Laura León, Salma Hayek y otras celebridades animan a la Selección Mexicana previo a partido con Inglaterra

Laura León, Salma Hayek y Peso Pluma muestran su apoyo a la Selección Mexicana. (Instagram)

La expectativa por el partido entre México e Inglaterra en el Mundial 2026 generó una oleada de mensajes y gestos simbólicos de respaldo a la Selección Nacional desde distintos ámbitos del espectáculo.

El respaldo a la Selección Mexicana traspasó fronteras, con celebridades, músicos, deportistas y personalidades internacionales que manifestaron su apoyo en mensajes, imágenes y videos.

Las muestras de aliento reflejaron la influencia del fútbol en la cultura popular y el alcance que tiene el Tri en la conversación pública global.

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Celebridades mexicanas impulsan el ánimo nacional

Salma Hayek se sumó a la ola de apoyo con un mensaje en redes sociales dirigido a los jugadores y la afición: “¡Seguimos adelante México! Gracias a la Selección Mexicana por darlo todo y honrar el espíritu de nuestro pueblo, que nunca se rinde”. La publicación de Hayek se viralizó y recibió reacciones de seguidores en México y el extranjero.

Por su parte, Laura León contagió entusiasmo con una frase replicada por miles de seguidores: “¡Vamos con todo, mis tesoros!”. En la misma línea, sorprendió al compartir una adaptación de su éxito musical “Suavecito”, entonando: “Vamos a meter un golecito, suavecito, suavecito”. El video circuló en redes y generó interacción entre los aficionados.

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La creatividad digital también fue parte del apoyo. Maribel Guardia utilizó inteligencia artificial para publicar un video donde aparece caracterizada como jugadora de la Selección Mexicana. Acompañó la imagen con el mensaje: “Estamos listos para hacer historia hoy. ¡Vamos México!”. La publicación sumó porras virtuales y comentarios de reconocimiento.

Influencers y músicos refuerzan la porra digital

El respaldo de influencers fue visible en plataformas sociales. Karely Ruiz compartió una fotografía luciendo un corsé verde, emblemático del Tri, y preguntó: “¿A dónde me invitan a ver el partido?”. Su publicación se convirtió en tendencia y mostró cómo la moda y la creatividad también forman parte de la porra digital.

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En el ámbito musical, Peso Pluma apostó 50,000 dólares estadounidenses a favor de la Selección Mexicana, acción que difundió portando la camiseta nacional. El gesto fue recibido con entusiasmo, sobre todo entre los aficionados más jóvenes, y amplificó la confianza en el equipo.

Alejandro Fernández motivó a los futbolistas con un mensaje en redes: “Vamos, muchachos. Hasta el límite, con garra, honor y pasión”.

De igual forma, Los Ángeles Azules celebraron la jornada con un mensaje acompañado de la canción “A Ella” y la frase: “¡A que sí! Hoy es el partido, jugamos todos, alentamos todos”.

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Peso Pluma portando la camiseta de la Selección Mexicana. (@pesopluma)

Deportistas suman respaldo desde otros escenarios

El piloto Checo Pérez se unió al ánimo previo al portar el jersey de la Selección Mexicana en el Circuito de Silverstone durante el Gran Premio de Gran Bretaña.

El gesto fue difundido en redes sociales y aplaudido por seguidores que destacaron la unión entre disciplinas deportivas.

El respaldo internacional amplía el alcance del Tri

El apoyo a la Selección Mexicana no se limitó al territorio nacional. En el extranjero, la actriz Eva Longoria fue vista portando la camiseta del Tri durante el concierto de Bad Bunny, un gesto que se viralizó horas antes del partido.

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Además, la actriz Lupita Nyong’o compartió un video en redes sociales junto a Tom Holland sumándose al aliento para el equipo mexicano. Ambas publicaciones reforzaron la presencia internacional del respaldo al Tri y la visibilidad de la afición mexicana más allá de las fronteras.

La ola de mensajes y gestos de apoyo

La suma de mensajes, imágenes y videos de artistas, deportistas y personalidades internacionales reflejó el ambiente previo al partido entre México e Inglaterra en el Mundial 2026.

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El respaldo a la Selección Mexicana tuvo eco tanto en redes sociales como en escenarios públicos y evidenció la influencia del fútbol en la cultura popular y la conversación global.