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Este es el millonario premio que aseguró la Selección Mexicana tras clasificar a los 8vos de Final en el Mundial 2026

El conjunto del Vasco Aguirre logró su clasificación luego de un complicado partido contra Ecuador

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El conjunto azteca llegó al partido tras una primera fase perfecta. (REUTERS/Eloisa Sanchez)
El conjunto azteca llegó al partido tras una primera fase perfecta. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

La Selección Mexicana está viviendo momentos de máxima tensión y gloria en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Tras superar una vibrante e histórica fase de grupos que culminó con una sólida victoria frente a Ecuador, el combinado dirigido por Javier “Vasco” Aguirre no solo se ha ganado el aplauso unánime de los aficionados en el Estadio Azteca y en todo el país, sino que también ha asegurado una auténtica fortuna financiera para las arcas de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF).

La histórica expansión de este certamen a 48 selecciones trajo consigo la inédita ronda de dieciseisavos de final. Sin embargo, al haber sellado con autoridad su boleto a la siguiente fase definitiva, México ya dejó atrás el piso financiero básico del torneo.

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¿A cuánto asciende el premio acumulado de la Selección Mexicana y qué impacto económico representa de cara a su choque definitivo ante Inglaterra? A continuación, desglosamos las millonarias cifras oficiales de la FIFA.

México se llevaría una cuantiosa cantidad por llegar a esta instancia. (REUTERS/Raquel Cunha)
México se llevaría una cuantiosa cantidad por llegar a esta instancia. (REUTERS/Raquel Cunha)

Las cifras de la FIFA: ¿Cuánto dinero tiene asegurado México?

El nuevo formato de la Copa del Mundo no solo expandió los cupos deportivos, sino también los incentivos económicos. Por el simple hecho de clasificar a la justa mundialista y disputar la Fase de Grupos, la FIFA otorgó a cada federación 1.5 millones de dólares para viáticos y gastos operativos, sumado a un premio base de 9 millones de dólares.

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Al avanzar a la fase de eliminación directa y sortear los dieciseisavos de final, el panorama financiero de la FMF dio un salto exponencial:

  • Bono por participar y logística: 1.5 millones de dólares.
  • Premio por superar la ronda de grupos y dieciseisavos de final: Al consolidarse entre los clasificados directos a los octavos de final, la Selección Mexicana tiene asegurada una cifra de 15 millones de dólares.
  • Bolsa total asegurada al momento: 16.5 millones de dólares (un aproximado de más de 300 millones de pesos mexicanos).

Las selecciones que quedaron eliminadas en la instancia previa de dieciseisavos (puestos del 17.º al 32.º) se marcharon a casa con un consuelo económico de 11 millones de dólares. Al haber avanzado a la ronda de octavos, la escuadra azteca sumó de forma automática 4 millones de dólares extra a su cuenta.

Los 16vos de final se jugaron en la cancha del Estadio Azteca vs. Ecuador. (AP Foto/Silvia Izquierdo)
Los 16vos de final se jugaron en la cancha del Estadio Azteca vs. Ecuador. (AP Foto/Silvia Izquierdo)

El impacto ante Inglaterra: ¿Cuánto ganará México si avanza a Cuartos de Final?

El partido decisivo en el sur de la Ciudad de México ante el cuadro de los Tres Leones —liderado por figuras como Harry Kane y Jude Bellingham— no solo representa romper barreras futbolísticas históricas, sino también abrir las puertas a una bolsa de dinero sin precedentes para el balompié nacional.

Si la Selección Mexicana logra dar el “campanazo” y derrotar a Inglaterra para clasificar a los Cuartos de Final (instancia que reúne a las mejores ocho selecciones del planeta), la FIFA elevará el premio deportivo a 19 millones de dólares. Sumado al bono inicial de preparación, la FMF estaría acumulando la espectacular cantidad de 20.5 millones de dólares.

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