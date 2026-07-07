Hallan sin vida a madre e hija desaparecidas en Baja California: investigan posible homicidio

Madre e hija eran buscadas desde el 19 de junio, cuando fueron vistas por última vez en la Zona Arroyo Santa Catarina, en San Felipe.

La Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) confirmó el hallazgo de los cuerpos de Alma Valeria Mendoza Luzania y su hija, Jatziry Aracely Salazar Mendoza, quienes eran buscadas desde el pasado 19 de junio, cuando desaparecieron en el municipio de San Felipe.

La fiscal estatal, María Elena Andrade, informó que ambas mujeres fueron encontradas sin vida en un predio cercano al lugar donde fueron vistas por última vez y señaló que, de manera preliminar, la posible causa de muerte corresponde a asfixia por ahorcamiento.

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Las autoridades indicaron que los cuerpos se encontraban en estado de descomposición, por lo que continúan realizándose los estudios periciales correspondientes para establecer con precisión las circunstancias del crimen y confirmar oficialmente la causa del fallecimiento.

Desaparecieron el 19 de junio en San Felipe

De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía, madre e hija fueron vistas por última vez en su domicilio ubicado en la Zona Arroyo Santa Catarina, en el municipio de San Felipe.

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Tras perder contacto con ambas, familiares denunciaron su desaparición, lo que dio paso a la emisión de fichas de búsqueda y al inicio de un operativo para localizarlas.

La Fiscalía de Baja California confirmó que los cuerpos de Alma Valeria Mendoza Luzania y Jatziry Aracely Salazar Mendoza fueron localizados en un predio cercano al lugar donde desaparecieron. (Colectivo tu madre sigue en la lucha Birzavit Roman)

Como parte de esas labores de investigación, agentes ministeriales desarrollaron diversas diligencias que finalmente condujeron al hallazgo de los cuerpos en un predio cercano al sitio donde desaparecieron.

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La fiscal María Elena Andrade aseguró que la investigación presenta avances considerables, aunque evitó revelar mayores detalles para no comprometer las indagatorias que permanecen en curso.

Fiscalía analiza posibles líneas de investigación

Durante una declaración a medios, la titular de la Fiscalía estatal explicó que una de las hipótesis que actualmente se analiza es una posible relación del caso con delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, aunque aclaró que esa línea de investigación continúa desarrollándose y todavía no existen conclusiones definitivas.

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Por ello, enfatizó que las autoridades mantienen abiertas todas las posibilidades mientras continúan reuniendo evidencia para identificar a los responsables y esclarecer el móvil del doble homicidio.

La funcionaria adelantó que conforme avancen las investigaciones se dará a conocer información adicional sobre el caso.

Según las fichas de búsqueda emitidas por la Fiscalía, Alma Valeria Mendoza Luzania, de 40 años, medía aproximadamente 1.60 metros, era de complexión delgada, tenía cabello rubio y ojos color café claro.

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Su hija, Jatziry Aracely Salazar Mendoza, tenía 21 años, medía alrededor de 1.65 metros, era de tez blanca, cabello negro y ojos café oscuro.

Tras confirmarse el hallazgo, ambas fichas de búsqueda fueron desactivadas.

En las horas posteriores al hallazgo, diversos medios locales difundieron versiones en las que se aseguraba que los cuerpos habían sido encontrados enterrados dentro del domicilio de las víctimas.

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Sin embargo, la Fiscalía General del Estado de Baja California aclaró que los restos fueron localizados en un predio cercano a la vivienda donde ambas mujeres fueron vistas por última vez, por lo que esa información continúa siendo parte de la investigación oficial.

Las autoridades estatales mantienen las diligencias ministeriales y periciales para determinar con exactitud cómo ocurrieron los hechos, establecer el móvil del crimen e identificar a los responsables.

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