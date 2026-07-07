México

Hallan sin vida a madre e hija desaparecidas en Baja California: investigan posible homicidio

La Fiscalía General de Baja California confirmó el hallazgo de los cuerpos de Alma Valeria Mendoza Luzania y su hija Jatziry Aracely Salazar Mendoza, quienes habían desaparecido el pasado 19 de junio en el municipio de San Felipe

Guardar
Google icon
Una lupa, un paisaje árido con una casa, dos mujeres, una carpeta amarilla con cinta 'PERADUTION', una carpeta gris con documentos, un hueso.
Madre e hija eran buscadas desde el 19 de junio, cuando fueron vistas por última vez en la Zona Arroyo Santa Catarina, en San Felipe.

La Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) confirmó el hallazgo de los cuerpos de Alma Valeria Mendoza Luzania y su hija, Jatziry Aracely Salazar Mendoza, quienes eran buscadas desde el pasado 19 de junio, cuando desaparecieron en el municipio de San Felipe.

La fiscal estatal, María Elena Andrade, informó que ambas mujeres fueron encontradas sin vida en un predio cercano al lugar donde fueron vistas por última vez y señaló que, de manera preliminar, la posible causa de muerte corresponde a asfixia por ahorcamiento.

PUBLICIDAD

Las autoridades indicaron que los cuerpos se encontraban en estado de descomposición, por lo que continúan realizándose los estudios periciales correspondientes para establecer con precisión las circunstancias del crimen y confirmar oficialmente la causa del fallecimiento.

Desaparecieron el 19 de junio en San Felipe

De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía, madre e hija fueron vistas por última vez en su domicilio ubicado en la Zona Arroyo Santa Catarina, en el municipio de San Felipe.

PUBLICIDAD

Tras perder contacto con ambas, familiares denunciaron su desaparición, lo que dio paso a la emisión de fichas de búsqueda y al inicio de un operativo para localizarlas.

La Fiscalía de Baja California confirmó que los cuerpos de Alma Valeria Mendoza Luzania y Jatziry Aracely Salazar Mendoza fueron localizados en un predio cercano al lugar donde desaparecieron. (Colectivo tu madre sigue en la lucha Birzavit Roman)
La Fiscalía de Baja California confirmó que los cuerpos de Alma Valeria Mendoza Luzania y Jatziry Aracely Salazar Mendoza fueron localizados en un predio cercano al lugar donde desaparecieron. (Colectivo tu madre sigue en la lucha Birzavit Roman)

Como parte de esas labores de investigación, agentes ministeriales desarrollaron diversas diligencias que finalmente condujeron al hallazgo de los cuerpos en un predio cercano al sitio donde desaparecieron.

La fiscal María Elena Andrade aseguró que la investigación presenta avances considerables, aunque evitó revelar mayores detalles para no comprometer las indagatorias que permanecen en curso.

Fiscalía analiza posibles líneas de investigación

Durante una declaración a medios, la titular de la Fiscalía estatal explicó que una de las hipótesis que actualmente se analiza es una posible relación del caso con delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, aunque aclaró que esa línea de investigación continúa desarrollándose y todavía no existen conclusiones definitivas.

Por ello, enfatizó que las autoridades mantienen abiertas todas las posibilidades mientras continúan reuniendo evidencia para identificar a los responsables y esclarecer el móvil del doble homicidio.

La funcionaria adelantó que conforme avancen las investigaciones se dará a conocer información adicional sobre el caso.

Según las fichas de búsqueda emitidas por la Fiscalía, Alma Valeria Mendoza Luzania, de 40 años, medía aproximadamente 1.60 metros, era de complexión delgada, tenía cabello rubio y ojos color café claro.

Su hija, Jatziry Aracely Salazar Mendoza, tenía 21 años, medía alrededor de 1.65 metros, era de tez blanca, cabello negro y ojos café oscuro.

Tras confirmarse el hallazgo, ambas fichas de búsqueda fueron desactivadas.

En las horas posteriores al hallazgo, diversos medios locales difundieron versiones en las que se aseguraba que los cuerpos habían sido encontrados enterrados dentro del domicilio de las víctimas.

Sin embargo, la Fiscalía General del Estado de Baja California aclaró que los restos fueron localizados en un predio cercano a la vivienda donde ambas mujeres fueron vistas por última vez, por lo que esa información continúa siendo parte de la investigación oficial.

