No solo es el Ángel de la Independencia: otros puntos donde celebrar si gana México vs Inglaterra

Aficionados mexicanos ondean banderas mientras observan el partido de dieciseisavos de final del Mundial entre México y Ecuador cerca del monumento al Ángel de la Independencia en la Ciudad de México, el martes 30 de junio de 2026. (AP Foto/Marco Ugarte)

La expectativa por el partido entre México e Inglaterra ha generado un ambiente de celebración anticipada en la Ciudad de México.

Ante la posibilidad de un triunfo del seleccionado nacional, autoridades y organizadores han dispuesto múltiples espacios públicos y escenarios alternativos para que los aficionados puedan reunirse y festejar de manera segura con la intención de evitar concentraciones masivas que puedan ser peligrosas en el tradicional Ángel de la Independencia.

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A continuación, se detallan los principales puntos habilitados en la capital para quienes deseen sumarse a los festejos tras el encuentro futbolístico.

CIUDAD DE MÉXICO, 30JUNIO2026.- Aficionados de la Selección Mexicana observan el partido entre México y Ecuador en las pantallas del FIFA Fan Fest del Zócalo capitalino, mientras México anotaba su segundo gol durante el encuentro correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO.COM

Puntos donde celebrar se puede ir a celebrar si gana México contra Inglaterra

Diversos puntos de la Ciudad de México han sido habilitados para que los aficionados celebren en caso de una victoria de México sobre Inglaterra, sin recurrir exclusivamente al Ángel de la Independencia.

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Entre las alternativas se encuentran espacios distribuidos sobre Paseo de la Reforma, tales como la Puerta de los Leones, la Fuente Diana Cazadora, la Glorieta Ahuehuete, la intersección Insurgentes – Reforma, la Glorieta Mujeres que Luchan, la Torre del Caballito y el Hemiciclo a Juárez.

Cada uno de estos sitios contará con módulos de atención ciudadana, pantallas gigantes, escenarios y servicios de protección civil y salud, como parte del operativo especial implementado por las autoridades capitalinas para evitar aglomeraciones en un solo punto.

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Además, el Monumento a la Revolución será una de las sedes principales de los festejos, con conciertos gratuitos y actividades culturales programadas.

Otros espacios donde se celebrarán conciertos y eventos masivos incluyen la Utopía Meyehualco, la Utopía Mixiuhca, la Utopía La Heroica, el Deportivo Hermanos Galeana, el Parque Tezozómoc, el Parque La Bombilla, el Parque Las Américas y los Campos Revolución.

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También se encuentra la opción de asistir a las diversas plazas y parques en alcaldías como Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.

De acuerdo con reportes recientes, otro punto que ha cobrado relevancia para las celebraciones es la Basílica de Santa María de Guadalupe, donde algunos grupos de seguidores planean acudir de manera simbólica y respetuosa para agradecer los resultados de la selección nacional.

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También el Zócalo capitalino y plazas públicas en las inmediaciones de la Basílica suelen ser puntos de congregación tras los partidos del representativo mexicano.

Finalmente, el Gobierno de la Ciudad de México ha dispuesto más de 60 pantallas gigantes repartidas por distintos puntos de la ciudad y seis pantallas adicionales sobre el corredor Reforma-Hidalgo, acompañadas de actividades culturales y musicales para que los aficionados cuenten con diversas opciones para reunirse y festejar el resultado del encuentro entre México e Inglaterra.

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Una multitud de aficionados mexicanos observa el partido de fútbol entre México y Ecuador en una pantalla gigante instalada en el estacionamiento del Palacio de los Deportes de la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para asistir a los festejos del Mundial de manera segura en viñetas

Planear con anticipación la ruta de llegada y salida, identificando accesos, alternativas viales y puntos de reunión habilitados por las autoridades de la Ciudad de México .

Consultar los avisos oficiales de protección civil y atender las indicaciones del personal de seguridad presente en los principales puntos de festejo como Paseo de la Reforma , Monumento a la Revolución , parques y plazas públicas.

Acudir en grupo y establecer un punto de encuentro en caso de separación o extravío.

Portar únicamente objetos indispensables, así como identificación personal y un teléfono móvil con batería suficiente.

Mantenerse hidratado durante la jornada, especialmente en eventos al aire libre y multitudinarios.

Respetar los aforos máximos permitidos en cada sede y trasladarse a otros puntos habilitados si se detecta saturación en el lugar elegido.

No ingresar con bebidas alcohólicas, objetos peligrosos ni pirotecnia; respetar la Ley Seca vigente en zonas cercanas a los festejos.

Ubicar y utilizar los módulos de atención médica y servicios sanitarios instalados en los espacios de celebración.

Evitar confrontaciones y colaborar con las autoridades para garantizar un ambiente seguro y ordenado.

En caso de emergencia, acudir de inmediato a los módulos de atención o solicitar auxilio al personal autorizado.