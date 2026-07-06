Alito Moreno llama a apoyar a la Selección Mexicana en el partido contra Inglaterra

El dirigente del PRI llamó a “millones de mexicanos” a unirse “frente a la misma cancha” para apoyar a la Selección Mexicana. (Foto: C/@alitomorenoc)

El presidente del PRI, Alejandro “Alito” Moreno publicó este 5 de julio un mensaje de apoyo a la Selección Mexicana antes del inicio de su partido contra Inglaterra, en el que llamó a “millones de mexicanos” a unirse frente a “la misma cancha” y afirmó que “hay noches que duran noventa minutos. Y hay noches que viven para siempre”.

En el tuit, Moreno sostuvo que “hoy solo importa un sentimiento: El amor por México” y convocó a “cantar nuestro Himno” y “celebrar cada jugada” como un momento en el que “no importa de dónde venimos ni a qué nos dedicamos”.

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El dirigente del PRI también vinculó el partido con la ilusión de la niñez y el esfuerzo familiar: “Cada niño que sueña con ponerse esta camiseta encontrará en @miseleccionmx un motivo para seguir creyendo. Cada familia verá reflejados años de esfuerzo, disciplina y amor por este deporte”.

“Que ruede el balón. Que el país entero lata al mismo ritmo”, escribió Moreno, y concluyó su mensaje de apoyo con: “Esta puede ser una de esas noches que quedan grabadas para toda la vida. ¡Vamos, México! ¿Y si sí? ¡A que sí!”

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Familiares de la selección de Inglaterra se trasladan en CDMX con camionetas blindadas y escoltas

Según The Sun, esposas, novias y familiares de futbolistas ingleses operan con vigilancia permanente, traslados planeados y reserva sobre actividades fuera de la concentración. (AP Foto/Matías Delacroix)

Las familias de la selección de Inglaterra se mueven en CDMX con camionetas blindadas, escoltas armados y rutas reservadas antes del partido contra México en octavos de final, una decisión que el diario británico The Sun vincula con el temor a secuestros y delitos durante su estancia en la capital.

Según The Sun, las rutas de las esposas, novias y otros familiares de los futbolistas ingleses fueron revisadas previamente por especialistas en seguridad. El objetivo, de acuerdo con ese reporte, es evitar zonas con alta concentración de personas o puntos que el equipo de protección no consideró seguros.

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El diario informó que los recorridos se hacen solo en vehículos blindados de alta seguridad. También señaló que los itinerarios se mantienen en secreto para reducir filtraciones y riesgos.

Ese esquema busca además limitar al máximo las apariciones públicas de los acompañantes de los jugadores ingleses durante su visita a la Ciudad de México. En el reporte, el medio describió a la CDMX como “la capital del secuestro”, una caracterización que desató debate en redes sociales.

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El contexto coincidió con uno de los operativos más amplios del Mundial 2026 en la ciudad. El Gobierno capitalino anunció más de 17 mil elementos de seguridad para vigilar el Estadio Ciudad de México, el Zócalo y Paseo de la Reforma durante el fin de semana del encuentro.

Secretaría de Seguridad Ciudadana cierra accesos al hotel de concentración de Inglaterra en Santa Fe

El video registra la llegada de la selección de Inglaterra a un edificio en la Ciudad de México. Se observa a integrantes del equipo con indumentaria deportiva en tonos claros y oscuros, junto a personal de seguridad vestido de traje y con chaleco naranja. El grupo avanza por un pasillo delimitado por barreras metálicas, con paredes de madera y una mesa con un tablero de ajedrez en primer plano. Esta pieza es una cobertura del arribo del equipo.

La llegada de Inglaterra al JW Marriott de Santa Fe desató un operativo extraordinario en CDMX antes del partido de octavos de final contra México, porque la Asociación Inglesa de Futbol exigió blindar la concentración para evitar otra serenata nocturna como la que días antes provocó una queja formal de Ecuador ante la FIFA.

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El cerco incluyó cierre total de accesos peatonales y vehiculares, además de un perímetro vigilado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Pese a eso, aficionados mexicanos ubicaron el hotel después de que se hicieron al menos 15 reservaciones en distintos hoteles de la capital para desviar la atención.

Aunque la operación fue presentada como extrema por medios británicos, la sede de concentración inglesa fue localizada por seguidores mexicanos. Videos difundidos en X durante la madrugada del domingo 5 de julio mostraron a decenas de hinchas en las inmediaciones del hotel con tambora, fuegos artificiales y cánticos para intentar una serenata al equipo.

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