México

¿Por qué parece que cada vez hay más terremotos? Especialista de la UNAM explica a qué se debe esta percepción

Los recientes sismos en Venezuela han puesto el foco internacional en el fenómeno de los “dobletes”, recordando que la verdadera defensa radica en la preparación y la educación

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Ilustración de ciudad con edificios, dos ondas sísmicas concéntricas rojas y naranjas, ventanas iluminadas y autos en la calle.
El fenómeno de un doblete sísmico se representa con dos ondas concéntricas rojas y naranjas que atraviesan una ciudad latinoamericana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La percepción de que los terremotos ocurren con mayor frecuencia suele aumentar tras un evento sísmico de gran magnitud, aunque la evidencia científica indica que la actividad sísmica global no ha incrementado. Los movimientos de la Tierra son constantes y, todos los días, se registran temblores en diferentes regiones del planeta. Sin embargo, la cobertura mediática y la velocidad con la que se difunden las noticias pueden generar la sensación de que los riesgos son mayores, incluso cuando los epicentros se encuentran a gran distancia.

Para desmitificar algunas creencias y comprender mejor estos fenómenos, la Dra. Ericka Alinne Solano Hernández, especialista en Geociencias de la UNAM, recalcó la importancia de la información y la prevención. Los recientes sismos en Venezuela han puesto el foco internacional en el fenómeno de los “dobletes”, recordando a la sociedad que la verdadera defensa ante los terremotos radica en la preparación y la educación.

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El caso venezolano, donde dos terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 ocurrieron en menos de 40 segundos, ejemplifica la complejidad de estos eventos. La población de ciudades como Guaira y Caracas, situadas a más de 100 kilómetros del epicentro, vivió ambos movimientos como un solo gran temblor, lo que aumentó el impacto psicológico y material.

Qué es un doblete sísmico y por qué ocurre

La especialista explicó que la región noroccidental de Venezuela se ubica en una zona donde convergen tres placas tectónicas, lo que facilita la ocurrencia de fenómenos complejos como el doblete. En estos casos, el primer sismo puede detonar el segundo debido a la transferencia de energía acumulada en la corteza. Estos eventos no son exclusivos de este país; Turquía en 2023 y México en 1982 también registraron dobletes de gran magnitud.

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A diferencia del patrón más conocido de un gran sismo principal seguido de réplicas menores, el doblete implica dos terremotos de fuerza similar y separados por un corto lapso. La académica señaló que el territorio venezolano enfrenta un reto adicional por la escasa instrumentación sismológica, lo que dificulta la obtención de datos precisos en tiempo real y retrasa la identificación de las fuentes exactas de los movimientos.

Mochila de emergencia abierta sobre mesa de madera con linterna, radio, botellas de agua, alimentos, medicamentos, powerbank, silbato, documentos y peluche.
Una mochila de emergencia abierta exhibe su contenido de supervivencia y prevención sobre una mesa de madera clara. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las placas tectónicas, comparables a “corchos sobre el agua”, avanzan lentamente (de 5 a 10 centímetros por año) y, al atorarse, liberan enormes cantidades de energía de forma repentina. Por esta razón, la sismicidad se distribuye a lo largo del planeta y ningún país, incluido el país, está exento de experimentar terremotos significativos.

Prevención: la clave para evitar catástrofes en sismos

La ciencia actual no puede anticipar ni el momento ni el lugar exacto en que ocurrirá un terremoto. Por ello, la Dra. Solano manifestó la relevancia de pasar de la preocupación a la acción preventiva, especialmente en regiones expuestas como México. Entre las recomendaciones esenciales destacan:

  • Establecer un punto de encuentro familiar seguro en caso de colapso de las comunicaciones.
  • Preparar una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecederos, medicamentos, linterna, radio de pilas, baterías, silbato, powerbank y documentos importantes protegidos.
  • Considerar las necesidades de mascotas dentro del plan de emergencia.

Comprender la sismicidad desde una perspectiva científica ayuda a disipar el miedo y fomenta una cultura de resiliencia. Adoptar medidas preventivas es la mejor estrategia para proteger vidas ante la certeza de que los movimientos telúricos seguirán formando parte de nuestra realidad.

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