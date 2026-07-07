Hermanos Martínez Larios: estructura clave de Los Chapitos en Sinaloa, historia, caída y operativos recientes

Un dibujo de acuarela ilustra un retrato principal de un hombre barbudo junto a tres retratos más pequeños, un símbolo de calavera y elementos de paisaje. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cuatro hermanos Martínez Larios dejaron de ser un clan desconocido del sur de Sinaloa para convertirse en el pilar territorial de Los Chapitos en la región: uno murió, dos están presos y el último sigue prófugo tras un operativo que costó la vida de un marino y dejó 10 presuntos delincuentes abatidos.

El clan está integrado por Óscar Luciano, Gabriel Nicolás, Eduardo Jonathan y José Luis, los cuatro nacidos en Guadalajara, Jalisco, aunque la familia se trasladó a El Rosario, Sinaloa, donde los hermanos se incorporaron a la estructura criminal desde sus primeros años de adultez, según reportes de inteligencia citados por Infobae.

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Quiénes son los cuatro hermanos Martínez Larios

Los hermanos Martínez Larios son cuatro hombres originarios de Guadalajara, Jalisco, que desde 2016 operaron como estructura de confianza del Cártel de Sinaloa en los municipios de Rosario y Concordia, en el sur de Sinaloa. Cada uno recibió un alias y una función dentro de la célula: Óscar Luciano como “El Casco 81”, Gabriel Nicolás como “El Gabito” o “El 80”, Eduardo Jonathan como “El Owen” y José Luis como “El Monstruo” o “El 51”, de acuerdo con información de Infobae y El Financiero.

El clan comenzó a trabajar bajo las órdenes de Juan Alfonso Corona Betancourt, alias “El Lobo”, en la zona de El Rosario y Concordia. Con el tiempo ganó autonomía y peso propio dentro de la estructura de Los Chapitos, la facción encabezada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, según la investigadora HEARST, colaboradora del medio especializado en crimen organizado Borderland Beat, citada por Milenio.

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Elementos de la Guardia Nacional y la policía estatal acordonan un tramo de la carretera federal 150 en Veracruz tras el hallazgo de tres bolsas negras de plástico junto a la vía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

José Luis “El Monstruo”: el primero en caer

José Luis Martínez Larios, alias “El Monstruo” o “El 51”, era el miembro del clan con mayor proyección dentro de la organización antes de su muerte. Era el capo que más destacaba del grupo hasta que un comando lo asesinó el 14 de diciembre de 2015 en Mazatlán.

Tenía 25 años cuando un grupo armado que viajaba en un taxi abrió fuego contra él en el estacionamiento de un centro comercial del fraccionamiento Jacarandas, sobre la carretera Internacional. En el lugar se hallaron 56 casquillos percutidos de distintos calibres y dos cargadores de cuerno de chivo, según reportó en su momento el diario El Debate.

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Eduardo Jonathan “El Owen”: dos detenciones que ilustran el peso del clan

Eduardo Jonathan Martínez Larios, “El Owen”, acumula dos episodios que muestran la influencia del clan antes de su ascenso pleno. El primero ocurrió en noviembre de 2015, un mes antes de la muerte de El Monstruo, cuando un grupo armado, al parecer equipado con una bazuca, irrumpió en instalaciones de la Policía Estatal Preventiva en Mazatlán para rescatarlo junto con otro detenido, según Infobae.

La segunda detención de El Owen ocurrió cuando tenía 23 años. Las autoridades lo arrestaron en el fraccionamiento Doña Chonita de Mazatlán mientras conducía un Challenger amarillo a velocidad excesiva. Portaba una Beretta calibre 9 mm, pastillas de Clonazepam y Diazepam, cristal y tres celulares Blackberry. Por esos hechos permanece en prisión.

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Una ilustración editorial combina el retrato de un hombre en primer plano con las caricaturas de Los Chapitos y el logo del Cartel de Sinaloa en el fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gabriel Nicolás “El Gabito”: el mando que disputó Mazatlán

Tras la muerte de El Monstruo, el liderazgo del clan recayó sobre Gabriel Nicolás Martínez Larios, “El Gabito” o “El 80”. Las autoridades lo señalaron como principal sicario y coordinador de operaciones armadas de Los Chapitos en Mazatlán y municipios vecinos, y como posible sucesor de Óscar Noé Medina González, “El Panu”, tras su asesinato, de acuerdo con Infobae.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tenía documentada su operación desde octubre de 2020 en un informe titulado “Problemática y panorama delictivo en el estado de Sinaloa”, filtrado por Guacamaya Leaks. El documento lo ubicaba como operador activo en Mazatlán, Concordia, El Rosario y Escuinapa.

