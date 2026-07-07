Piden crear política nacional y fiscal para venta de alcohol en México tras muertes en festejos del Mundial 2026

Imagen de cerveza lager (ShutterStock España)

Los colectivos Salud Justa Mx y Red de Acción sobre el Alcohol demandan la creación de una política nacional y fiscal para la venta de alcohol en México, luego de que al menos cinco personas murieron durante los festejos de la Copa Mundial FIFA 2026, en la Ciudad de México.

En un comunicado, los colectivos atribuyeron prinicpalmente estos hechos al consumo de bebidas alcohólicas.

Indicaron que también se registraron siniestros viales y episodios de violencia de género asociados al alcohol durante las celebraciones.

Las organizaciones advierten que la falta de una política nacional que regule la venta y consumo de alcohol permite que la industria normalice prácticas que ponen en riesgo a la población.

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“A pesar de la atmósfera de fiesta y cohesión social, los grandes eventos deportivos esconden una realidad alarmante: el recrudecimiento de la violencia de género, tanto dentro de los espacios públicos como en el ámbito privado.

“De acuerdo con ONU Mujeres, durante torneos de gran magnitud las llamadas de emergencia por violencia familiar se incrementan hasta en un 30%”, señaló Yahaira Ochoa Ortiz, de Salud Justa Mx.

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Ochoa Ortiz agrega que al menos una de las cinco muertes reportadas durante los festejos se atribuye a una congestión alcohólica.

“No es normal que un festejo termine en tragedia a causa del alcohol. No podemos seguir permitiendo que la industria alcoholera normalice el consumo de alcohol. Aumentar los impuestos, regular la disponibilidad y restringir la comercialización de alcohol son políticas públicas urgentes que el gobierno y el Congreso deben atender”, sostiene.

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Organizaciones reclaman regulación y aumento de impuestos

El llamado de los colectivos es implementar medidas fiscales y comerciales estrictas, al proponer aumentar el IEPS, restringir la publicidad y regular la disponibilidad.

Alonso Robledo, vocero de la Red de Acción Sobre Alcohol, afirmó que “las muertes y los hechos de violencia ocurridos durante los festejos del Mundial no son hechos aislados ni una consecuencia inevitable de la pasión por el fútbol”, al afirmar que “son tragedias previsibles y, sobre todo, prevenibles”.

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“Mientras el consumo nocivo de alcohol siga normalizado, promovido por la industria y sin regulación suficiente, estos episodios continuarán repitiéndose. México no puede seguir respondiendo únicamente cuando la tragedia ya ocurrió”, agregó.

Diana Álvarez, de Voces Jóvenes por Derecho a la Salud Mx-Servicios a la Juventud A.C., advierte sobre el mensaje de normalización del consumo de alcohol durante eventos masivos y festivos.

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“El problema central es que las leyes actuales están dispersas y enfocadas en el producto o en el orden público local, pero México carece de una política como la que estamos exigiendo”, comentó.

Efectos del alcohol y demanda de respuestas estructurales

Norberto Hernández Llanes, coordinador del Comité Técnico Interinstitucional sobre Alcohol, explicó que “el alcohol afecta el sistema nervioso desde el primer trago. Al llegar al cerebro, disminuye la actividad de la corteza prefrontal, el área que regula la conducta, y cuando ese freno está inhibido, las personas pierden el control de impulsos, lo que puede derivar en violencia”.

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Los colectivos reiteran que las tragedias registradas durante los festejos del Mundial 2026 son prevenibles y exigen una respuesta estructural a nivel nacional para proteger la salud pública y evitar nuevas muertes vinculadas al consumo de alcohol.

CDMX reporta cinco muertes durante festejos del Mundial 2026

El Gobierno de la Ciudad de México elevó a cinco la cifra de muertes relacionadas con los festejos mundialistas tras el partido entre México e Inglaterra, informó Nadine Gasman Zylbermann, titular de la Secretaría de Salud Pública capitalina.

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La funcionaria explicó en conferencia de prensa que las defunciones ocurrieron en el contexto de celebraciones masivas en calles como Paseo de la Reforma y el Zócalo, donde las aglomeraciones, estampidas y consumo de alcohol generaron situaciones de riesgo.

Desde el inicio del Mundial el 11 de junio y hasta la madrugada del 6 de julio, los servicios de emergencia atendieron 3,563 incidentes vinculados a los festejos, con 93 personas trasladadas por diversos motivos, entre ellos traumatismos e infartos, tanto en nacionales como en extranjeros.

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De estas atenciones, 801 ocurrieron el domingo 5 de julio, con 490 en Paseo de la Reforma, 71 en el Zócalo y 240 dentro del estadio.

Las muertes reportadas incluyen cuatro aficionados fallecidos en las inmediaciones de Reforma tras el triunfo de México ante Ecuador, lo que motivó a la Fiscalía capitalina a abrir investigaciones, tres de ellas por homicidio culposo.

Las víctimas identificadas son Emilin Yumith Téllez, de 48 años; Joshami Irais Robles, de 19; Leonardo Ruiz, de 44, y un hombre más de 35 años originario de Huixquilucan, Estado de México.

El Gobierno de la CDMX aseguró que dará acompañamiento institucional a las familias afectadas. La mayoría de las atenciones médicas correspondieron a casos no graves (3,438), mientras que 109 requirieron atención médica adicional.

Los operativos de seguridad y atención se concentraron en Paseo de la Reforma, el Ángel de la Independencia, la Fuente de la Diana, la Glorieta del Ahuehuete y el Zócalo, donde se ubicó el Fan Fest.