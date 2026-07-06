Maná enciende el medio tiempo del México vs Inglaterra con “Sigo siendo el rey” en el Mundial 2026

Miles de aficionados celebraron la actuación de Maná en el medio tiempo del partido México vs Inglaterra. (Cortesía)

La presentación de Maná en el medio tiempo del partido entre México e Inglaterra marcó un momento especial para la afición reunida en el Estadio Ciudad de México.

El espectáculo, celebrado la noche de este domingo 5 de julio, acompañó uno de los encuentros más esperados de los octavos de final de la Copa del Mundo, convirtiendo la experiencia futbolística en una verdadera fiesta nacional.

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La banda tapatía, integrada por Fher Olvera, Sergio Vallín, Juan Calleros y Álex González, subió al escenario instalado sobre la cancha apenas terminó la primera mitad del encuentro, desatando la euforia de miles de aficionados presentes y de quienes siguieron la transmisión en televisión y plataformas digitales.

La cita musical no solo sirvió de entretenimiento, sino que también se transformó en un acto de orgullo mexicano, especialmente luego del intercambio de declaraciones entre Fher Olvera y el británico Liam Gallagher, vocalista de Oasis, quien había pronosticado una derrota abultada para el conjunto mexicano.

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Jaime Camil y ‘Canelo’ Álvarez presentaron a Maná ante un estadio eufórico

El momento previo a la aparición de la banda fue protagonizado por Jaime Camil y Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

El boxeador, al tomar el micrófono, ofreció un mensaje cargado de orgullo: “Eres muy grande que no se nos olvide, hoy estoy aquí para recordar lo chingones que somos, esto es México”.

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Luego, compartió su admiración personal: “Esta es una de las bandas que más admiro, de las que más quiero, gracias Fer por representar a México, les presento a Maná”.

Las palabras de Canelo fueron respondidas con una ovación masiva.

El estadio, envuelto en un clima de emotividad, se preparó para el arranque del show, anticipando un medio tiempo que trascendería lo deportivo y quedaría grabado en la memoria colectiva de los aficionados.

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Así fue la presentación de Maná en el medio tiempo

Maná interpretó una versión potente de “Sigo siendo el rey”, homenajeando a José Alfredo Jiménez y Vicente Fernández y encendiendo la pasión de los asistentes con efectos de fuego y guitarrazos.

El estadio se transformó en una sola voz, acompañando a la banda en cada estribillo y celebrando la música tanto como el fútbol.

La interacción entre los músicos y el público fue constante, con momentos de agradecimiento y complicidad.

El espectáculo logró que la afición olvidara por un instante la tensión del partido, sumergiéndose en un ambiente de fiesta y celebración.

Maná interpretó una versión potente de “Sigo siendo el rey”, homenajeando a Vicente Fernández. (Cortesía)

Fher Olvera respondió a Liam Gallagher y encendió el ánimo tricolor

La previa del partido estuvo marcada por un cruce viral en redes sociales.

Liam Gallagher, vocalista de Oasis, pronosticó un triunfo inglés por 5-0, lo que motivó la reacción de Fher Olvera de Maná: “El cantante de OASIS dijo que México va a perder contra Inglaterra 5-0, a ver, no manches, ubícate wey, ¿5-0? cálmate, ahí nos vemos el domingo a ver cómo nos va, wey”, dijo entre risas en un video, envuelto en la bandera mexicana.

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La respuesta de Fher fue celebrada masivamente, reforzando el ánimo nacional a las puertas del duelo.

Intercambio entre Liam Gallagher y Fher Olvera se volvió viral antes del partido México vs Inglaterra. (Cortesía)

Maná repitió en el Mundial: segunda presentación tras la inauguración

La actuación durante el medio tiempo del partido México vs. Inglaterra no fue la única aparición de Maná en el Mundial 2026.

La banda tapatía ya había formado parte de la ceremonia de inauguración celebrada en el Estadio Azteca, donde compartió escenario con artistas internacionales como Shakira, Burna Boy, y J Balvin.

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En aquella ocasión, Maná interpretó uno de sus éxitos ante una audiencia global, sumándose a un espectáculo que dio inicio oficial al torneo y puso en alto el nombre de la música mexicana.

Su regreso al escenario durante los octavos de final consolidó su papel como representantes culturales en la máxima fiesta del futbol, reafirmando el vínculo entre la música nacional y los momentos históricos del deporte.

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