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En 2016, grabaciones filtradas a la prensa mostraron cómo mandos policiales lo alertaban sobre operativos, lo que le permitía mover hombres y mercancía con anticipación. El Gabito también participó en la disputa contra Los Mazatlecos —célula remanente del Cártel de los Beltrán Leyva— para recuperar el control de Mazatlán tras la captura de El Chapo, según Infobae.

El 23 de enero de 2026, un grupo armado irrumpió en el campamento de la empresa canadiense Vizsla Silver en Concordia y privó de la libertad a 10 empleados de la minera. La periodista María Idalia Gómez señaló que El Casco y El Gabito habrían impuesto esquemas de extorsión a empresas mineras en Concordia, con pagos mensuales para permitir sus operaciones.

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Policías, Guardia Nacional realizan diversos procedimientos en varios estados para prevnir y atacar la delincuencia Foto: Gabinete de seguridad

El Gabito fue detenido el 1 de junio de 2026 en Mazatlán, en uno de los golpes más fuertes a la estructura de Los Chapitos en el sur del estado, según Infobae.

Óscar Luciano “El Casco 81”: el último en pie

Óscar Luciano Martínez Larios, alias “El Casco” o “El 81”, tiene alrededor de 37 años y es el único de los cuatro hermanos que permanece prófugo. Con El Monstruo muerto y El Gabito como mando principal, El Casco asumió el control territorial de Concordia y El Rosario al servicio de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, según el periodista Luis Chaparro, citado por Infobae.

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Los narcocorridos dedicados a El Casco ofrecen un perfil que los reportes de seguridad han corroborado. En uno de autoría de Antonin Padilla y Los Minis de Caborca, el personaje se presenta como alguien reservado que opera desde Concordia y declara lealtad a Los Chapitos. Una línea del corrido lo describe así: “Muy serio y barba de candado, yo soy hermano de Gabito”.

Otro corrido, de Tony Aguirre y Manuel Torres, lo coloca transitando entre Mazatlán y Concordia y detalla la encomienda recibida: “Del Panu tenemos la encomienda del terreno que debemos limpiar”. Los hombres de El Casco se caracterizan por portar una insignia en la pechera y cascos con una calavera, según un corrido de Midnight Gent.

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Personal de la Guardia Nacional (GN) realiza patrullajes en calles del estado de Chiapas, México. Imagen de archivo. EFE/Juan Manuel Blanco

El operativo del 4 de julio y sus consecuencias

El sábado 4 de julio de 2026, la Secretaría de Marina, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y corporaciones estatales desplegaron un operativo terrestre y aéreo en la comunidad de Agua Verde, municipio de Rosario, con el objetivo de capturar a El Casco 81. La acción inició luego de que pobladores alertaron sobre la presencia de civiles armados en las inmediaciones de las comunidades entre Agua Verde y Chametla, de acuerdo con Milenio.

Los enfrentamientos derivaron en el abatimiento de 10 presuntos integrantes del grupo delictivo y la muerte de un elemento de la Secretaría de Marina. Solo se confirmó la detención de tres personas: José Luis “N”, de 27 años; Yahir “N”, de 36 años; y Stiven Alberto “N”, de 25 años y de nacionalidad colombiana, según Reforma.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó el lunes 7 de julio en conferencia de prensa que elementos de la Marina fueron blanco de dos agresiones consecutivas durante el operativo. Indicó que en el primer evento varios efectivos resultaron heridos y que al día siguiente el personal fue atacado de nueva cuenta, según Infobae.

Lo que implicaría la captura de El Casco

La detención de El Casco 81 representaría el desmantelamiento completo de la estructura familiar que Los Chapitos construyeron en Rosario y Concordia durante una década. El periodista Luis Chaparro señaló que El Casco y su hermano El Gabito tenían un poder operativo comparable al de los propios hermanos Guzmán Salazar, de acuerdo con Infobae.

Imagen de archivo. Miembros de la Guardia Nacional vigilan la escena del crimen donde un hombre fue asesinado a tiros, mientras la violencia y la agitación económica se intensifican en Culiacán un año después del secuestro y extradición del líder del Cártel de Sinaloa Ismael "El Mayo" Zambada a los Estados Unidos, en Culiacán, estado de Sinaloa, México, 7 de julio de 2025. REUTERS/Jesús Bustamante

Las investigaciones de inteligencia señalan al clan por la presunta protección de rutas para el tráfico de drogas, la coordinación de células armadas, el desplazamiento de comunidades, presuntas extorsiones a empresas y el aseguramiento de arsenales con miles de artefactos explosivos artesanales.