La Casa de los Famosos México 4 pospone anuncio de su primer habitante por el partido México vs Inglaterra

La producción de La Casa de los Famosos México 4 anunció en días anteriores que el primer habitante de la nueva temporada se revelaría hoy domingo 5 de julio, al terminar el partido entre México e Inglaterra de la Copa del Mundial de Futbol 2026.
Sin embargo, en horas previas al inicio del juego, la conductora del reality show, Galilea Montijo, realizó un importante anuncio respecto a la revelación del primer habitante de La Casa de los Famosos, ya que se retrasará y no será este domingo, como se tenía planeado.
PUBLICIDAD
En un video compartido por las redes sociales del show, se revelaron las razones por las que este anuncio será retrasado y cuándo será la nueva fecha y hora en la que los fans conocerán al primer integrante de la nueva temporada.
¿Cuándo se anunciará al primer habitante de la Casa de los Famosos 4?
De acuerdo con la conductora, la primera revelación de La Casa de los Famosos México 4 se recorrió y se anunció para mañana lunes 6 de julio a las 20:28 horas.
PUBLICIDAD
Además, Galilea recalcó que la revelación del primer habitante de la casa será transmitido por varias señales y plataformas de Televisa.
La razón por la que se retrasó el anuncio es para que los fans puedan disfrutar del partido de la Selección Mexicana ante Inglaterra, en el que se definirá que equipo avanzará a cuarto de final.
PUBLICIDAD
¿Dónde y a qué hora ver la revelación del primer habitante de La Casa de los Famosos México?
- FECHA: lunes 6 de julio
- HORA: 20:28 horas, centro de México
- TRANSMISIÓN: Las Estrellas, Canal 5, Canal 9 y ViX
Ernesto Laguardia sería el primer habitante
El pasado jueves 2 de julio, Televisa compartió un video con pistas sobre el primer habitante de la Casa de los Famosos, y los internautas interpretaron que se trataría del actor y conductor, Ernesto Laguardia.
La pista no fue un nombre ni una voz. Fue una caja de cristal con objetos animados que, según la lectura de la audiencia, apuntan a personajes y títulos asociados con el actor: un número XV romano, un traje de época con olanes y una chamarra de mecánico.
PUBLICIDAD
El material publicado detonó miles de comentarios en menos de una hora. Entre las interpretaciones que circularon en redes sociales aparecieron mensajes como “Ernesto Laguardia por el traje de mecánico de Los parientes pobres” y “Ya soy team Ernesto Laguardia”.
Un usuario llevó la lectura más lejos y escribió: “Hacen referencia a Quinceañera, el vestuario de Amor real... estoy casi seguro que es él”. La producción no identificó a ningún participante ni explicó el sentido de cada objeto.
PUBLICIDAD
Las pistas remiten a tres títulos centrales de su carrera
La asociación más repetida vincula el XV romano con Quinceañera, el traje de época con olanes con Amor real y la chamarra de mecánico con Los parientes pobres. Las tres producciones forman parte de la trayectoria de Laguardia en la televisión mexicana.
La animación también muestra una cebra de juguete, un casco de bomberos y unos lentes de sol de oficial. La producción del reality no aclaró qué representan esos elementos ni respondió a las interpretaciones de los usuarios.
PUBLICIDAD
La eventual confirmación del actor también daría fuerza a una filtración difundida días antes. El periodista Gerardo Escareño publicó una lista con 13 de 16 participantes que, según esa versión, ya habrían confirmado su entrada.
Su carrera reúne más de 20 telenovelas y trabajos en TV Azteca, Telemundo y Netflix
Ernesto Laguardia nació el 5 de octubre de 1959 en la Ciudad de México. Estudió administración de empresas en el ITAM y economía, pero su carrera artística comenzó con la telenovela Nataly en 1983.
PUBLICIDAD
Su primer protagónico llegó en Quinceañera en 1987, junto a Adela Noriega y Thalía. A partir de ese punto se convirtió en una presencia constante de la televisión mexicana.
A lo largo de los años acumuló más de 20 telenovelas. Entre las más recordadas figuran La antorcha encendida de 1996, donde interpretó al general Ignacio Allende; Amor real de 2003, producción de Carla Estrada en la que encarnó al villano Humberto Peñalver; y Alborada de 2005, también producida por Estrada.
PUBLICIDAD
Fuera de Televisa, trabajó en TV Azteca con Las malcriadas en 2017 y en Telemundo con la quinta temporada de Señora Acero en 2018. En 2020 participó en la serie de Netflix Historia de un crimen: La búsqueda.
Su trabajo más reciente en televisión es Amanecer de 2025, donde interpreta a Íñigo Tarragona. También estudió dirección y producción de cine y televisión en la Universidad de Nueva York, además de actuación en el Carnegie Hall.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD