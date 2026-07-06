México

UNAM presenta denuncia penal por fraude en el examen de Ingreso a Licenciatura 2026

La institución señala que algunos actores habrían engañado a familias con ofertas para respaldar la aplicación del Concurso de Selección

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Sin realizar el pago, no se podrá aplicar la prueba UNAM, examen de ingreso
La UNAM informó que la mayoría de los aspirantes realizó el examen con normalidad. Crédito: Cuartoscuro

La UNAM presentó una denuncia penal por presuntas prácticas ilegales detectadas durante la segunda jornada del examen del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026, en la que participaron 158 mil 712 aspirantes, según informó la universidad.

De acuerdo con la UNAM, se identificaron acciones contrarias a la convocatoria y a la normatividad universitaria, incluidas conductas que “podrían configurarse como prácticas ilegalesde personas y empresas que habrían engañado a familias y vendido servicios fraudulentos para sustentar el examen.

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La institución precisó en un comunicado de la Dirección General de Comunicación Social que la denuncia se interpuso el pasado 3 de julio ante “las autoridades competentes”, con el objetivo de que se investiguen y sancionen conductas que constituyan delitos y evitar que más familias y aspirantes sean víctimas de estas prácticas.

Precisó la UNAM que los resultados del Concurso de Selección de Ingreso a la Licenciatura se publicarán el próximo 17 de julio. Igualmente, de acuerdo con el comunicado, los aspirantes “en su gran mayoría realizaron su examen sin contratiempo alguno.”

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Surgen protestas contra la UNAM por anulaciones atribuidas a una IA en su examen

Mosaico digital de pantallas de videollamada superpuestas con jóvenes usando computadoras y celulares en distintos hogares, una ventana muestra el logo de la UNAM.
Aspirantes impulsaron una petición en Change.org para denunciar que el examen de admisión castiga fallas de conexión y condiciones del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La UNAM realizó este 2026 su examen de ingreso en línea y el proceso ya desató protestas de aspirantes que denunciaron anulaciones atribuidas a una IA sin una razón válida, un reclamo que creció porque la evaluación coincide con que la universidad mantiene también su calendario de admisión para más de 191 mil aspirantes.

Dicha inconformidad ya llegó a una petición en Change.org abierta por jóvenes que buscan un lugar en licenciatura o ingeniería. El eje de la protesta es que la prueba estaría castigando fallas de conexión, ruido doméstico y condiciones materiales de cada hogar, no solo conocimientos.

Entre los reportes que circulan en internet aparecen cancelaciones por pérdida de señal, cortes de luz e interrupciones externas. También hubo testimonios de aspirantes que aseguraron que su examen fue anulado porque pasó el camión de la basura o porque hubo ruido de vecinos durante la aplicación.

La queja más repetida se resume en la frase: “Un examen debe evaluar conocimientos, no la calidad del internet ni el ruido de la calle”. Ese argumento concentra la exigencia de una respuesta institucional ante lo que los estudiantes consideran irregularidades en la modalidad digital.

Algunos testimonios sostuvieron que la inteligencia artificial marcó como “trampa” el uso de lentes graduados, porque el reflejo habría sido interpretado como si se tratara de un celular.

Las críticas también apuntaron a las reglas de vigilancia del examen en línea. Entre las causas de anulación señaladas están la interacción con otras personas, el uso de dispositivos no autorizados y cubrirse el rostro con accesorios como gorras o cubrebocas.

UNAM y la FGJ-CDMX activan un programa multilingüe para el Mundial 2026

Fiscalía, CDMX, Mundial
El esquema permite que turistas extranjeros reciban orientación, presenten denuncias y accedan a servicios jurídicos en seis idiomas durante el torneo. Crédito: FGJ-CDMX

La FGJ-CDMX, la UNAM y 63 estudiantes de la ENALLT activaron un programa de atención multilingüe para el Mundial 2026 con el que turistas extranjeros podrán recibir orientación, presentar denuncias y acceder a servicios jurídicos en seis idiomas durante el torneo en la Ciudad de México.

El esquema también busca que víctimas, personas detenidas en flagrancia y quienes estén sujetos a una investigación penal comprendan su situación jurídica y los procedimientos ante la autoridad.

Dicho servicio operará en las Coordinaciones Territoriales de las 16 alcaldías y en unidades móviles del Ministerio Público instaladas en el Estadio Ciudad de México y el Zócalo capitalino.

De acuerdo con la información difundida por la Fiscalía capitalina, la cobertura se refuerza con la Agencia del Ministerio Público Especializada en Atención a Turistas, en la Zona Rosa, y con la agencia especializada del AICM, ubicada en la puerta 1 de la Terminal 2.

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