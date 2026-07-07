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Desde la Cuna: cómo reponer la tarjeta si la he extraviado

El plan contempla apoyos económicos para madres y padres, con el objetivo de que se destinen a la atención médica, el cuidado integral y el desarrollo de las y los menores

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En el Zócalo de la Ciudad de México se llevó a cabo la entrega masivamente del programa social.
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, entregó masivamente el apoyo 'Desde la Cuna'. (X/@ClaraBrugadaM)

La jefa de Gobierno Clara Brugada ha puesto en marcha desde hace varios meses el programa “Desde la cuna”, una iniciativa del Gobierno de la CDMX dirigida a bebés nacidos en la capital, con apoyos para niñas y niños de cero a 3 años de edad.

El plan contempla apoyos económicos para madres y padres, con el objetivo de que se destinen a la atención médica, el cuidado integral y el desarrollo de las y los menores.

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Brugada presentó el programa durante su toma de posesión, el pasado 5 de octubre, cuando afirmó:

“Este gobierno también será de las infancias, de las niñas, los niños, que serán nuestra prioridad; vamos a trabajar para garantizar su bienestar, mi trabajo es asegurar que vivan en esta ciudad para ser felices, para aprender, para jugar, para soñar en grande, así que vamos a construir una ciudad cuidadora que proteja a las niñas y niños de la ciudad”.

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El programa ofrece un apoyo de 1200 pesos bimestrales además de otros servicios para niñas y niños nacidos en la CDMX.

Desde la Cuna CDMX programa social Clara Brugada
Iniciarán las inscripciones al programa Desde la Cuna en el mes de octubre y recibir apoyo económico (Jovani Pérez/Infobae México)

Cómo reponer mi tarjeta Desde la Cuna

Para recibir una nueva tarjeta del programa Desde la Cuna tras robo o extravío, es necesario acudir a un módulo de la Secretaría de Bienestar.

La ubicación del módulo más cercano se puede consultar en la plataforma oficial de la Secretaría de Bienestar CDMX.

Antes, debes comunicarte al 800 900 2000, número del Banco del Bienestar, y contar con tu CURP y INE para verificar tu identidad, bloquear el plástico y obtener tu número de folio.

Para trámites de reposición, asegúrate de llevar contigo:

  • Identificación oficial con fotografía (original y copia).
  • Comprobante de domicilio de la Ciudad de México (no mayor a 3 meses).
  • Acta de nacimiento del menor.
  • El folio de reporte proporcionado por teléfono
Con esta beca, el recién nacido puede tener un total de mil 200 pesos bimestrales. Foto: X/@GobiernoTlahuac.
Con esta beca, el recién nacido puede tener un total de mil 200 pesos bimestrales. Foto: X/@GobiernoTlahuac.

¿Qué hacer si me registre y me llegó mi carta de invitación?

Para quienes cumplieron con todos los requisitos y reciban la Carta Invitación en su domicilio, resulta indispensable revisar que los datos sean correctos y, posteriormente, acudir a la oficina correspondiente con los documentos solicitados para recoger la tarjeta de apoyo.

No todas las solicitudes avanzan en el proceso; aquellas que presentan documentación incompleta o no acreditan la residencia en la Ciudad de México del padre, madre o tutor quedan excluidas.

La Secretaría del Bienestar recordó que la entrega se realiza conforme al mes de registro, por lo que la convocatoria no se realiza de manera simultánea.

Las familias incorporadas al programa Desde la Cuna deben estar pendientes de la llegada de la Carta Invitación, la cual notifica la aceptación y contiene las instrucciones para la entrega de la tarjeta de apoyo para el bebé.

La Secretaría del Bienestar subrayó la importancia de este respaldo para menores de 0 a 3 años 10 meses, con el objetivo de garantizar un ingreso mínimo en los hogares y favorecer el desarrollo integral de la primera infancia.

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