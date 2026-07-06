Una representación artística del cerebro humano con piezas de rompecabezas azules y celestes, algunas incompletas, sobre un fondo blanco acuarelado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diversos estudios científicos han señalado que el funcionamiento del cerebro puede mantenerse óptimo a lo largo de los años mediante la incorporación de hábitos y actividades que favorecen la salud neuronal.

En el contexto del envejecimiento poblacional, la búsqueda de estrategias para “rejuvenecer las neuronas” y prevenir la aparición de demencia senil cobra relevancia entre especialistas y población general.

PUBLICIDAD

A continuación, se detallan algunas prácticas respaldadas por la evidencia que contribuyen a fortalecer las capacidades cognitivas y a reducir el riesgo de deterioro cerebral.

La composición de cuatro escenas ilustra la vida cotidiana de adultos mayores que realizan actividades al aire libre, mentales, sociales y de descanso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las actividades que ayudan a rejuvenecer tus neuronas y previenen la demencia senil

Entre los ejercicios de estimulación mental recomendados para rejuvenecer las neuronas y prevenir la demencia senil se encuentran la resolución de crucigramas, sudokus y acertijos lógicos, actividades que desafían la memoria, la concentración y el razonamiento.

PUBLICIDAD

La lectura frecuente de libros, artículos o textos variados estimula el pensamiento crítico y amplía el vocabulario, fortaleciendo diferentes áreas del cerebro.

El aprendizaje de nuevas habilidades, como un idioma extranjero, la ejecución de un instrumento musical o la práctica de manualidades, favorece la plasticidad cerebral y fomenta la formación de nuevas conexiones neuronales.

PUBLICIDAD

Los juegos de mesa como el ajedrez, las damas o cartas requieren de estrategia, memoria y toma de decisiones, lo que contribuye a mantener la mente activa.

Participar en talleres de arte, pintura o escritura creativa estimula la creatividad y el pensamiento abstracto.

Además, la incorporación de rutinas que impliquen cambios, como modificar el trayecto habitual o experimentar nuevas actividades cotidianas, obliga al cerebro a adaptarse y a desarrollar nuevas rutas neuronales, lo que resulta beneficioso para la prevención del deterioro cognitivo.

PUBLICIDAD

Los mejores consejos para cuidar el cerebro y mantener jóvenes las neuronas

Integrar la actividad física en la rutina diaria, ya que el ejercicio regular mejora la circulación sanguínea cerebral y estimula la formación de nuevas conexiones neuronales.

Realizar ejercicios de estimulación cognitiva, como leer, resolver acertijos, aprender nuevas habilidades o practicar juegos de memoria, lo que contribuye a mantener la plasticidad cerebral.

Mantener una alimentación balanceada, rica en frutas, verduras, grasas saludables, pescado y frutos secos, favorece el funcionamiento adecuado del cerebro y protege contra el deterioro cognitivo.

Fomentar la interacción social, participando en actividades grupales, reuniones familiares o proyectos comunitarios, ya que el contacto social ha demostrado ser un factor protector para la salud mental y cognitiva.

Dormir de forma suficiente y con buena calidad, permitiendo la reparación y el fortalecimiento de las redes neuronales durante el descanso nocturno.

Evitar el consumo excesivo de alcohol, tabaco y otras sustancias que puedan afectar negativamente la salud cerebral.

Controlar factores de riesgo como la hipertensión, diabetes y colesterol alto, mediante revisiones médicas periódicas y la adopción de un estilo de vida saludable.

Gestionar el estrés a través de técnicas de relajación, meditación o actividades recreativas, protegiendo así el cerebro de los efectos negativos del estrés crónico.