Alejandro Marcovich sale del coma tras dura hospitalización

El músico se encontraba hospitalizado en terapia intensiva (alejandro_marcovich)

Alejandro Marcovich salió del hospital tras pasar por un coma provocado por un accidente cerebrovascular, y ahora sigue su recuperación en casa para reducir el riesgo de una infección intrahospitalaria mientras los médicos observan las secuelas que pudo dejar el derrame.

El músico argentino permaneció internado aproximadamente siete semanas. Su esposa Gabriela Martínez dijo en Ventaneando que el alta médica llegó después de una leve mejoría y de que superó la etapa de mayor riesgo.

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Martínez explicó que el exguitarrista de Caifanes sigue delicado, aunque estable, y que todavía no recupera por completo la conciencia. También señaló que el cerebro continúa inflamado y que por ahora reconoce sobre todo a su familia más cercana.

“Está delicado, pero bien, estable, salió de peligro luego de los momentos difíciles causados por el derrame. Afortunadamente ayer salimos del hospital con todos los cuidados debidos. Corría riesgo de contagios y fue decisión de los médicos mandarlo a casa”, contó la esposa del músico.

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El derrame cerebral dejó problemas de lenguaje y una recuperación lenta

El guitarrista salió del coma y su pronóstico de salud es reservado (alejandro_marcovich)

La actualización más clara sobre el estado de salud de Marcovich es esta: ya salió del coma, ya está en su casa y recibe cuidados médicos personalizados, pero aún presenta afectaciones neurológicas y dificultades para expresarse.

Según relató Martínez, el derrame afectó varias áreas del cerebro. Dijo que le cuesta trabajo hablar y que el área de lenguaje resultó comprometida, por lo que la familia todavía espera conocer cuáles serán las secuelas temporales y definitivas.

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Durante la hospitalización también desarrolló neumonía a causa de la intubación. Aun con ese cuadro, la esposa del músico aseguró que mostró resistencia ante complicaciones que los médicos consideraban severas por el tamaño del derrame y por la cirugía a la que fue sometido.

“Tiene una gran fortaleza, a pesar de estar tan delicado, mostró unas enormes ganas de vivir, superó cuadros delicados, fue una cirugía muy violenta e invasiva, por estadística y por el tamaño del derrame”, dijo Gabriela Martínez.

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La esposa añadió que, aunque no está completamente consciente, reconoce a Gabriela, Bela y Diego, además de recordar por momentos a sus padres. También describió que para él “todo es música” y que incluso marca ritmos con manos y pies durante la recuperación.

El ACV ocurrió el 19 de mayo en su casa

Bela Marcovich, hija del músico Alejandro Marcovich, compartió esta tierna imagen familiar para agradecer el apoyo y cariño recibido por su padre tras su reciente derrame cerebral. (Bela Marcovich: Instagram)

El accidente cerebrovascular ocurrió el pasado 19 de mayo, cuando Marcovich estaba en su casa después de cocinar y terminar una jornada de trabajo. De acuerdo con el testimonio de Gabriela Martínez, él comentó que se sentía raro, se recostó y unos 10 minutos después gritó y perdió el conocimiento.

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“Estaba contento, teníamos una reunión familiar. Ese día nos mencionó que se sentía raro, se recostó y a los 10 minutos de descansar, pegó un grito, luego perdió el conocimiento (...) Hablamos a la ambulancia, todo fue muy rápido”, relató.

Tras esa emergencia fue trasladado a un hospital de la Ciudad de México, donde ingresó a terapia intensiva y permaneció en coma. En ese periodo, según su esposa, parte del personal médico comenzó a llamarlo “el milagro” porque sobrevivió al cuadro.

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Un accidente cerebrovascular, también llamado derrame cerebral o ictus, ocurre cuando se interrumpe el flujo de sangre hacia una parte del cerebro o cuando un vaso sanguíneo se rompe y provoca una hemorragia, de acuerdo con Mayo Clinic. Esa interrupción impide que las células cerebrales reciban oxígeno y nutrientes, por lo que empiezan a morir en poco tiempo.

La institución médica distingue dos tipos principales: el isquémico, que aparece cuando un coágulo bloquea una arteria, y el hemorrágico, que sucede cuando un vaso se rompe y sangra dentro del cerebro. También existe el ataque isquémico transitorio, conocido como mini ACV, cuyos síntomas desaparecen en poco tiempo.

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Entre los síntomas más frecuentes están el entumecimiento repentino de la cara, un brazo o una pierna, casi siempre de un solo lado del cuerpo; la dificultad para hablar o entender el lenguaje; la pérdida de visión; los problemas para caminar; el mareo intenso y el dolor de cabeza fuerte sin causa aparente.

Antes de este episodio, Marcovich ya había enfrentado otro problema neurológico. En 2010 fue diagnosticado con un tumor cerebral y pasó por una cirugía especializada; después volvió a los escenarios y participó en el reencuentro de la alineación original de Caifanes en el Vive Latino 2011.

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