Mitos y realidades del crimen fronterizo en Euphoria 3: lo que Zendaya traficó en pantalla y lo que ocurre en la vida real

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La tercera temporada de Euphoria concluyó el 31 de mayo de 2026 con la muerte de Rue Bennett —envenenada con fentanilo adulterado por el magnate criminal Alamo Brown— y dejó sobre la mesa una pregunta que va más allá del drama: ¿qué tan fiel es la serie a la realidad del crimen organizado en la frontera entre México y Estados Unidos?

La respuesta es mixta. La producción de Sam Levinson acierta en varios mecanismos del narcotráfico y el lavado de dinero, pero también exagera el papel de ciertos actores dentro de las cadenas criminales y simplifica fenómenos que, en la vida real, operan con una complejidad mucho mayor.

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Lo que la serie representa con precisión

1. El “body packing” es un método real y letal. Rue y Faye ingieren globos de fentanilo envueltos en plástico para cruzar la frontera. La técnica, conocida como “empaquetado corporal”, existe y sus consecuencias son devastadoras: si una cápsula se rompe dentro del cuerpo, la dosis letal llega al torrente sanguíneo de forma casi instantánea.

2. Las mujeres son reclutadas de forma desproporcionada para el contrabando. La serie muestra a Rue atrapada por una deuda y la adicción, un perfil que coincide con el de muchas transportistas reales. Las organizaciones criminales apuntan a personas vulnerables —con frecuencia mujeres— porque levantan menos sospechas en los cruces fronterizos, y la mayoría de las mujeres encarceladas en América Latina cumplen condenas por delitos relacionados con drogas.

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3. Los clubes de striptease fronterizos sirven como tapaderas para el lavado de dinero. El club de Alamo Brown, ubicado cerca de la frontera en el sur de California, refleja una práctica documentada. Los negocios que manejan grandes volúmenes de efectivo permiten mezclar ingresos ilícitos con ganancias legítimas en entornos donde la contabilidad es difícil de auditar en tiempo real. La serie muestra, además, que esos fondos provienen de mercados simultáneos: armas, drogas, animales exóticos y trata de personas.

4. El crimen organizado se infiltra en plataformas como OnlyFans. Las tramas que vinculan pornografía en línea con redes criminales tienen sustento. Los sindicatos del crimen publican ofertas de trabajo falsas en redes sociales para reclutar a personas vulnerables, incluidos migrantes. La plataforma opera detrás de un muro de pago por suscripción y procesa transacciones digitales descentralizadas que dificultan el rastreo del origen de los fondos.

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5. Casi el 80 % de las armas en México provienen de Estados Unidos. Cuando Rue trabaja para Alamo como traficante de rifles AR-15, la serie toca un hecho verificable: México no produce armas ni municiones en cantidad significativa. El único armería legal del país opera dentro de una base militar en la Ciudad de México, y las autoridades mexicanas rastrean la gran mayoría del armamento decomisado hasta compradores y distribuidores estadounidenses.

Dónde la narrativa distorsiona la realidad

6. Los mensajeros no tienen contacto directo con los líderes. La serie presenta a Rue con una relación casi personal con su proveedora Laurie y, luego, con Alamo. En la realidad, los transportistas son actores de bajo nivel dentro de cadenas logísticas compartimentadas. Su función es prescindible y su acceso a las cúpulas criminales, prácticamente nulo.

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7. El fentanilo no circula únicamente en Estados Unidos. En el penúltimo episodio, el personaje de Ali Muhammad afirma que la estrategia de “matar al consumidor” solo ocurre en ese país. La afirmación es parcial. Canadá y México han registrado un crecimiento en sus mercados internos de fentanilo, y los precursores químicos de la droga se trafican desde China y otros países de Asia hacia ambas naciones.

8. La epidemia de fentanilo tiene raíces en la prescripción médica, no en una estrategia criminal. La droga se propagó en los mercados estadounidenses porque la epidemia previa de opioides recetados generó una demanda sin precedentes de un sustituto sintético barato y potente. No fue el resultado de una decisión deliberada de los cárteles para eliminar a sus clientes.

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9. Los influencers de redes sociales también están en la mira del crimen organizado. La serie muestra la conexión entre el mundo digital y el narcotráfico, pero no profundiza en un fenómeno creciente: las redes criminales aprovechan los altos flujos de efectivo y la visibilidad de los creadores de contenido para ocultar el origen de fondos ilícitos. Los riesgos para quienes orbitan cerca del narcotráfico en plataformas digitales son altos y documentados.

Las cinco lecciones que deja la temporada

A partir del análisis de los cinco ejes temáticos que recorre la serie, se pueden extraer estas conclusiones sobre la representación del crimen organizado en pantalla:

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El “body packing” con fentanilo es más peligroso que cualquier otra forma de contrabando corporal, porque una dosis mínima puede ser fatal. Las mujeres en situación de vulnerabilidad económica o con historial de adicción son el perfil preferido de reclutamiento de los cárteles para el transporte de drogas. Los negocios de entretenimiento nocturno en zonas fronterizas funcionan como nodos de lavado de dinero con múltiples fuentes de ingresos ilícitos simultáneas. El tráfico de armas desde Estados Unidos hacia México alimenta directamente la violencia del crimen organizado en ese país. Las plataformas digitales de contenido para adultos se han convertido en un nuevo frente de expansión para las redes criminales transnacionales.

Por qué importa la precisión en la ficción

Euphoria tiene el mérito de llevar al público masivo temas que suelen quedar confinados a reportes académicos o periodísticos especializados. La muerte de Rue —envenenada por pastillas adulteradas que Alamo le entregó a sabiendas de su adicción— condensa, en un solo giro argumental, la lógica real con la que operan ciertos grupos criminales: explotar la vulnerabilidad de sus propios colaboradores para eliminar amenazas internas.

La serie falla cuando simplifica las jerarquías del crimen organizado o cuando un personaje secundario resume en una sola frase la geopolítica del fentanilo. Esos atajos narrativos pueden fijar percepciones erróneas en una audiencia que, con frecuencia, forma sus opiniones sobre el narcotráfico a partir de la ficción televisiva.

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El creador Sam Levinson declaró al podcast Popcast de The New York Times que “no podía contar una historia sobre adicción en la actualidad sin mostrar sus consecuencias más graves”. La intención es válida. La ejecución, como ocurre con casi toda representación del crimen organizado en pantalla, mezcla rigor documental con licencias dramáticas que conviene distinguir.