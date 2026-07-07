México

¿Adiós al efectivo? Banxico impulsa cuentas digitales para pequeños comercios: más de 4 millones de negocios podrían beneficiarse

La expectativa es que las nuevas cuenta eliminen trabas históricas como la exigencia de la Constancia de Situación Fiscal

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Una terminal de cobro electrónico, billetes y monedas de peso mexicano sobre un mostrador de madera, con estantes de productos desenfocados al fondo.
El mostrador de un comercio mexicano muestra una terminal de cobro electrónico junto a billetes y monedas de pesos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reciente decisión del Banco de México (Banxico) de impulsar las cuentas bancarias simplificadas N2 Bis ha captado la atención de un sector que reúne más de cuatro millones de comercios en todo el país. Esta medida apunta directamente a la modernización y digitalización del negocio minorista, considerado el motor del consumo popular y la generación de autoempleo en México.

Para la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), este anuncio abre una oportunidad inédita para agilizar la bancarización de los pequeños comerciantes, facilitando su transición hacia la economía digital. La expectativa es que las nuevas cuentas, pensadas para operar con hasta 130 mil pesos mensuales y con una estructura que privilegia las transacciones electrónicas, eliminen trabas históricas como la exigencia de la Constancia de Situación Fiscal.

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En un contexto donde la mayoría de los movimientos comerciales aún se realiza en efectivo, la digitalización representa un reto mayor y, a la vez, una vía para fortalecer la competitividad nacional. La meta es revertir la tendencia: que el uso de medios electrónicos supere a los billetes y monedas, siguiendo el modelo de finanzas más avanzadas.

Bancarización y digitalización en los comercios mexicanos

El programa de cuentas simplificadas N2 Bis prevé que hasta 80% de los recursos que manejen provengan de operaciones electrónicas, permitiendo solo un 20% en efectivo. Esta proporción busca incentivar el uso de pagos digitales, así como reducir obstáculos para los comerciantes, quienes podrán solicitar la cuenta por internet y sin el filtro fiscal que antes imponía el SAT.

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La eliminación de la constancia fiscal como requisito es un avance significativo, ya que este documento era uno de los principales motivos de exclusión para miles de pequeños negocios que no lograban incorporarse al sistema financiero formal. Además, se abre la posibilidad de que, en el futuro, desaparezcan las comisiones por recibir pagos con tarjeta, un reclamo sostenido tanto por comerciantes como por consumidores.

Mano sostiene tarjeta bancaria azul cerca de terminal de pago. Billetes y monedas de peso mexicano. Pantalla borrosa con mensaje de pago aceptado.
Una mano adulta acerca una tarjeta bancaria a un lector para realizar un pago sin contacto, con billetes y monedas de peso mexicano sobre el mostrador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La implementación está prevista para finales de año y, aunque el anuncio genera esperanzas, desde el sector persisten dudas sobre si las entidades bancarias agregarán condiciones adicionales. Por ello, el organismo anunció un seguimiento minucioso para asegurar que la oferta se concrete en los términos anunciados.

El avance hacia la digitalización enfrenta otro obstáculo esencial: la conectividad. El acceso a planes de internet eficientes y asequibles sigue siendo insuficiente para muchos puntos de venta, lo que dificulta la adopción masiva de pagos electrónicos. Para que la transición sea efectiva, se requiere una oferta de servicios de telecomunicaciones adaptada a las necesidades de los comerciantes.

Capacitación y alfabetización digital

La transformación digital no solo depende de nuevas cuentas y conectividad. Es imprescindible implementar un programa de capacitación y alfabetización digital dirigido al sector, ya que buena parte de estos negocios están en manos de adultos mayores que no crecieron en la era tecnológica. De la misma forma, se necesitan campañas de información para los trabajadores y consumidores que ayuden a comprender los beneficios de los pagos digitales.

El proceso de modernización del pequeño comercio mexicano será gradual y exigirá constancia, revisión periódica de resultados y ajustes sobre la marcha. Las empresas productoras de bienes y servicios también están llamadas a colaborar, ofreciendo incentivos y promociones que alienten el uso de métodos de pago electrónicos.

Por otro lado, el contexto internacional añade presión a esta transformación. En medio de la renegociación del T-MEC y la decisión de Estados Unidos de modificar la periodicidad de revisiones, la incertidumbre comercial se vuelve un desafío constante.

Cuauhtémoc Rivera, presidente de la ANPEC, aseguró que la apuesta es para la implementación de estas acciones es clara: convertir al pequeño comercio en protagonista de una economía más ágil, transparente y preparada para los retos del futuro.

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