Beca Rita Cetina para primaria 2026: ¿Tiene dinero mi tarjeta del Bienestar si ya recogí el plástico?

La distribución de las tarjetas del Bienestar para estudiantes de primaria inscritos en la más reciente convocatoria de la Beca Rita Cetina comenzó el 18 de mayo y continuará hasta el 31 de julio (Gobierno de México)

La distribución de las tarjetas del Bienestar para estudiantes de primaria inscritos en la más reciente convocatoria de la Beca Rita Cetina comenzó el 18 de mayo y continuará hasta el 31 de julio. No obstante, algunos beneficiarios presentan dudas sobre si el plástico ya incluye el monto que otorga el programa.

La beca está destinada a estudiantes de nivel básico inscritos en escuelas públicas de todo el país, pero su implementación se ha realizado de forma progresiva. En 2025, se sumaron los adolescentes de secundaria; en 2026, se incluyó a los niños de primaria y, por último, tendrán la posibilidad de inscribirse los alumnos de preescolar.

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La política tiene como meta evitar la deserción escolar y contribuir con un recurso monetario para que los beneficiarios puedan continuar y concluir con sus estudios de forma satisfactoria.

Una tarjeta bancaria del Banco del Bienestar se presenta en una superficie de madera clara, destacando su logo verde, chip dorado y elementos de seguridad con un encuadre macro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Tiene dinero la tarjeta del Bienestar al momento de recogerla?

El primer pago a los nuevos beneficiarios de la Beca Rita Cetina se realizará en agosto, antes de que comience el nuevo ciclo escolar. Así que, tomando en cuenta esto, la tarjeta del Bienestar no tendrá saldo al momento de recogerla.

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De este modo, desde el momento en que reciban la tarjeta, los titulares no deben preocuparse si el saldo es cero; esto es completamente normal y responde a la programación establecida para la dispersión de los recursos de la beca.

Mantenerse informados a través de los canales oficiales permitirá resolver cualquier duda sobre fechas y montos, así como evitar intentos fallidos de uso o confusiones respecto al estatus de la tarjeta.

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Los canales oficiales son las redes sociales la Coordinación de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, titular de la misma.

Oficialmente arrancó la entrega de tarjetas Bienestar para todos los beneficiarios que se registraron en marzo a la Beca Rita Cetina (Foto: Gobierno de México)

¿Cómo recoger la tarjeta para la Beca Rita Cetina?

El proceso para recoger la tarjeta de la Beca Rita Cetina tiene un procedimiento definido y reglas estrictas respecto a quién puede realizar el trámite. Las autoridades han establecido que solo la madre, el padre o el tutor legal que hizo el registro podrá recibir la tarjeta del Banco del Bienestar. No se permite que otra persona acuda en su nombre, incluso si es familiar cercano.

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Cada plantel educativo informará a las familias el día y la hora exacta en que deben acudir a recoger la tarjeta. Es fundamental seguir estas indicaciones, ya que la coordinación depende de la organización de cada escuela.

Para recibir la tarjeta, se deben presentar una serie de documentos obligatorios. El tutor debe llevar: identificación oficial vigente (original y copia), copia del acta de nacimiento, copia de la CURP y un comprobante de domicilio que no tenga más de seis meses de antigüedad. Por parte del estudiante, se solicita copia del acta de nacimiento y copia de la CURP.

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(Captura de pantalla programasparaelbienestar.gob.mx)

Documentos para recoger la tarjeta

Del tutor:

Identificación oficial vigente en original y copia.

Copia del acta de nacimiento.

Copia de la CURP.

Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a seis meses.

Del estudiante:

Copia del acta de nacimiento.

Copia de la CURP.

Contar con todos estos documentos permitirá agilizar la entrega del medio de pago y evitar contratiempos durante el proceso.