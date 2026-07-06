CDMX decomisa más de 5 mil bebidas alcohólicas y retira 387 puestos durante operativo por el México vs Inglaterra

El Gobierno capitalino reforzó el operativo de seguridad para garantizar el orden durante las concentraciones por el partido México vs Inglaterra.

La Ciudad de México reforzó este domingo el operativo de seguridad con motivo del partido entre México e Inglaterra, como parte de las acciones preventivas para evitar incidentes durante las concentraciones masivas de aficionados.

El despliegue, encabezado por la Secretaría de Gobierno (Secgob), dejó como saldo el retiro de 387 puestos que obstruían la vía pública, el aseguramiento de 4 mil 897 latas y 154 botellas de bebidas alcohólicas que serían comercializadas de manera ilegal, además de la suspensión de ocho estacionamientos por vender alcohol sin autorización.

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Operativo por México vs Inglaterra despliega más de mil servidores públicos

Desde las primeras horas del domingo, la Secretaría de Gobierno desplegó a más de mil trabajadores organizados en 83 brigadas, con presencia en Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, el Monumento a la Revolución y el Zócalo capitalino, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y otras dependencias.

De acuerdo con el secretario de Gobierno, César Cravioto, el objetivo principal fue inhibir la venta y consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, mantener libres los espacios peatonales y orientar a los asistentes que acudieron a seguir el encuentro de la Selección Mexicana.

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La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que el monitoreo de la jornada se realizó de manera permanente desde la Sala de Situación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para coordinar las acciones de vigilancia y atención ciudadana.

Decomisos y retiro de comercio aumentaron conforme avanzó la jornada

Los resultados del operativo fueron incrementando durante el día. Mientras que a las 13:00 horas se reportaba el retiro de 153 comercios y el decomiso de mil 100 latas y 18 botellas de alcohol, para las 16:00 horas la cifra ascendió a:

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387 comercios retirados por obstruir la vía pública.

4,897 latas de bebidas alcohólicas aseguradas .

154 botellas de alcohol decomisadas .

Ocho estacionamientos suspendidos por venta ilegal de bebidas alcohólicas.

Presencia de 83 brigadas en las principales zonas de concentración de aficionados

Las autoridades aseguraron miles de latas y botellas de alcohol durante el operativo en la CDMX.

Las autoridades también mantuvieron recorridos permanentes en Avenida Juárez y Paseo de la Reforma para detectar puntos de venta irregular y retirar cualquier instalación que impidiera el libre tránsito.

Zócalo alcanza aforo máximo durante la transmisión del partido

Uno de los puntos con mayor asistencia fue la Plaza de la Constitución, donde el Gobierno capitalino instaló pantallas gigantes para seguir el encuentro entre México e Inglaterra.

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Durante la tarde, las autoridades informaron que el Zócalo alcanzó su capacidad máxima, por lo que pidieron a los asistentes dirigirse a las pantallas instaladas en espacios alternos para evitar riesgos derivados de la saturación del lugar.

El Zócalo capitalino alcanzó su capacidad máxima durante la transmisión del partido México vs Inglaterra.

Asimismo, reiteraron el llamado a disfrutar de la jornada deportiva de forma responsable y atender las indicaciones del personal desplegado en la zona.

Ley Seca se amplió a siete colonias de la capital

Como parte del dispositivo preventivo, el Gobierno de la Ciudad de México amplió la aplicación de la Ley Seca, la cual estuvo vigente desde las 00:00 horas del domingo 5 de julio y permanecerá hasta las 07:00 horas del lunes 6 de julio.

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Además de las colonias donde ya se había aplicado en partidos anteriores, la restricción se extendió a Roma Norte y Condesa.

Una infografía detalla la implementación de la Ley Seca en colonias de Ciudad de México desde el 5 hasta el 6 de julio debido al partido México vs Inglaterra. (@MorenaCiudadMex )

En total, la medida abarcó:

Centro Histórico .

Juárez .

Cuauhtémoc .

Tabacalera .

San Rafael .

Roma Norte .

Condesa.

La prohibición únicamente aplicó para la venta de bebidas alcohólicas para llevar en tiendas, vinaterías, supermercados y establecimientos similares.

Los restaurantes con licencia pudieron continuar ofreciendo bebidas para consumo dentro del establecimiento, siempre que acompañaran alimentos y no permitieran la venta para llevar.

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Autoridades advierten sanciones por incumplir las restricciones

Como parte del operativo también se instalaron juzgados cívicos móviles para atender infracciones relacionadas con la venta ilegal de alcohol en la vía pública.

Autoridades detectaron diversas irregularidades durante el operativo en zonas de concentración masiva.

Las autoridades recordaron que los establecimientos que incumplan la Ley Seca pueden enfrentar clausuras y multas superiores a los 41 mil pesos, que incluso pueden rebasar los 293 mil pesos dependiendo de la gravedad de la infracción.

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En tanto, las personas sorprendidas consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública pueden ser sancionadas con multas administrativas, arresto de hasta 36 horas o trabajo comunitario, de acuerdo con la legislación vigente.

Con estas acciones, el Gobierno capitalino busca prevenir incidentes durante las celebraciones por el encuentro entre México e Inglaterra y mantener el orden en las principales zonas de reunión de aficionados.

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