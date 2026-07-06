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Procesan a 17 personas por abusos, maltratos y abandono de menores en distintos municipios de Guadalajara

Siete imputados fueron capturados con órdenes de aprehensión y diez comparecieron por citatorio ministerial

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Siete imputados fueron capturados con órdenes de aprehensión y diez comparecieron por citatorio ministerial. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Siete imputados fueron capturados con órdenes de aprehensión y diez comparecieron por citatorio ministerial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía de Jalisco vinculó a proceso a 17 personas por delitos cometidos contra menores de edad en resoluciones obtenidas entre el 15 y el 30 de junio de 2026, a través de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia. Los imputados enfrentan cargos por abuso sexual infantil, maltrato infantil, sustracción de menores, abandono de familiares y abandono de personas.

Los elementos de prueba integrados en las carpetas de investigación correspondientes sustentaron la probable participación de cada uno de los señalados en los delitos que se les atribuyen, según informó la Fiscalía del Estado en su comunicado institucional.

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Siete detenidos y diez citados ante el juez

La presentación de los imputados ante los juzgados competentes se realizó por dos vías. Las órdenes de aprehensión vigentes permitieron la captura de siete de los señalados. Los diez restantes comparecieron ante la autoridad judicial por medio de citatorios ministeriales.

Tres pares de manos con esposas se ven a través de los barrotes de una celda de prisión; al fondo se aprecian personas con vestimenta blanca.
Las órdenes de aprehensión vigentes permitieron la captura de siete de los señalados. Los diez restantes comparecieron ante la autoridad judicial por medio de citatorios ministeriales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez reunidos los 17 imputados, el juez de control evaluó los datos de prueba aportados por el Ministerio Público y dictó el auto de vinculación a proceso para la totalidad de los involucrados.

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Delitos que enfrentan los imputados

Los cargos abarcan un espectro amplio de conductas en agravio de menores. El abuso sexual infantil y el maltrato infantil figuran entre los ilícitos de la lista, junto con sustracción de menores, abandono de familiares y abandono de personas.

La Fiscalía del Estado informó que los elementos de prueba reunidos en cada carpeta de investigación sustentaron la probable responsabilidad de los señalados ante los juzgados competentes. Las investigaciones se desarrollaron en los municipios donde se recibieron las denuncias correspondientes.

Prisión preventiva para ocho de los imputados

El juez de control impuso medidas cautelares diferenciadas según cada caso. A ocho de los 17 imputados se les decretó prisión preventiva, en sus modalidades oficiosa y justificada, lo que implica que permanecerán privados de su libertad mientras avanza el proceso penal.

A seis personas más se les ordenaron medidas cautelares diversas, distintas a la privación de libertad. En los tres casos restantes, el órgano judicial autorizó la suspensión condicional del proceso, sujeta a condiciones de supervisión establecidas por la autoridad jurisdiccional.

Hechos en cuatro municipios del área metropolitana

Los hechos bajo investigación se concentraron en cuatro municipios de la zona metropolitana de Guadalajara. Zapopan, Tlajomulco de Zúñiga, Guadalajara y San Pedro Tlaquepaque fueron las demarcaciones donde ocurrieron principalmente los casos que dieron origen a las carpetas de investigación judicializadas en este periodo, de acuerdo con el comunicado de la Fiscalía.

La Fiscalía continuará las investigaciones

La Fiscalía del Estado informó que la persecución penal de conductas delictivas en agravio de las infancias y adolescencias se realiza con base en las facultades constitucionales vigentes.

Las investigaciones, según el comunicado institucional, continuarán para el esclarecimiento de los hechos y la aplicación de las sanciones previstas en la ley. La Vicefiscalía especializada mantiene activas las carpetas de investigación correspondientes a cada uno de los 17 procesos penales iniciados en la segunda quincena de junio.

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