaparecieron en Puerto Vallarta tras asistir a su ceremonia de graduación de la Secundaria Técnica 113, ubicada en la colonia Lomas del Paraíso. Se trata de Justhin Enrique Torres Sandoval, de 15 años, así como de Jórdan Isaac García López y Christopher Alfredo Sandoval Muñoz, ambos de 14

Pese a la localización del primer grupo, siguió abierto el caso de Justin Enrique Torres Sandoval, de 15 años; Jórdan Isaac García López y Christopher Alfredo Sandoval Muñoz, ambos de 14, desaparecidos el 30 de junio en la colonia Lomas del Paraíso, en Guadalajara.

Los adolescentes fueron vistos por última vez pocas horas después de asistir a su ceremonia de graduación. Otra versión incluida en las investigaciones indicó que salieron del acto escolar con rumbo a Plaza Independencia.

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Antes de desaparecer, los tres comentaron a sus familias que planeaban trasladarse a una zona serrana para trabajar durante tres meses. En uno de los últimos contactos, la madre de uno de ellos recibió un mensaje en el que su hijo le dijo que no regresaría por un tiempo y le pidió que orara por él.

Las entrevistas con familiares y personas cercanas aportaron un dato de prueba que apuntó a un posible interés de los menores por integrarse a actividades de la delincuencia organizada. Aun con ese indicio, la autoridad aclaró que no tenía elementos suficientes para establecer si se trató de reclutamiento forzado o de una incorporación voluntaria.

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Por esa razón, continuaron los operativos de localización y el análisis de la información reunida. La posibilidad de que hubieran sido trasladados fuera del Área Metropolitana de Guadalajara mantuvo activas las alertas nacionales de búsqueda.

Las protestas por este caso incluyeron bloqueos y marchas pacíficas en la zona del Periférico y la carretera a Saltillo, cerca de Zapopan. Familiares y vecinos exigieron que la búsqueda no se detuviera ante las versiones sobre un posible enrolamiento en la delincuencia organizada.

La Fiscalía pidió objetos personales para obtener perfiles genéticos en casos específicos

En paralelo, las autoridades informaron un procedimiento para casos de personas desaparecidas que no cuentan con familiares directos. El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y la Vicefiscalía de Personas Desaparecidas solicitaron artículos de uso personal para obtener perfiles genéticos.

La medida aplicó bajo criterios específicos: debían transcurrir como máximo tres meses desde la desaparición y debía existir certeza de que los objetos fueron usados de forma exclusiva por la persona buscada. Los perfiles serían comparados con registros de Personas Fallecidas Sin Identificar.

Los artículos recomendados para ese proceso fueron cepillos de dientes, rastrillos o rasuradoras. La autoridad pidió entregarlos secos y dentro de una bolsa de papel limpia para evitar el contacto con las zonas que contienen fluidos biológicos, como las cerdas o las navajas.

La Fiscalía de Jalisco localizó con vida a Flor Yoselin Espinoza Contreras, José Israel Ramos Mejía y Elvira Monserrat Guzmán Mascorro, desaparecidos desde el 25 de junio en Puerto Vallarta.

La investigación sobre ese caso siguió abierta para aclarar las circunstancias de la ausencia y determinar si hubo reclutamiento o la comisión de algún delito.

En Guadalajara continuaron desaparecidos Justin Enrique Torres Sandoval, Jórdan Isaac García López y Christopher Alfredo Sandoval Muñoz, vistos por última vez el 30 de junio tras su graduación.