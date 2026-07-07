Con atractiva jovencitas: denuncian forma de secuestro de adolescentes en plazas públicas

La joven detenida en 2017 que es el estereotipo de las mujeres reclutadas por el CJNG (Foto: especial)

La delincuencia organizada estaría usando a jovencitas para reclutar adolescentes en Jalisco y Puerto Vallarta, con una mecánica que combina engaño, convivencia casual en espacios públicos y el traslado inmediato a otro punto para concretar la captación.

Dos casos, uno frustrado por la intervención de una madre y otro bajo investigación tras la desaparición de tres jóvenes, exhibieron una modalidad en la que una adolescente se acercó a menores en plazas comerciales, ganó su confianza y les propuso reunirse con supuestos familiares.

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El patrón incluye la aparición de cómplices que se hacen pasar por padres de familia o por el chofer de un auto de plataforma. La intención es sacar a los adolescentes del entorno donde están acompañados y moverlos a otro sitio sin que avisaran a ningún adulto.

Una madre evitó que dos adolescentes subieran a un automóvil

Manos anónimas manipulan con hilos a figuras humanas atrapadas dentro de un teléfono móvil que simula la interfaz de la red social Facebook. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los episodios habría ocurrido este fin de semana en una plaza comercial de la avenida López Mateos, en Guadalajara. Una madre de familia habría compartido e redes sociales su caso cuando cinco estudiantes de una escuela ubicada al norte de la ciudad fueron al cine; entre ellos estaba su hijo de 14 años, ella decidió mantener el anonimato por miedo a represalias.

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La mujer contó que llevó a su hijo al cine y que, después de comprar los boletos, una adolescente de aproximadamente 15 años se acercó al grupo mientras esperaban el ingreso a la función. La menor comenzó a convivir con ellos y dijo que sus padres estaban comiendo en un restaurante cercano.

La madre relató que incluso los adolescentes le pidieron comprar un boleto para la joven, quien aseguró tener permiso de sus padres para entrar a la sala con ellos. La situación le pareció extraña y por eso decidió quedarse en la plaza mientras transcurría la película.

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Casi al final de la función, su hijo le envió un mensaje. Le avisó que la nueva amiga les había propuesto salir antes de que terminara la película para acompañarla a reunirse con sus supuestos padres, quienes, según ella, estaban a unas cuadras del centro comercial.

Dos celulares muestran puntos de privacidad, uno verde en Facebook y otro naranja en Google Maps, junto a una taza y gafas sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mujer dijo que la adolescente también les pidió no avisar a ningún adulto porque “no los dejarían ir”. De los cinco jóvenes, dos aceptaron la invitación y su hijo se apartó para llamarle por teléfono desde el baño del cine y explicarle lo que estaba pasando.

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La madre acudió de inmediato a la sala. Ahí encontró a su hijo, quien le dijo que dos de sus compañeros ya habían salido con la adolescente.

Ella recordó lo que el menor le dijo: “Mami, la peli está súper aburrida y mi amiga me pidió que la acompañáramos con sus papás. Ellos están a dos cuadras de la plaza. Ella no quiere que te llame porque dice que no me vas a dejar y que aquí estamos a las 7”. La respuesta de ella fue directa: “Ahí quédate”.

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Las autoridades rescataron a adolescentes reclutados por el narco en Michoacán Foto: Fiscalía estatal

El conductor arrancó con las puertas abiertas

Después de confirmar que su hijo estaba a salvo, la mujer corrió a la salida de la plaza. Alcanzó a los dos adolescentes cuando estaban por subir a un automóvil y logró detenerlos antes de que el traslado se concretara.

Según su testimonio, ella bajó a uno de los menores del coche y el otro se salió por su cuenta por la otra puerta. Después intentó acercarse al conductor para revisar quién era y confirmar si realmente se trataba de un chofer de plataforma.

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La mujer describió así ese momento: “Le digo al tipo que iba manejando: ‘Disculpa…’, para verificar que era un Uber, y el tipo arranca con las puertas abiertas y me avienta con la puerta trasera. La niña jamás volteó y yo no pude ni tomar sus placas. Nadie me escuchó, nadie me hizo caso. Es como si hubiera estado sola en esa situación”.

Un adolescente salta una valla formada por los íconos de Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, con siluetas de adultos observando desde el fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su decisión posterior fue hacer público lo ocurrido para alertar a otras familias. También pidió a madres y padres mantener comunicación constante con sus hijos y respetar el anonimato de su familia por temor a represalias.

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“Quiero que esto llegue a todos los jóvenes y a todas las mamás. No quiero que nadie más pase por una situación así. Les pido que estén alertas y que respeten nuestro anonimato porque tenemos miedo”, expresó.

Puerto Vallarta abrió otra línea de investigación

El segundo caso no terminó en rescate, sino en una indagatoria por desaparición. Durante las investigaciones por la ausencia de tres jóvenes en Puerto Vallarta el 25 de junio, surgieron sospechas de que una joven mujer también habría participado en el enganche previo al reclutamiento.

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Esa línea reforzó la hipótesis de una modalidad específica: adolescentes o jovencitas que se acercaron a jóvenes en espacios cotidianos, construyeron confianza en poco tiempo y los llevaron a un punto donde ya esperaban otros participantes. La coincidencia entre ambos casos colocó la atención en el uso de mujeres jóvenes como primer contacto para vencer la desconfianza inicial de las víctimas.

En México, 30,000 menores han sido reclutados por el narco (Foto: Especial)

• En Guadalajara, una madre evitó que dos adolescentes fueran trasladados por una joven que los abordó en un cine de una plaza comercial.

• La mecánica incluyó el engaño de supuestos padres cercanos y la presencia de un automóvil con conductor que arrancó cuando la mujer intentó verificar su identidad.

• En Puerto Vallarta, la desaparición de tres jóvenes el 25 de junio abrió sospechas sobre un reclutamiento similar con participación de una joven mujer.