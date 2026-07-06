Claudia Sheinbaum llama a festejar con responsabilidad el partido México vs Inglaterra en el Mundial 2026

Sheinbaum pide a la ciudadanía disfrutar con responsabilidad la jornada mundialista. (Jesús Avilés | Infobae México )

La presidenta Claudia Sheinbaum hizo un nuevo llamado a la afición para disfrutar con responsabilidad del partido entre México e Inglaterra, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026, mientras la Ciudad de México desplegó un amplio operativo de seguridad para evitar que se repitan los hechos ocurridos tras la victoria del Tricolor sobre Ecuador, cuando cuatro personas murieron durante los festejos.

A través de sus redes sociales, la mandataria expresó su respaldo a la Selección Mexicana y pidió que la emoción por el encuentro vaya acompañada de prudencia.

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“¡Todo México apoyando a nuestra Selección! Recuerden todas y todos disfrutar esta hermosa noche con responsabilidad”, escribió horas antes del silbatazo inicial.

Sheinbaum exhorta a la ciudadanía a celebrar con responsabilidad el encuentro mundialista.

Sheinbaum mantiene respaldo al Tricolor y confía en el triunfo de México

El mensaje de este domingo se suma a las declaraciones que realizó un día antes durante una gira por Michoacán, donde aseguró que México vencería a Inglaterra y deseó éxito al combinado nacional.

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La presidenta también recordó que seguiría el ambiente mundialista desde alguno de los Fan Fest instalados en la capital, tal como ocurrió en encuentros anteriores.

En partidos pasados asistió al Parque Tezozómoc para presenciar el duelo ante Ecuador y posteriormente siguió otros compromisos desde Palacio Nacional.

Sheinbaum mantiene respaldo al Tricolor y confía en el triunfo de México ante Inglaterra. (Presidencia)

Sin embargo, el entusiasmo por el Mundial también ha estado acompañado por constantes llamados a la prevención debido a las grandes concentraciones que generan los partidos de la Selección Mexicana.

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CDMX refuerza operativo tras las cuatro muertes registradas en los festejos anteriores

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, supervisó este domingo desde la Sala de Situación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana el operativo especial implementado para el partido entre México e Inglaterra.

Acompañada por el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, el secretario de Gobierno, César Cravioto, y mandos policiacos, dio seguimiento en tiempo real a las acciones desplegadas en los principales puntos de concentración de aficionados.

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CDMX refuerza operativo de seguridad tras cuatro muertes en festejos anteriores del Mundial.

El reforzamiento responde a la tragedia registrada después del partido entre México y Ecuador, cuando alrededor de 1.4 millones de personas salieron a celebrar en distintos puntos de la capital. De acuerdo con las autoridades, cuatro personas perdieron la vida y decenas más resultaron lesionadas por aglomeraciones y aplastamientos, mientras la Fiscalía capitalina mantiene abiertas las investigaciones.

Estas son las principales medidas implementadas para los festejos

Como parte del operativo especial, el Gobierno de la Ciudad de México puso en marcha diversas acciones para reducir riesgos durante las celebraciones:

Se estableció un aforo máximo de 25 mil personas en la glorieta del Ángel de la Independencia .

Se instalaron pantallas adicionales en distintos puntos de Paseo de la Reforma para distribuir a los asistentes.

Se desplegaron miles de policías , personal de Protección Civil , salud y servidores públicos .

Se reforzó la vigilancia en el Estadio Ciudad de México , el Fan Fest del Zócalo y otros puntos de reunión .

Se pidió a la población evitar el consumo excesivo de alcohol y seguir las indicaciones de las autoridades.

Zócalo y Fan Fest alcanzan su capacidad; autoridades redirigen a los aficionados

Con el paso de las horas, el Zócalo capitalino y el FIFA Fan Fest alcanzaron su capacidad, por lo que las autoridades recomendaron a la población evitar trasladarse a esas zonas.

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El Zócalo capitalino alcanzó su capacidad máxima durante la transmisión del partido México vs Inglaterra.

De igual forma, el acceso al Ángel de la Independencia fue restringido una vez alcanzado el aforo permitido.

A través de redes sociales, el Gobierno capitalino informó que quienes deseen seguir el encuentro pueden acudir a otros puntos habilitados, como Reforma e Insurgentes, el Monumento a la Revolución o el cruce de Bucareli y Reforma, donde también se instalaron pantallas gigantes para la transmisión.

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Autoridades insisten en evitar riesgos durante las celebraciones mundialistas

Protección Civil y las autoridades de seguridad reiteraron que muchas de las tragedias registradas durante festejos deportivos tienen como origen las aglomeraciones, estampidas humanas, retos virales peligrosos, riñas y accidentes relacionados con el consumo excesivo de alcohol.

Las autoridades aseguraron miles de latas y botellas de alcohol durante el operativo en la CDMX.

Por ello, tanto el Gobierno federal como el capitalino insistieron en que la mejor forma de apoyar a la Selección Mexicana es celebrar con responsabilidad, respetar los límites de aforo y atender las indicaciones oficiales.

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El encuentro entre México e Inglaterra, programado para disputarse en el Estadio Ciudad de México, comenzó con una hora de retraso debido a las fuertes lluvias y tormentas eléctricas registradas en la capital.

El ganador avanzará a los cuartos de final del Mundial 2026, mientras las autoridades mantienen vigilancia permanente para garantizar que la jornada concluya sin incidentes.

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