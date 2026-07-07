México

Choque entre Morena y el PRI por el anuncio de Toyota y la planta en Texas

Para Alito Moreno, el movimiento implicaría perder empleos e inversión; para Ariadna Montiel, no cancela operaciones nacionales ni puestos

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Morena sostuvo que Toyota realiza una reestructuración global y gradual hacia 2030 sin abandonar México. (Foto: Morena)
Morena sostuvo que Toyota realiza una reestructuración global y gradual hacia 2030 sin abandonar México. (Foto: Morena)

Ariadna Montiel rechazó este 7 de julio que México pierda inversión por la presunta salida de Toyota y respondió a Alejandro “Alito” Moreno que la armadora no sale del país, sino que mantiene una reestructuración global y gradual hacia 2030, con operaciones activas en territorio nacional y una planta en Guanajuato que sostiene 2 mil 800 empleos directos.

La dirigente de Morena sostuvo que presentar una inversión en Texas como una pérdida para México distorsiona las cifras y convierte un ajuste corporativo en disputa política.

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En su mensaje, Montiel agregó que el sector automotriz recibirá una nueva inversión por más de 500 millones de dólares, aunque no precisó empresa, ubicación ni calendario. También afirmó que los datos muestran que Estados Unidos seguirá comprándole más a México.

La respuesta de la morenista se produjo después de que Alito Moreno, presidente del PRI, publicó en redes sociales que México “está perdiendo inversiones, empleos y oportunidades” mientras el Gobierno Federal evade responsabilidades. El priista aseguró que Toyota trasladará operaciones de Baja California a Texas para producir la Tacoma y que el país perdería una inversión de más de 3 mil 500 millones.

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Morena asegura que Toyota mantiene operaciones en México

La planta de Toyota en Guanajuato conserva 2 mil 800 empleos directos, según el mensaje de Ariadna Montiel. REUTERS / Jorge Duenes/ Foto de archivo
La planta de Toyota en Guanajuato conserva 2 mil 800 empleos directos, según el mensaje de Ariadna Montiel. REUTERS / Jorge Duenes/ Foto de archivo

Montiel sostuvo en X queToyota no se va del país” y que lo que existe es una reestructuración global y gradual hacia el 2030 de la empresa. Añadió que la planta en Guanajuato conserva sus puestos de trabajo directos y negó que el escenario descrito por Moreno corresponda a un colapso industrial.

La presidenta de Morena acusó al líder priista de maquillar las cifras y de convertir una reestructuración en propaganda de desastre nacional”. En su publicación también afirmó que la oposición intenta vender una narrativa de crisis.

Moreno, por su parte, presentó el caso como una muestra de deterioro económico y vinculó la supuesta salida de inversión con la actuación del gobierno de Morena. En el mismo mensaje afirmó que el partido tricolor “sí sabe gobernary que buscará recuperar el país “con firmeza, con carácter, por la razón o por la fuerza.

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Alito Moreno acusó que Toyota trasladará operaciones de Baja California a Texas para producir la Tacoma y que México perdería más de 3 mil 500 millones de dólares. Crédito: X @PRI_Nacional

El dirigente del PRI también pidió la renuncia de Marcelo Ebrard, secretario de Economía, por incompetente, aunque en su publicación no detalló una acción específica del funcionario relacionada con el caso de Toyota. Además calificó al Gobierno Federal como un narcogobierno de ineptos y acusó a Morena de dejar escapar inversiones, empleos y el futuro de millones de familias.

Montiel respondió en el mismo tono político y sostuvo que el PRI no busca recuperar México, sino sus privilegios. La morenista afirmó que la ciudadanía recuerda un legado de corrupción, impunidad y abandonoy cerró su mensaje con respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum, de quien dijo que gobierna “con inteligencia, soberanía y la fuerza del pueblo”.

El intercambio entre ambos dirigentes se centró en dos versiones opuestas sobre el mismo anuncio: para Moreno, el movimiento de Toyota hacia Texas implicaría la pérdida de una inversión multimillonaria para México; para Montiel, se trata de una reestructura internacional que no cancela la presencia de la empresa en el país ni los empleos que mantiene su planta mexicana.

La Secretaría de Economía afirma que Toyota mantiene su planta en Guanajuato

Donald Trump celebró el traslado de producción de Toyota a Texas y lo atribuyó a sus aranceles. REUTERS/Jorge Duenes
Donald Trump celebró el traslado de producción de Toyota a Texas y lo atribuyó a sus aranceles. REUTERS/Jorge Duenes

Toyota mantendrá su planta en Guanajuato, mientras trasladará parte de la producción de la Tacoma de Tijuana a Texas de forma gradual hasta 2030; la definición importa porque el ajuste fue celebrado por Donald Trump como efecto de sus aranceles, aunque la Secretaría de Economía sostuvo que la armadora no se va de México y que la fábrica guanajuatense seguirá operando con normalidad.

La presidenta Claudia Sheinbaum abordó el tema este 7 de julio en su conferencia matutina. Ahí dijo que las autoridades están en contacto con la firma para conocer con precisión la dinámica del cambio y conservar las mejores condiciones para los trabajadores.

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