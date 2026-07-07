Cinco películas para entender la historia de Corea del Sur, gratis en la UNAM

La UNAM abre sus puertas a un ciclo de películas coreanas que invitan a reflexionar sobre el pasado y el presente del país asiático. (UNAM/Centro Cultural Coreano en México)

La Universidad Nacional Autónoma de México ha organizado un ciclo que reúne a la comunidad en torno al análisis de la memoria y la historia reciente de Corea del Sur a través de cinco largometrajes.

El programa, titulado “Ciclo de cine coreano. Historia y Memoria”, se lleva a cabo entre el 6 de agosto y el 8 de septiembre de 2026, con funciones cada martes y jueves en la Sala Manuel González Casanova de la ENAC-UNAM, de 16:00 a 19:00 horas.

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El evento cuenta con la coordinación de Nayelli López, del Programa Universitario de Estudios sobre Asia, África y Oceanía (PUEAAO-UNAM), así como con la colaboración de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas y el Centro Cultural Coreano en México.

Cada proyección incluye la participación de comentaristas especializados que abren el diálogo entre el público y los temas que abordan las películas.

Un recorrido por la historia moderna coreana a través del cine

El ciclo inicia el 6 de agosto con la proyección de “The Book of Fish” (2021), dirigida por Lee Joon-ik.

Esta obra transporta al espectador al año 1801, en pleno reinado de Sunjo, cuando las persecuciones religiosas obligaron al erudito Jeong Yak-jeon al exilio en la isla de Heuksando.

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Allí, el intelectual encuentra a un joven pescador, Jang Chang-dae, cuyas enseñanzas sobre el mar resultan cruciales para la creación del primer tratado coreano de biología marina, el Jasaneobo.

La película, además de recrear una amistad improbable en tiempos convulsos, muestra cómo la ciencia y la observación directa pueden florecer aun en contextos de exclusión y adversidad.

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El comentarista Santiago Torres, de la ENAC-UNAM, acompañará la función, profundizando en el vínculo entre saber tradicional y cultura escrita.

El 11 de agosto, la programación continúa con “Dongju: The Portrait of a Poet” (2015). Ambientada en el período colonial japonés, la cinta narra la vida de dos primos, Dong-ju y Mong-gyu, que enfrentan la represión cultural y la pérdida de identidad.

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Ambos deben migrar a Japón y adoptar nombres japoneses, lo que fractura sus perspectivas: mientras Mong-gyu se involucra en la resistencia política, Dong-ju se refugia en la poesía y el lamento de su época.

El análisis estará a cargo de Norihisa Arai, del PUEAAO-UNAM, quien abordará el conflicto entre acción y palabra en un contexto de opresión.

Esta obra transporta al espectador al año 1801, en pleno reinado de Sunjo, cuando las persecuciones religiosas obligaron al erudito Jeong Yak-jeon al exilio en la isla de Heuksando. (Captura del tráiler oficial)

La resistencia y el levantamiento social en la gran pantalla

El 18 de agosto se exhibe “Anarchist from Colony” (2017), centrada en los movimientos anarquistas durante la ocupación japonesa en 1923.

El largometraje expone la brutalidad con la que los coreanos eran tratados en Tokio y el caos tras el terremoto de Kanto.

El arresto arbitrario de Park Yeol y la revelación de su plan conjunto con la anarquista japonesa Fumiko —“asesinar al príncipe heredero de Japón”— desatan una serie de tensiones políticas y sociales.

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Pablo Ramírez, de PUEAAO-UNAM, será el responsable de guiar la discusión posterior y analizar las múltiples facetas de la resistencia coreana.

El cuarto filme, “A Taxi Driver” (2017), se proyectará el 3 de septiembre. Esta cinta, dirigida por Jang Hoon y basada en hechos reales, narra los acontecimientos del Levantamiento de Gwangju de 1980, en el que estudiantes y ciudadanos surcoreanos enfrentaron al régimen autoritario de Chun Doo-hwan.

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Se estima que la represión gubernamental durante esos días resultó en hasta 2.500 muertes. El relato se centra en la figura de un taxista de Seúl que, de manera fortuita, se ve involucrado en la cobertura internacional de los sucesos y en la lucha por la democratización.

El análisis estará a cargo de Andrii Ryzhkov, de ENALLT-UNAM, quien pondrá en perspectiva la dimensión histórica y política del hecho.

La selección de películas y la participación de especialistas proponen una revisión crítica de los episodios más complejos y formativos de la historia contemporánea coreana, utilizando el cine como ventana de reflexión y diálogo intercultural.

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Cada función se convierte en un espacio para entender las luchas, los dilemas y las transformaciones sociales de Corea a lo largo de los siglos XIX y XX, desde la resistencia colonial hasta la búsqueda de justicia por las víctimas de la guerra.

Esta cinta, dirigida por Jang Hoon y basada en hechos reales, narra los acontecimientos del Levantamiento de Gwangju de 1980. (Captura del tráiler oficial)

Memoria y justicia: mujeres y testimonios en la pantalla

El ciclo cierra el 8 de septiembre con “I Can Speak” (2017), una comedia dramática que aborda el tema de las “mujeres de consuelo”, coreanas sometidas a esclavitud sexual por el ejército japonés durante la Segunda Guerra Mundial.

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Dirigida por Kim Hyun-seok y protagonizada por Na Moon-hee, la película retrata la valentía de Na Ok-Bun, cuya voz logra resonar en el mundo al testificar ante el Congreso de los Estados Unidos en 2007, en busca de una condena internacional.

Nayelli López, coordinadora del ciclo, será la encargada de la sesión de análisis, destacando la importancia de la memoria y la denuncia en clave cinematográfica.

Aunque el tono del filme es ligero, el trasfondo resulta profundo y conmovedor, resaltando la dignidad y la determinación de las sobrevivientes para exigir justicia.

La escena del testimonio, filmada en el Capitolio de Virginia, simboliza la resonancia global del reclamo de las víctimas.

“I Can Speak” (2017), una comedia dramática que aborda el tema de las “mujeres de consuelo”. (Captura del tráiler oficial)

Un espacio para la reflexión y el diálogo intercultural

Las funciones no solo buscan acercar al público mexicano a las distintas etapas de la historia coreana, sino también propiciar un diálogo crítico sobre temas universales como la represión, la libertad, la resistencia y la memoria.

La presencia de especialistas en cada sesión garantiza que las discusiones trasciendan la mera apreciación cinematográfica y se conviertan en espacios de aprendizaje colectivo y análisis interdisciplinario.

Las proyecciones se realizarán en la Sala Manuel González Casanova, ENAC-UNAM, con entrada libre para todo el público.

Quienes asistan podrán participar en los debates posteriores a cada función, enriqueciendo así el intercambio cultural y académico en cada jornada.