Desde la Cuna: cómo reponer la tarjeta si la he extraviado

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, entregó masivamente el apoyo 'Desde la Cuna'. (X/@ClaraBrugadaM)

La jefa de Gobierno Clara Brugada ha puesto en marcha desde hace varios meses el programa “Desde la cuna”, una iniciativa del Gobierno de la CDMX dirigida a bebés nacidos en la capital, con apoyos para niñas y niños de cero a 3 años de edad.

El plan contempla apoyos económicos para madres y padres, con el objetivo de que se destinen a la atención médica, el cuidado integral y el desarrollo de las y los menores.

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Brugada presentó el programa durante su toma de posesión, el pasado 5 de octubre, cuando afirmó:

“Este gobierno también será de las infancias, de las niñas, los niños, que serán nuestra prioridad; vamos a trabajar para garantizar su bienestar, mi trabajo es asegurar que vivan en esta ciudad para ser felices, para aprender, para jugar, para soñar en grande, así que vamos a construir una ciudad cuidadora que proteja a las niñas y niños de la ciudad”.

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El programa ofrece un apoyo de 1200 pesos bimestrales además de otros servicios para niñas y niños nacidos en la CDMX.

Iniciarán las inscripciones al programa Desde la Cuna en el mes de octubre y recibir apoyo económico (Jovani Pérez/Infobae México)

Cómo reponer mi tarjeta Desde la Cuna

Para recibir una nueva tarjeta del programa Desde la Cuna tras robo o extravío, es necesario acudir a un módulo de la Secretaría de Bienestar.

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La ubicación del módulo más cercano se puede consultar en la plataforma oficial de la Secretaría de Bienestar CDMX.

Antes, debes comunicarte al 800 900 2000, número del Banco del Bienestar, y contar con tu CURP y INE para verificar tu identidad, bloquear el plástico y obtener tu número de folio.

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Para trámites de reposición, asegúrate de llevar contigo:

Identificación oficial con fotografía (original y copia).

Comprobante de domicilio de la Ciudad de México (no mayor a 3 meses).

Acta de nacimiento del menor.

El folio de reporte proporcionado por teléfono

Con esta beca, el recién nacido puede tener un total de mil 200 pesos bimestrales. Foto: X/@GobiernoTlahuac.

¿Qué hacer si me registre y me llegó mi carta de invitación?

Para quienes cumplieron con todos los requisitos y reciban la Carta Invitación en su domicilio, resulta indispensable revisar que los datos sean correctos y, posteriormente, acudir a la oficina correspondiente con los documentos solicitados para recoger la tarjeta de apoyo.

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No todas las solicitudes avanzan en el proceso; aquellas que presentan documentación incompleta o no acreditan la residencia en la Ciudad de México del padre, madre o tutor quedan excluidas.

La Secretaría del Bienestar recordó que la entrega se realiza conforme al mes de registro, por lo que la convocatoria no se realiza de manera simultánea.

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Las familias incorporadas al programa Desde la Cuna deben estar pendientes de la llegada de la Carta Invitación, la cual notifica la aceptación y contiene las instrucciones para la entrega de la tarjeta de apoyo para el bebé.

La Secretaría del Bienestar subrayó la importancia de este respaldo para menores de 0 a 3 años 10 meses, con el objetivo de garantizar un ingreso mínimo en los hogares y favorecer el desarrollo integral de la primera infancia.

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