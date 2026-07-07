Esto costarán los boletos para Elton John en el Estadio Banorte: rango de precios

Elton John se presentará en octubre. REUTERS/Mario Anzuoni

Elton John cerrará su deuda pendiente con el público mexicano con dos conciertos en la Ciudad de México el 2 y 3 de octubre de 2026, en el recinto antes conocido como Estadio Azteca y hoy denominado Estadio Banorte. La última vez que el músico británico se presentó en la capital fue en 2012, hace 14 años.

El anuncio llegó tras semanas de especulación alimentadas por una publicación de Banorte en redes sociales, donde aparecían unos lentes sobre un piano con la leyenda “una leyenda de la música regresa a México y nuestro estadio será testigo de una despedida histórica”. El propio artista confirmó después la noticia en sus cuentas oficiales.

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La deuda de la pandemia

El motivo de estas fechas es explícito. “Me decepcionó mucho que la pandemia me impidiera hacer una gira por Latinoamérica durante mi gira de despedida”, declaró John en un comunicado, antes de agregar que eso hace que “este regreso sea especialmente significativo”. La Ciudad de México, según sus propias palabras, “siempre ha ocupado un lugar especial en mi corazón”.

La gira Farewell Yellow Brick Road, iniciada en 2018, marcó su retiro de los escenarios tras más de 4,600 conciertos en más de 80 países. Las fechas latinoamericanas que la pandemia canceló quedaron sin saldarse hasta ahora.

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Un vínculo de tres décadas con el recinto

(REUTERS/Jonathan Bachman)

La relación de John con ese estadio tiene historia propia. Su primera presentación allí ocurrió hace 34 años, durante la gira The One. Entre ese debut y estos dos conciertos de octubre, el artista también actuó en la Ciudad de México en 2010 —en Chichén Itzá— y en 2012 en el Auditorio Nacional, en el formato Elton & Ray Cooper.

Las dos fechas de 2026 son, hasta ahora, las únicas confirmadas para su despedida con el público mexicano. No hay otras ciudades del país incluidas en esta visita.

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Boletos, preventa y paquetes VIP

Elton John (REUTERS/Elizabeth Frantz)

Los precios van de 990 pesos a 16 mil pesos, más cargos por servicio. Habrá paquetes VIP limitados que incluyen asientos preferenciales, acceso a hospitalidad y la posibilidad de fotografiarse junto al piano del artista.

La venta se realizará a través de Superboletos con el siguiente calendario: la preventa Banorte abre el 13 de julio a las 12:00 y cierra el 14 de julio a las 23:59; los miembros del Rocket Club tendrán acceso el 15 de julio, y la venta general comenzará el 16 de julio a las 12:00.

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Una carrera de más de cinco décadas

John llega a estas fechas con más de 327 millones de discos vendidos, más de 85 canciones en el Top 40 y seis premios Grammy. A esa lista se suman dos Óscar, un Tony y un Emmy —obtenido en 2024—, galardón con el que completó el estatus EGOT. Su repertorio incluye piezas como “Rocket Man”, “Tiny Dancer” y “Your Song”.

Las canciones de Elon John que queremos escuchar en el Estadio Banorte

Tras una publicación de Banorte en TikTok los rumores de un concierto de Elton John en Ciudad de México han tomado fuerza (Captura de pantalla: TikTok/Banorte) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elton John llega a México en octubre y la lista de reproducción que queremos escuchar en vivo ya está clara. Estos son los clásicos que no pueden faltar en el Estadio Banorte.

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“Rocket Man” — La canción que lo definió. Más de cinco décadas después, sigue siendo el centro de cualquier setlist suyo.

“Tiny Dancer” — Una de las más pedidas en sus conciertos recientes. Letra, melodía y nostalgia en tres minutos.

“Your Song” — El tema más tocado de toda su carrera. Si no suena, el concierto no termina bien.

“Crocodile Rock” — Para que el estadio cante junto. Funciona igual a las 8 PM que a la medianoche.

“Goodbye Yellow Brick Road” — La despedida perfecta para una gira que lleva el nombre de esa canción.

“Candle in the Wind” — Inevitable. El público la espera desde que compra el boleto.

“Bennie and the Jets” — Ritmo, brillo y uno de los riffs más reconocibles del rock.

“Don’t Let the Sun Go Down on Me” — Para el momento en que el estadio apaga las luces y enciende los celulares.

“Saturday Night’s Alright for Fighting” — La que abre los conciertos con todo. Energía pura desde el primer acorde.

“I’m Still Standing” — El cierre ideal. El mensaje que Elton John ha repetido toda su vida.