Las autoridades estatales mantienen las diligencias ministeriales y periciales para determinar con exactitud cómo ocurrieron los hechos, establecer el móvil del crimen e identificar a los responsables.

Temas Relacionados

Baja Californiamadre e hijadesaparecidasahorcamientoSan Felipeasesinatohomicidionarco en Méxiconarcotráfico Méxicomexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Violencia digital obliga a periodistas mujeres a autocensurarse en redes sociales: México se consolida como el país más letal en 2026

Este fenómeno, que se replica en el ámbito político y laboral, se agrava en México, hoy el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo

Violencia digital obliga a periodistas mujeres a autocensurarse en redes sociales: México se consolida como el país más letal en 2026

Familia de Gilberto Mora: quiénes son sus hermanas, padres y más sobre el ‘niño de la Selección Mexicana’

Con solo 17 años, el mediocampista nacido en Tuxtla Gutiérrez se consolidó como titular en el Tri y despertó el interés de clubes europeos, mientras su círculo más cercano opta por la discreción

Familia de Gilberto Mora: quiénes son sus hermanas, padres y más sobre el ‘niño de la Selección Mexicana’

México no ha recibido solicitud formal para reanudar relación diplomática con Ecuador: así va la denuncia por la invasión a embajada en Quito

El pasado 5 de abril de 2024 autoridades ecuatorianas invadieron la embajada mexicana para arrestar al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas

México no ha recibido solicitud formal para reanudar relación diplomática con Ecuador: así va la denuncia por la invasión a embajada en Quito

La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy martes 07 de julio: exige transparencia a Estados Unidos en la detención de El Mayo Zambada, pidió a periodistas en riesgo acercarse a su gobierno para protección

La mandataria mexicana informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy martes 07 de julio: exige transparencia a Estados Unidos en la detención de El Mayo Zambada, pidió a periodistas en riesgo acercarse a su gobierno para protección

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 7 de julio: se registra bloqueo en la autopista México-Cuernavaca

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en las principales vialidades del Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 7 de julio: se registra bloqueo en la autopista México-Cuernavaca
MÁS NOTICIAS

NARCO

Celebramos captura de ‘El Mayo’, pero queremos saber cómo pasó“: ¿Por qué México insiste en que EEUU aclare detención?

Celebramos captura de ‘El Mayo’, pero queremos saber cómo pasó“: ¿Por qué México insiste en que EEUU aclare detención?

FGR debe investigar presunta intervención del FBI en caso de ‘El Mayo’ y muerte de agentes de la CIA en Chihuahua, reitera Sheinbaum

10 días desaparecidas: quiénes son los tres jóvenes encontrados en Puerto Vallarta

Procesan a presunto operador del CJNG por posesión de casi 93 mil litros de huachicol en Guanajuato

Lilly Téllez acusa a Sheinbaum de defender a un “socio” de Morena tras captura de “El Mayo” Zambada

ENTRETENIMIENTO

Qué dicen las pistas sobre el segundo habitante que será revelado hoy en La Casa de los Famosos México 4

Qué dicen las pistas sobre el segundo habitante que será revelado hoy en La Casa de los Famosos México 4

Robo en la casa de Martha Higareda durante su embarazo de gemelas: así lo vivió la actriz

La relación de Emilio Azcárraga con la Selección Mexicana a lo largo de los mundiales

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann reaparecen juntos y encienden la polémica: “¿Y si sí hay una reconciliación?”

¿Ernesto Laguardia es el primer nominado de La Casa de los Famosos México 4? Grave error desata controversia

DEPORTES

Víctor Méndez obtiene la medalla de oro en el Campeonato Mundial Juvenil de Halterofilia

Víctor Méndez obtiene la medalla de oro en el Campeonato Mundial Juvenil de Halterofilia

¿Quién es Erling Haaland? El “vikingo” que buscará vengar a México ante Inglaterra

México ya conoce sus rivales para el torneo femenino de futbol en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

¿Cuándo volverá a recibir el Estadio Azteca un juego de la selección mexicana?

Estos son los mejores memes que dejó la integración de las Armys a la afición del Chivas: “Si les tiramos nos doxean”