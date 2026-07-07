Calendario de Cruz Azul en la Legues Cup 2026: estas son las fechas y los horarios de los partidos de la Máquina

Cruz Azul debutará en la Leagues Cup el próximo 6 de agosto (REUTERS)

Cruz Azul enfrenta una nueva edición de la Leagues Cup 2026 con una agenda exigente en la fase de grupos, donde se medirá ante Philadelphia Union, New York City FC y Chicago Fire durante agosto. El cuadro cementero busca revertir su historial reciente en este torneo frente a rivales de la MLS y mejorar su desempeño internacional tras varios intentos sin título.

El debut de La Máquina en la fase uno está programado para el jueves 6 de agosto contra Philadelphia Union en Subaru Park. Tres días después, el domingo 9 de agosto, el club mexicano enfrentará a New York City FC en Sports Illustrated. El cierre de la primera ronda será el jueves 13 de agosto frente a Chicago Fire en SeatGeek, donde se definirá su pase a la siguiente fase.

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Cruz Azul enfrenta una nueva edición de la Leagues Cup 2026 con una agenda exigente en la fase de grupos, donde se medirá ante Philadelphia Union, New York City FC y Chicago Fire durante agosto (X@CruzAzul)

Cruz Azul busca revancha en la Leagues Cup

La Leagues Cup se ha convertido en un reto clave para los equipos mexicanos. Cruz Azul cuenta con antecedentes mixtos en este torneo. En la edición inaugural de 2019, el club llegó a la final tras vencer a LA Galaxy y Tigres, y conquistó el campeonato luego de imponerse a Tigres en penales. Para 2021, Cruz Azul fue eliminado en semifinales por León tras igualar sin goles y caer en la tanda de penales. En 2023, el equipo no logró avanzar más allá de la fase de grupos tras empatar con Inter Miami y perder ante Atlanta United.

El reto para la plantilla cementera es claro: superar la inconsistencia que ha marcado sus participaciones recientes. La edición pasada dejó fuera a Cruz Azul en la primera ronda, lo que generó cuestionamientos sobre su capacidad para competir contra clubes de la MLS. En el calendario de este año, los duelos ante Philadelphia, NYCFC y Chicago se perfilan como pruebas determinantes para el futuro inmediato del plantel.

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Soccer Football - Liga MX - Final - Second Leg - Pumas UNAM v Cruz Azul - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - May 24, 2026 Cruz Azul's Rodolfo Rotondi, Carlos Rodriguez and Erik Lira celebrate with the trophy after winning the Liga MX REUTERS/Eloisa Sanchez

Un torneo de contrastes para el club celeste

La directiva celeste podría apostar por una plantilla renovada para la edición 2026, se espera la llegada de refuerzos en línea defensiva y mediocampo. El objetivo declarado es regresar a una fase final y repetir lo logrado en 2019, cuando el club alzó el trofeo en Houston. La afición espera que el equipo recupere el nivel mostrado en la Liga MX y se consolide como protagonista del torneo binacional.

Entre los datos que marcan el presente de Cruz Azul en la Leagues Cup destaca que solo ha superado la fase de grupos en una ocasión y suma una eliminación consecutiva en la primera ronda. En 2019, el club marcó cinco goles en tres partidos rumbo a la final, mientras que en 2023 apenas consiguió una anotación en dos encuentros. La diferencia de planteles y el crecimiento de la MLS han complicado el camino para los equipos mexicanos, incluido Cruz Azul.

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Soccer Football - Liga MX - Final - Second Leg - Pumas UNAM v Cruz Azul - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - May 24, 2026 Cruz Azul's Nicolas Ibanez lifts the trophy after winning the Liga MX REUTERS/Eloisa Sanchez

El partido inaugural contra Philadelphia Union es visto como el primer filtro para medir el nivel competitivo del cuadro celeste. El duelo ante New York City FC representa un enfrentamiento ante un club que ha consolidado su proyecto en la liga estadounidense. El cierre contra Chicago Fire puede ser determinante en la definición del grupo y el pase a la segunda ronda.

La Leagues Cup 2026 representa una nueva oportunidad para Cruz Azul de recuperar protagonismo internacional y reconciliarse con una afición que exige resultados inmediatos. El equipo enfrenta el reto con el recuerdo de 2019 y la presión de las eliminaciones recientes. La temporada marca el inicio de una etapa donde los resultados en torneos internacionales son una prioridad para la directiva y el cuerpo técnico.

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