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Festivales Futboleros continuarán después del México vs Inglaterra con música y baile en CDMX

Clara Brugada anunció a las bandas y cantantes que se presentarán en los Festivales Futboleros de la Ciudad de México

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Festival al aire libre con escenario, banderas de México, pelotas de fútbol y personas en una plaza; al fondo, el Monumento a la Revolución iluminado.
Una multitud disfruta de un festival de música y fútbol en la Plaza de la República, frente al Monumento a la Revolución iluminado en Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Selección Mexicana se enfrenta a Inglaterra en la cancha del Estadio Ciudad de México, en partido correspondiente a los Octavos de Final de la Copa Mundial de Futbol 2026, por lo que hoy domingo 5 de julio habrá varios puntos de reunión y fiesta en la capital del país.

La Jefa de Gobierno de la CDMX, Carla Brugada, anunció a las bandas y artistas que estarán en los Festivales Futboleros, ubicados en diferentes puntos de la Ciudad, con el fin de ‘descentralizar’ el Ángel de la Independencia.

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Uno de los escenarios principales se instala en el Monumento a la Revolución, donde además de la transmisión del encuentro se presentan 3BALLMTY, La Original Banda Limón y Marinés Ochoa.

(Jefatura de Gobierno de CDMX)
(Jefatura de Gobierno de CDMX)

¿Quiénes se presentarán en los Festivales Futboleros de la CDMX?

Carla Brugada compartió en sus redes sociales a los artistas que se presentarán en los diferentes puntos de los Festivales Futboleros que se ubican en distintas alcaldías de la Ciudad de México.

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  • Unidad Independencia, alcaldía Magdalena Contreras: Lost Acapulco
  • Campos Revolución, alcaldía Gustavo A. Madero: Danzonera Urban
  • Deportivo Hermanos Galeana, alcaldía Gustavo A. Madero: Sonex
  • Parque de las Américas, alcaldía Benito Juárez: Mariachi Femenil Innovación Mexicana
  • Parque La Bombilla, alcaldía Álvaro Obregón: Los de Abajo
  • Utopía La Heroica, alcaldía Venustiano Carranza: Internacional y Explosiva Sonora Dinamita
  • Utopía Meyehualco, alcaldía Iztapalapa: Grupo Aroma.
  • Utopía Mixhuca, alcaldía Iztacalco: Out of Control Army
  • Explanada de la alcaldía Iztacalco: Sonido Caribay, Sonido Sinay y La Sonora Dinamita
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Fans gather in Mexico City - Mexico City, Mexico - July 5, 2026 Mexico fans react as they watch the match on a big screen in Mexico City REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Fans gather in Mexico City - Mexico City, Mexico - July 5, 2026 Mexico fans react as they watch the match on a big screen in Mexico City REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

Pantallas gigantes y programación cultural como eje del formato

El formato de los festivales mezcla transmisión en vivo con entretenimiento en sitio. Además de las pantallas gigantes, los espacios ofrecen conciertos y actividades deportivas como parte de la misma operación.

La programación incluye zonas para familias como componente fijo de la experiencia. El planteamiento del texto fuente define a los festivales como espacios públicos de convivencia, no solo como puntos de visualización.

Infografía con un mapa de la Ciudad de México, marcadores de ubicación, títulos de alcaldías, nombres de sedes y texto sobre festivales de fútbol
Un mapa de la Ciudad de México detalla las alcaldías y las ubicaciones designadas para la proyección de partidos de fútbol en los festivales futboleros. (Gobierno CDMX/Instagram)

Operación por alcaldías y seguridad coordinada en recintos

La cobertura territorial se organizó por demarcación: cada alcaldía tiene al menos un festival activo. La asistencia se mantiene bajo un modelo de acceso gratuito.

Los recintos operarán con un esquema de seguridad coordinado por las autoridades capitalinas. Durante el periodo de actividades, los festivales transmiten todos los partidos del Mundial y mantienen en paralelo su oferta de entretenimiento.

Las autoridades aseguraron miles de latas y botellas de alcohol durante el operativo en la CDMX.

Claudia Sheinbaum llama a festejar con responsabilidad el partido México vs Inglaterra

La presidenta Claudia Sheinbaum llamó a festejar con responsabilidad el partido entre México e Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026, mientras la CDMX reforzó su operativo de seguridad para evitar nuevos incidentes como los registrados tras el triunfo del Tricolor sobre Ecuador, cuando murieron cuatro personas y decenas resultaron lesionadas.

El dispositivo se activó en una jornada marcada por concentraciones masivas: después del juego ante Ecuador salieron a celebrar alrededor de 1.4 millones de personas en distintos puntos de la capital, de acuerdo con las autoridades. La Fiscalía capitalina mantiene abiertas las investigaciones por esa tragedia.

A minutos del inicio del encuentro en el Estadio Ciudad de México, Sheinbaum difundió en redes sociales un mensaje de apoyo a la Selección Mexicana y pidió prudencia a la afición. La mandataria escribió: “¡Todo México apoyando a nuestra Selección! Recuerden todas y todos disfrutar esta hermosa noche con responsabilidad”.

Sheinbaum encabeza la transmisión del México vs Inglaterra desde Nezahualcóyotl. (Presidencia)
Sheinbaum encabeza la transmisión del México vs Inglaterra desde Nezahualcóyotl. (Presidencia)

El gobierno capitalino restringió accesos en puntos de alta concentración

El llamado de la presidenta se dio mientras la jefa de Gobierno Clara Brugada supervisó desde la Sala de Situación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana el operativo especial desplegado para el partido. La acompañaron el secretario de Seguridad Ciudadana Pablo Vázquez, el secretario de Gobierno César Cravioto y mandos policiacos, quienes dieron seguimiento en tiempo real a los principales puntos de reunión de aficionados.

El Gobierno de la Ciudad de México informó que el Zócalo y el FIFA Fan Fest llegaron a su capacidad, por lo que recomendó a la población no trasladarse a esas zonas. El acceso al Ángel de la Independencia también fue restringido una vez alcanzado el aforo permitido.

Para quienes buscaban seguir el encuentro en espacios públicos, la administración capitalina habilitó otros puntos con pantallas gigantes: Reforma e Insurgentes, el Monumento a la Revolución y el cruce de Bucareli y Reforma. La medida forma parte de las acciones para distribuir a los asistentes y reducir riesgos durante los festejos.

Despliegue policías CDMX
Foto: SSC_CDMX

Un día antes, durante una gira por Michoacán, Sheinbaum dijo que México vencería a Inglaterra y deseó éxito al combinado nacional. También recordó que seguiría el ambiente mundialista desde alguno de los Fan Fest instalados en la capital, como ya había ocurrido en partidos anteriores.

En encuentros pasados, la presidenta asistió al Parque Tezozómoc para ver el duelo ante Ecuador. Después siguió otros compromisos de la Selección desde Palacio Nacional.

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