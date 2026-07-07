José Ramón Fernández destaca a Mohamed Salah tras desempeño contra Argentina

La sonrisa del faraón Mohamed Salah al término del duelo llamó la atención del periodista mexicano, quien la interpretó como frustración ante el arbitraje en la Copa del Mundo. (REUTERS/Brett Davis)

La eliminación de Egipto frente a Argentina en los octavos de final del Mundial 2026 reavivó el debate sobre justicia en el futbol internacional.

José Ramón Fernández, referente del periodismo deportivo mexicano, se convirtió en uno de los principales defensores de Mohammed Salah tras su actuación y su reacción ante las decisiones arbitrales que definieron el partido.

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Fernández difundió una imagen de Salah y afirmó que su sonrisa tras el silbatazo final reflejó impotencia ante lo que otras selecciones ya sufrieron en Copas Mundiales pasadas. (X/ @joserra_espn)

El respaldo de Fernández y su exposición directa a la FIFA y al arbitraje pusieron el foco sobre la experiencia egipcia. El encuentro, de acuerdo al movimiento en redes, no sólo será recordado por el resultado, sino también por la forma en la que Salah y su equipo se plantaron frente a la adversidad.

Una sonrisa de impotencia: la imagen de Salah que capturó a Fernández

Fernández se centró en la actitud de Salah tras el silbatazo final. Para el periodista, la sonrisa del delantero egipcio representó la impotencia de quien comprende que está viviendo lo que otros países ya enfrentaron en el pasado.

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Joséra difundió la imagen de Salah y escribió: “Esa sonrisa es de impotencia. Mohamed Salah está viviendo en carne propia lo que tantas selecciones ya sufrieron. Entiende que discutir con el árbitro no cambiará nada”.

La empatía de Fernández hacia Salah fue interpretada como un reconocimiento al temple y liderazgo del jugador.

Entre aficionados y colegas, la frase de Fernández se difundió como símbolo del sentir de los equipos que sorprenden en las grandes competencias.

José Ramón Fernández defendió a Mohammed Salah tras su actuación y su reacción a las decisiones arbitrales que marcaron el partido. Reuters/Brett Davis

Así, la reacción del periodista dio visibilidad al sentimiento de frustración que ahora comparten seleccionados que han enfrentado contextos adversos en competiciones globales.

El arbitraje y la gestión de la FIFA bajo la lupa

Fernández, en otra publicación, también abordó el tema arbitral denunciado por jugadores y cuerpo técnico sobre el trato preferencial a selecciones con mayor peso. Se sumó a quienes acusaron a la FIFA y al VAR de influir en el resultado.

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Señaló las declaraciones de Mostafa Ziko sobre el arbitraje injusto y el supuesto direccionamiento del torneo a favor de Argentina.

Apoyó opiniones que mencionaban corrupción y manipulación detrás de las estructuras del futbol internacional.

La actuación del VAR y la polémica por el gol anulado a Egipto fueron ejes de las críticas.

Mostafa Ziko señaló un arbitraje injusto y un supuesto direccionamiento del torneo a favor de Argentina. REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

De esta manera, Fernández alimentó el debate sobre la imparcialidad y la credibilidad de las autoridades en los partidos clave del Mundial 2026.

Salah, un ejemplo de carácter frente a la adversidad

Por último, Fernández subrayó el valor de Salah como símbolo de integridad en la cancha. Aunque no lo elogió directamente por su desempeño, hizo evidente su respeto ante la actitud del capitán africano.

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El respaldo del periodista a Salah fue replicado por aficionados y analistas internacionales.

La polémica trascendió fronteras, asociando la figura del Egipto de Salah con la lucha por la equidad en el futbol internacional.

Pese a la polémica derrota, la Selección de Egipto de Mohamed Salah conquistó al mundo entero por su desempeño y mensaje de resiliencia. Reuters/Nathan Ray Seebeck

En este sentido, la reacción de Fernández contrastó con los comentarios de otros comunicadores como David Faitleson, quien defendió el desarrollo del partido.