De las cárceles al retiro: 6 binomios caninos donados por EEUU a México se despiden de sus labores en detección de drogas y armas

Los manejadores adoptaron s su compañeros caninos para acompañarlos en su retiro. Foto: SSC-CDMX

Seis binomios caninos pertenecientes a la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, celebraron su jubilación tras ocho años de servicio dentro de penales para detectar drogas, armas de fuego y teléfonos celulares.

Los elementos se unieron al Grupo Especial K9 tras haber sido donados por la Embajada de Estados Unidos. Como parte de su jubilación, los seis canes fueron retirados con una ceremonia formal que incluyó un reconocimiento institucional y una moña conmemorativa para cada uno.

PUBLICIDAD

El acto tuvo lugar en las instalaciones de la Subdirección de Proyectos del Grupo Especial ORCUS K9 y fue presidido por el Comisario Víctor Manuel Ortega de la Rosa, Director General de Seguridad Penitenciaria. También participaron el Médico Veterinario Zootecnista Edgar Alejandro Maya Schuster y Subdirector de Proyectos del Grupo Especial ORCUS K9, así como representantes de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia (INL) de la Embajada estadounidense.

Binomios caninos serán adoptados por sus manejadores: se encuentran en buen estado de salud

Foto: SSC-CDMX

Los perros retirados son “Vili” y “Csocso”, de raza Pastor Alemán, junto a “Zoltanka”, “Dodi”, “Agassi” y “Loki”, de raza Pastor Belga Malinois. Durante su etapa operativa, los seis binomios se especializaron en la detección de drogas, armas de fuego y teléfonos celulares al interior de los reclusorios capitalinos.

PUBLICIDAD

Durante la ceremonia de jubilación, cada perro fue identificado mediante la lectura de su microchip en presencia de representantes de la misión diplomática, con el propósito de corroborar su identidad y formalizar el retiro ante ambas instituciones.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana detalló que todos los caninos concluyeron su ciclo al alcanzar la edad operativa establecida para el retiro y lo hicieron en buen estado de salud.

PUBLICIDAD

La licenciada Miriam Peña Montero, Analista de Logística de Monitoreo de Uso Final de Bienes de la INL, agradeció a la Subsecretaría “los cuidados, la atención y el cariño brindados a los ejemplares durante su vida operativa” y felicitó a los manejadores que les darán un hogar definitivo.

Foto: SSC-CDMX

Los seis perros fueron adoptados por sus propios manejadores, quienes los acompañaron a lo largo de toda su etapa de servicio. Como parte del proceso de transición, cada entrenador recibió un Manual de Transición y Cuidados Generales.

PUBLICIDAD

Además, les fue entregada la documentación oficial de cada uno de los caninos: carta emitida por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), carnet, expediente médico y una carta compromiso para dar seguimiento permanente a la salud y el bienestar de cada animal.

En su intervención, el Director General de Seguridad Penitenciaria reconoció el profesionalismo de los guías y destacó la labor desempeñada por los ejemplares en los penales capitalinos, a quienes deseó “una etapa de retiro llena de bienestar”.

PUBLICIDAD

Unidad canina suma 35 binomios activos

La SSC detalló que tras las jubilaciones, la Unidad Canina de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario opera con 35 binomios en activo, que continúan realizando tareas especializadas de detección en los centros penitenciarios de la Ciudad de México.

Foto: SSC-CDMX

Cabe señalar que en el mes de marzo fueron incorporados cuatro nuevos ejemplares caninos al Grupo Cerbero (K9) de la Policía Bancaria e Industrial en el marco de los preparativos de seguridad para la Copa Mundial 2026.

PUBLICIDAD

Los cuatro ejemplares de raza Pastor Belga Malinois —“Uzi”, “Atena”, “Beretta” y “Nix”— fueron entrenados en la detección de explosivos y se sumaron a una unidad canina ya activa en la capital para reforzar los esquemas de prevención en espacios de alta concentración de personas y en eventos masivos.

La unidad canina de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) opera con ejemplares especializados en distintas áreas. Entre sus elementos destacan “Randy”, “Zeus”, “Kira”, “Mali”, “Layla”, “Duncan”, “Balto” y “Toshka”, quienes trabajan en la detección de narcóticos y enervantes, mientras que “Yaky”, “Kali” y “Kratos” están entrenados en la detección de explosivos.

PUBLICIDAD

Los ejemplares, de raza Pastor Belga Malinois, fueron entrenados para actuar en espacios de alta concentración de personas y eventos masivos.. Foto: (SSC CDMX)

Por su parte, “Simba” y “Killer” se enfocan en labores de guardia y protección, y “Zory”, una cobrador labrador, está especializada en la búsqueda de personas en estructuras colapsadas, lo que amplía la capacidad de respuesta de la corporación ante situaciones de riesgo diversas.