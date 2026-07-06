México

Vacaciones escolares 2026: fechas oficiales para cada estado, según la SEP

La Secretaría de Educación Pública establece el fin de ciclo escolar para el 15 de julio, aunque algunos estados adelantan el cierre por condiciones locales

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Cuatro estudiantes de primaria con uniforme observan un calendario escolar 2025-2026 de la SEP en un aula. Una niña señala el "14" y "ULTIMO DIA DE CLASES".
Aunque la Secretaría de Educación Pública marca el 15 de julio como fin del ciclo escolar, cada estado puede modificar la salida de vacaciones y el calendario varía según las condiciones y acuerdos locales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Educación Pública informa que el ciclo escolar 2025-2026 termina en todo México el miércoles 15 de julio. A partir de esa fecha, estudiantes de preescolar, primaria y secundaria comienzan sus vacaciones de verano.

Aunque la fecha es la misma a nivel nacional, varias entidades deciden adelantar el fin de clases por motivos climáticos o por acuerdos con las autoridades locales.

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Esto significa que el calendario escolar no es igual en todos los estados, ya que cada uno puede realizar ajustes según sus necesidades.

Estas diferencias en la fecha de salida están confirmadas por las autoridades educativas federales y estatales.

Algunos estados adelantan el fin de cursos por clima extremo y condiciones locales

La Secretaría de Educación Pública informa que, debido a factores meteorológicos, situaciones locales y acuerdos con autoridades estatales, algunas entidades modifican la fecha de cierre del ciclo escolar.

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Estas son las fechas oficiales de conclusión de clases en los estados que modificaron el calendario:

  • Veracruz - 5 de junio
  • Colima - 25 de junio
  • Yucatán - 26 de junio
  • Tlaxcala - 30 de junio
  • Baja California Sur - 3 de julio
  • San Luis Potosí - 5 de julio
  • Nuevo León - 8 de julio
  • Tamaulipas - 10 de julio
  • Sinaloa - 10 de julio
  • Guanajuato - 10 de julio

Esta medida busca proteger la salud de la comunidad escolar en zonas donde las altas temperaturas representan un riesgo adicional, según las autoridades educativas estatales.

Algunas entidades modifican la fecha de cierre del ciclo escolar. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)
Algunas entidades modifican la fecha de cierre del ciclo escolar. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La mayoría de los estados concluyen el 15 de julio

En el resto del país, el calendario federal se mantiene sin modificaciones y el ciclo escolar termina el 15 de julio.

La SEP confirma que los estudiantes de estos estados disfrutarán del mismo periodo vacacional antes del inicio del siguiente ciclo escolar.

No se prevén puentes adicionales ni viernes de Consejo Técnico Escolar en el cierre de este ciclo.

Días festivos y actividades administrativas

Durante el ciclo escolar 2025-2026, la SEP establece suspensiones de clases por festividades nacionales:

  • 16 de septiembre – Independencia de México
  • 17 de noviembre – Revolución Mexicana
  • 25 de diciembre – Navidad
  • 1 de enero – Año Nuevo
  • 2 de febrero – Día de la Candelaria
  • 16 de marzo – Natalicio de Benito Juárez (ajustado al lunes por disposición oficial)
  • 1 de mayo – Día del Trabajo
  • 5 de mayo – Batalla de Puebla
  • 15 de mayo – Día del Maestro

El calendario precisa que el viernes 3 de julio se realiza el último registro de calificaciones, proceso que permite a madres, padres y tutores conocer las notas finales y el promedio del ciclo.

Infografía con un edificio escolar, sol, termómetro, mapas de México y calendarios, listando fechas de cierre escolar anticipado por estado y razones.
Estados de México que adelantaron el fin de clases del ciclo escolar 2025-2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Calendarios estatales y descarga de boletas

La SEP informa que, además del calendario nacional, cada entidad federativa puede emitir comunicados y ajustes a través de sus respectivas secretarías de educación.

Las boletas de calificaciones pueden descargarse en el portal oficial del Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED) mediante la CURP del estudiante y la Clave del Centro de Trabajo.

Este sistema permite consultar promedios finales en formato digital.

Próximo ciclo escolar y fechas de regreso a clases

La SEP establece el regreso a clases para el lunes 31 de agosto de 2026 en la mayor parte del país, aunque el calendario puede variar en entidades con ajustes locales.

El personal docente retomará actividades antes del inicio formal del ciclo para reuniones de Consejo Técnico y reforzamiento académico.

La publicación de los calendarios estatales y la actualización de fechas oficiales se realiza en los portales de las secretarías de educación de cada entidad y en la página de la SEP.

Las autoridades educativas recuerdan que cualquier modificación por causas de fuerza mayor, como fenómenos climáticos, se notifica oportunamente para garantizar el bienestar de la comunidad escolar.

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