EEUU acusa de narcoterrorismo a Carlitos Rugrats, presunto líder criminal vinculado con Los Mayos del Cártel de Sinaloa

Carlos Alberto Paéz, presunto líder de "Los Rugrats"

Carlos Páez Pereda, alias “Carlitos Rugrats”, fue acusado formalmente este martes 7 de julio por la Fiscalía del Distrito Sur de California de narcoterrorismo, apoyo material al terrorismo y narcotráfico a gran escala, en una acusación que lo señala como presunto líder de “Los Rugrats”, un brazo armado de “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa.

El acusado, de 30 años y originario de Laguna Colorada, Sinaloa, enfrenta siete cargos federales con penas que van de 20 años a cadena perpetua.

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Según la información oficial, la acusación, identificada con el número de caso 26cr1044-DMS, fue resultado directo de la Orden Ejecutiva del presidente Donald Trump, que designó al Cártel de Sinaloa como Organización Terrorista Extranjera, y de la posterior designación del Secretario de Estado el 20 de febrero de 2025.

Escuadra con el apellido de Carlitos Rugrats y un sombrero de lado, el cual suele ser vinculado con la figura de El Mayo Zambada. Crédito: DOJ

En septiembre de 2025, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) ya había sancionado a “Carlitos Rugrats”.

En el informe presentado este día por el Departamento de Justicia de EEUU y en los canales oficiales de la dependencia federal también fueron reveladas imágenes de armamento, cargamentos de droga y dinero, las cuales estarían vinculadas con el supuesto líder de “Los Rugrats” y habrían sido extraídas de sus redes sociales.

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Presuntamente importó miles de kilogramos de droga y lavó cientos de millones de dólares

Según los datos revelados tras la presentación de la acusación formal, Carlitos Rugrats dirige una extensa red de fabricación y distribución de metanfetamina, fentanilo y cocaína para la facción de “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa.

Fotografías de un cargamento de droga vinculado con Carlitos Rugrats. Crédito: DOJ

Durante la última década, presuntamente importó decenas de miles de kilogramos de esas sustancias a Estados Unidos y ha realizado el lavado de cientos de millones de dólares procedentes de las actividades del narcotráfico.

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Además, se le acusa de gestionar y controlar parte del transporte de droga desde Sinaloa hasta Tijuana y los municipios aledaños, lo que habría facilitado la importación a Estados Unidos y su distribución en el Distrito Sur de California y otros lugares.

“Los Rugrats” operaron con asesinatos y secuestros para proteger el tráfico de drogas

La acusación señaló que Carlitos Rugrats habría reforzado las operaciones de “Los Mayos” en Sinaloa y Tijuana mediante asesinatos, secuestros y otros actos violentos, valiéndose de un grupo de sicarios armados, los cuales serían “Los Rugrats”.

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Armas largas vinculadas con el líder de Los Rugrats: Crédito: DOJ

Durante el conflicto entre la facción de Los Mayos y la de Los Chapitos, proporcionó combatientes, armas, logística y dinero al bando liderado por Ismael Zambada Sicairos, alias “El Mayito Flaco”.

Tras la acusación, el Departamento de Justicia de EEUU revelaron los detalles del caso y compartieron declaraciones de funcionarios.

Según el informe, el agente especial a cargo de la DEA, James Nunnallee, declaró que la organización de Carlitos Rugrats “se valía del asesinato, el secuestro y el uso de sicarios armados para mantener el poder y asegurar el flujo continuo de drogas que han devastado familias y comunidades en todo el país”.

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Asimismo, en los mensajes, el agente especial a cargo del FBI en San Diego, Mark Remily, dijo: “Los Rugrats han alimentado una violencia brutal en México que se extiende hasta Estados Unidos, junto con un flujo incesante de drogas letales hacia nuestras comunidades”.

Siete cargos federales con penas de hasta cadena perpetua

Los cargos presentados este 7 de julio y sus posibles sentencias sin las siguientes:

Narcoterrorismo: cadena perpetua, con mínimo obligatorio de 20 años y multa de 20 millones de dólares.

Apoyo material al terrorismo: hasta 20 años de prisión y multa de 250 mil dólares.

Empresa criminal continua: cadena perpetua, con mínimo obligatorio de 20 años y multa de 10 millones de dólares.

Conspiración internacional para distribuir sustancias controladas: cadena perpetua, con mínimo obligatorio de 10 años y multa de 10 millones de dólares.

Conspiración para distribuir sustancias controladas: cadena perpetua, con mínimo obligatorio de 10 años y multa de 10 millones de dólares.

Conspiración para importar sustancias controladas: cadena perpetua, con mínimo obligatorio de 10 años y multa de 10 millones de dólares.

Conspiración para el lavado de dinero: hasta 20 años de prisión y multa de 500 mil dólares o el doble del valor de los fondos involucrados, lo que sea mayor.

Fajos de dinero vinculados con Carlitos Rugrats. Crédito: DOJ

Según el reporte, la investigación contra Carlitos Rugrats fue producto del trabajo conjunto del FBI, la DEA, Investigaciones de Seguridad Nacional, el Departamento de Policía de Chula Vista y las Zonas de Alta Intensidad de Narcotráfico.

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El caso quedó a cargo de los fiscales federales adjuntos Joshua Mellor y Peter Horn.