Contra quién jugará Argentina los cuartos de final del Mundial 2026 y dónde ver desde México (REUTERS/Carlos Barria)

Argentina logró una remontada frente a Egipto en los octavos de final del Mundial 2026, con un marcador 3 - 2 aseguró su pase a la siguiente ronda de cuartos de final y se mantiene la ilusión de un bicampeonato. Los dirigidos por Lionel Scaloni revirtieron una desventaja de dos goles con anotaciones de Cuti Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández, quienes marcaron en el tramo final del encuentro.

El encuentro comenzó desfavorable para los actuales campeones del mundo. A los 14 minutos, el defensor Yasser Ibrahim anotó el primer gol para el seleccionado africano tras conectar de cabeza un centro de Marwan Ateya, superando en el salto a Lisandro Martínez. Poco después, a los 18 minutos, Nicolás Tagliafico fue derribado en el área, lo que derivó en un penal sancionado por el árbitro. Lionel Messi ejecutó la pena máxima, pero el arquero Mostafa Shobeir Oufa detuvo el remate al lanzarse hacia su izquierda.

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El primer tiempo concluyó con ventaja egipcia, mientras Argentina intensificaba su dominio ofensivo. Para el segundo tiempo, Egipto amplió la diferencia a los 67 minutos con un contragolpe culminado por Mostafa Ziko, quien definió tras una asistencia de Haissem Hassan ante la salida de Dibu Martínez. Con el marcador 2-0 a favor de los africanos, la selección argentina intensificó su búsqueda de la remontada.

Argentina remontó ante Egipto (REUTERS/Carlos Barria)

En los 79 minutos de juego Cuti Romero cabeceó un centro preciso de Messi. Cuatro minutos más tarde, el propio Messi igualó el marcador al capitalizar un rebote en el área y rematar con potencia, venciendo a Shobeir. La definición del partido llegó en tiempo de descuento. A los 93 minutos, Enzo Fernández se elevó en el área y, tras un centro de Lautaro Martínez, conectó de cabeza para convertir el gol que aseguró la clasificación argentina.

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¿Contra quién jugará Argentina los cuartos de final?

Aunque México ya no tendrá más participación en el Mundial donde es anfitrión, miles de aficionados buscan alentar a los favoritos que podrían alzar la copa, entre ellos, Argentina. Y es que, los cuartos de final prometen emociones grandes por la calidad de competencia que hay entre los equipos que ya accedieron hasta esta instancia.

Hasta el momento, los partidos de cuartos de final que ya están definidos son: Francia vs Marruecos, España vs Bélgica, Noruega vs Inglaterra y Argentina que está a la espera de su rival. Tras su clasificación, la albiceleste espera a su próximo rival que saldrá del enfrentamiento entre Suiza y Colombia.

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El vencedor del Suiza vs Colombia será el rival de Argentina (REUTERS/Agustin Marcarian)

La Scaloneta avanzará a los cuartos de final y disputará su próximo compromiso el sábado 11 de julio a las 22 horas en Kansas City, podría ser Colombia, selección de Conmebol con la que ya ha protagonizado encuentros de alta calidad y emociones, pero en la probabilidad de que Suiza avance, los argentinos tendrán por delante a una potencia europea de la UEFA que competirá a la expectativa de avanzar a la siguiente ronda.

¿Dónde ver desde México a Argentina en los cuartos de final del Mundial 2026?

El juego de cuartos de final está programado para el sábado 11 de julio a las 19:00 horas (centro de México). La televisora oficial que transmite todos los partidos para México es Televisa a través de su plataforma de ViX y TUDN con Canal 5 y Canal 9 como opciones en tv abierta. TV Azteca también tiene la cobertura parcial del Mundial 2026, en Canal 7 han transmitido los partidos más importantes de cada jornada, por lo que el duelo de Argentina podría ser transmitido en sus plataformas de Azteca Deportes.

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Para esta Copa Mundial, los aficionados ha encontrado algunas dificultades para seguir los juegos, ya que la gran mayoría se transmiten por cadenas de paga o con restricciones de cobertura. Estas son algunas de las cadenas oficiales: DSports (Latinoamérica), TyC Sports (Argentina) / DAZN (España), Canal 5 (Uruguay) / Entel TV, Red Uno, Tigo y Unitel (Bolivia) / Televen (Venezuela) / Teleamazonas (Ecuador), Win Sports (Colombia), América TV (Perú), Tigo Sports, RPC, TVN, TV MAX, Medcom, Telemetro y Fox (Panamá), VIX (México), Teletica, TD MAX, Fox y Fox+ (Costa Rica), Tigo Sports (Honduras).

Transmisión cuartos de final de Argentina en México: TUDN, ViX, TV Azteca.