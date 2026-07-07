Rocío Nahle desiste de poner su nombre a salón en Palacio de Gobierno tras protestas: remodelación supera los 60 mdp. (Crédito: Gob. Veracruz)

Con una remodelación del Palacio de Gobierno de Veracruz que supera los 60 millones de pesos, la gobernadora Rocío Nahle aseguró recientemente que ya no le pondrá su nombre a uno de los salones del recinto. La decisión llega en medio de críticas y señalamientos, tanto por el costo de los “arreglos” como por la violencia contra periodistas en el estado.

Decisión de Nahle genera polémica

El día 6 de julio, la gobernadora del estado llevó a cabo un recorrido en las obras de remodelación del Palacio de Gobierno de Veracruz, donde confirmó que su administración invertirá más de 60 millones de pesos para finalizar las labores que obligan a mantener un acceso restringido al lugar.

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Los trabajos que comenzaron en los primeros meses cuando asumió funciones (2024), contemplan la reorganización de las oficinas, por lo que la Secretaría de Gobierno se trasladará a la planta baja y los salines para reuniones y eventos oficiales quedarán en el piso superior.

El comentario que detonó la polémica, se dio cuando la mandataria especificó el por qué de la remodelación y el nombre que llevaría una de las salas:

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“Eran unas cuarterías, estaban espantosas. Decidimos arreglar, quedó un salón grande muy bonito que vamos a ponerle el nombre de una mujer. Queremos ponerle el nombre de una mujer, porque es la primera mujer que es gobernadora”.

Rocío Nahle desiste de poner su nombre a salón en Palacio de Gobierno tras protestas: remodelación supera los 60 mdp. (X/Rocío Nahle)

Aunque no dijo nombres, el comentario hace referencia a ella, ya que Rocío Nahle es la primera mujer en gobernar esta entidad.

Luego de que las palabras de Nahle se viralizaran en redes sociales, los críticas no se hicieron esperar y este 7 de julio, la prensa increpó a la mandataria volviendo a cuestionar su decisión, por lo que se retractó:

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“No, no, no, de ninguna manera”.

Entre risas y nerviosismo, rechazó que alguno de los salones del Palacio de Gobierno vaya a tener su nombre.

Decisión llega en medio de cuestionamientos para ejercer el periodismo en la entidad

Veracruz se ha convertido en una entidad donde las y los periodistas corren mayor riesgo al ejercer su profesión, hace unos días, el nombre de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez ha cobrado relevancia debido a que en junio se viralizó su secuestro.

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La directora de Pulso Informativo del Sureste se encontraba adentro de su vivienda y con sus familiares cuando hombres armados ingresaron a su domicilio y se la llevaron, hace unos días, fue localizada sin vida.