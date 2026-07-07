¿Cuánto costaron los candelabros del metro Hidalgo? Adrián Rubalcava asegura que el más caro fue de 56 mil pesos

Una de las mayores polémicas de la remodelación de la estación Hidalgo fue la instalación de candelabros con un costo máximo de 56 mil pesos por pieza (Gobierno de la Ciudad de México )

El director del Metro, Adrián Rubalcava, entregó junto con la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, las estaciones remodeladas de la Línea 2 que después de casi tres meses de trabajos, finalmente quedaron listas en su totalidad para su uso diario.

Durante conferencia de prensa, en un recorrido por las estaciones Allende e Hidalgo, el funcionario aclaró los gastos y el empleo de recursos que fueron aplicados para lograr esta remodelación “en tiempo récord” que fue entregada en tiempo y forma, según aseguraron las autoridades.

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Una de las mayores polémicas de la remodelación de la estación Hidalgo fue la instalación de candelabros con un costo máximo de 56 mil pesos por pieza, de acuerdo con la información presentada por Rubalcava durante la entrega oficial de las obras. Este monto corresponde a los candelabros de mayor tamaño que se encuentran en las bajadas de las escaleras principales de la estación, ubicada en una de las zonas de mayor afluencia de la red de transporte.

El detalle de los costos y el proceso de licitación

Rubalcava precisó que solo cuatro candelabros alcanzaron el precio de 56 mil pesos cada uno. Los demás elementos de iluminación, como los faroles distribuidos en el resto de la estación, tuvieron un rango de precio que va de 3 mil a 4 mil pesos por unidad, dependiendo del modelo y el tipo de instalación. El funcionario explicó que estos costos fueron definidos mediante procesos de licitación abiertos y públicos, lo cual —según sus palabras— garantiza la transparencia en la asignación de recursos para la modernización del Metro.

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El exalcalde de Cuajimalpa también informó que actualmente se está llevando a cabo una auditoría por parte de la Auditoría Superior de la Ciudad de México y la Auditoría Superior de la Federación, con el objetivo de revisar el cumplimiento de los procedimientos y despejar dudas respecto a la experiencia y legitimidad de las empresas contratadas. Rubalcava enfatizó que la mayoría de las compañías que participaron cumplieron con los requisitos exigidos y descartó que se trate de empresas fantasma.

CIUDAD DE MÉXICO, 25MAYO2026.- Continúan los trabajos de remodelación en el metro Hidalgo para el Mundial FIFA 2026. A diferencia de otras estaciones que también forma parte del proyecto de modernización del transporte publico Metro en Hidalgo se instaló nueva iluminación con candelabros. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Inversión total en la modernización de la Línea 2

La modernización de la estación Hidalgo forma parte de un proyecto mayor para la renovación de la Línea 2 del Metro, que lleva más de cinco décadas en operación y no había sido objeto de una remodelación integral desde su apertura. Para la intervención se destinaron mil 500 millones de pesos provenientes del Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN).

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De esa cifra, 950 millones se canalizaron al mantenimiento de trenes y vías, mientras que 550 millones se asignaron a la remodelación y modernización de sistemas dentro de las estaciones. Entre los trabajos realizados destaca la renovación de 8 mil 480 metros cuadrados de piso, la aplicación de 21 mil 148 metros cuadrados de pintura, la instalación de mil 70 luminarias LED y la colocación de mil 795 metros cuadrados de mármol travertino y 900 metros cuadrados de mosaico veneciano.

El proyecto también incluyó la instalación de 156 cámaras de videovigilancia, la actualización de la señalética y la recuperación de trenes modelo NM 02, que pasaron de veintiocho a 34 unidades en operación. Esta ampliación permitió afrontar la alta demanda registrada en eventos recientes, como los partidos del Mundial celebrados en el Estadio Ciudad de México, donde la red del Metro transportó a más de 7 millones de usuarios en solo cinco jornadas.

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Preservación del arte y costos de otros elementos

Dentro de los trabajos de modernización se priorizó la conservación de piezas arqueológicas y de arte ubicadas en las estaciones. Rubalcava detalló que la intervención se realizó en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes, para asegurar la protección y restauración de murales y obras icónicas, como la pieza del artista Pedro Friedeberg, que quedó instalada en la estación por decisión de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

El funcionario también abordó el costo de los muros verdes instalados en la estación, que fijó en 5 mil 600 pesos por metro cuadrado. Aseguró que este precio se encuentra por debajo del promedio comercial en la capital, que llega hasta los 10 mil pesos por la misma superficie.

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La justificación de los costos y el objetivo de la obra

Rubalcava defendió la inversión realizada en el Metro y recalcó que cada peso gastado se traduce en una mejora directa para los usuarios. Aseguró que el objetivo central de la remodelación es dignificar los espacios públicos y elevar la calidad de vida de quienes usan diariamente el sistema, que en el caso de las estaciones Hidalgo, Bellas Artes y Allende recibe en conjunto a 92 mil personas en promedio cada día.

El director del metro concluyó que la modernización de la Línea 2 representa un avance para la ciudad y que los resultados ya son perceptibles tanto en la infraestructura como en el servicio, con trenes restaurados, instalaciones renovadas y un entorno más seguro y funcional para los usuarios.

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