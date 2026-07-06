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Resultados Sorteo Zodiaco Especial 1751 Lotería Nacional domingo 5 de julio: premio mayor y números ganadores

Únicamente quienes resulten ganadores podrán ejercer su derecho a reclamar el premio, para lo cual dispondrán de un plazo de 60 días a partir de la fecha en la que se publiquen los resultados

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El Sorteo Zodiaco Especial rindió homenaje al Mundial 2026 con una edición conmemorativa dedicada al futbol.
El Sorteo Zodiaco Especial rindió homenaje al Mundial 2026 con una edición conmemorativa dedicada al futbol.

Este domingo, el Sorteo Zodiaco Especial de la Lotería Nacional de México otorgó un premio mayor de 11 millones de pesos, repartidos en una serie. El evento fue emitido en punto de las 20:00 (hora local del centro de México) en vivo en el Teatro Lotería Nacional, en la Ciudad de México.

En esta ocasión, la edición del boleto de la lotería del sorteo de este domingo 5 de julio de 2026, rinde homenaje a la Copa Mundial 2026 “Un país, una pasión″, celebra la cultura y el entusiasmo de México, reflejando el espíritu con el que el país se prepara para recibir una nueva fiesta del futbol mundial.

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Cada boleto se divide en 20 cachitos. El premio mayor asciende a 11 millones de pesos para quienes adquieren la serie completa, mientras un cachito puede otorgar hasta 350 mil pesos.

  • $35 MXN por cachito.
  • $700 MXN por la serie de 20.

En este sorteo, uno de cada cinco participantes gana.

Números ganadores de los 20 premios más importantes del domingo 5 de julio de 2026

la Lotería Nacional para la Asistencia Pública de México, un organismo con más de 250 años de trayectoria. Se detalla cómo la lotería, fundada en 1770, destina sus ganancias a la asistencia pública y opera de forma autofinanciada Podcast generado con IA - (Cuartoscuro)
  • Premio mayor de 7 millones de pesos: Escorpion 0926
  • Premio de 1 millón 100 mil pesos: Piscis 2142
  • Premio de 1 millón 100 mil pesos:
  • Premio de 176 mil pesos: Acuario 2517
  • Premio de 176 mil pesos: 
  • Premio de 88 mil pesos: Sagitario 4047
  • Premio de 88 mil pesos: 
  • Premio de 61 mil 600 pesos: Escorpion 1525
  • Premio de 61 mil 600 pesos: 
  • Premio de 52 mil 800 pesos: Tauro 4324
  • Premio de 52 mil 800 pesos: 
  • Premio de 44 mil pesos: Libra 5796
  • Premio de 44 mil pesos: 
  • Premio de 44 mil pesos:
  • Premio de 35 mil 200 pesos: Libra 1601
  • Premio de 35 mil 200 pesos: Cancer 3391
  • Premio de 35 mil 200 pesos: Cancer 9576
  • Premio de 26 mil 400 pesos: Virgo 8097
  • Premio de 26 mil 400 pesos: Escorpion 7537
  • Premio de 26 mil 400 pesos: Cancer 8309
  • Premio de 26 mil 400 pesos: 
  • Reintegros:

¿Cómo puedo cobrar mi premio en caso de resultar ganador?

Los afortunados ganadores tendrán un plazo máximo de 60 días para reclamar sus premios. (REUTERS/Edgard Garrido/Ilustración)
Los afortunados ganadores tendrán un plazo máximo de 60 días para reclamar sus premios. (REUTERS/Edgard Garrido/Ilustración)

Para saber si un billete electrónico recibió premio o reintegro, el ganador debe verificar el número en la Lista Oficial de Premios, disponible en expendios de la Lotería Nacional de la República Mexicana, periódicos de circulación nacional, la página web institucional, la app de Broxel (sección de números ganadores), o mediante notificación enviada al dispositivo móvil.

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Para el cobro en la Ciudad de México, cualquier premio o reintegro puede solicitarse directamente en las oficinas de la Lotería Nacional en Plaza de la República No.117, Primer Piso, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06037, en días hábiles de lunes a viernes de 9:00 a 13:00.

El pago requiere presentar el formato de instrucción pago banco, identificación oficial vigente (INE, IFE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar) y comprobante de domicilio reciente si la identificación no muestra dirección.

La Lotería Nacional emite billetes conmemorativos por el partido México vs Inglaterra

La Lotería Nacional conmemora el partido entre la selección mexicana e Inglaterra en el Estadio Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)
La Lotería Nacional conmemora el partido entre la selección mexicana e Inglaterra en el Estadio Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Lotería Nacional conmemora el partido entre la selección mexicana e Inglaterra en el Estadio Ciudad de México con la emisión de billetes coleccionables, resultado de una colaboración con Panini.

Desde el 19 de abril de 2026, cada domingo se emiten dos cachitos en los Sorteos Zodiaco, inspirados en distintas Copas del Mundo.

El cachito 19 recuerda la emisión especial de 1986 y el cachito 20 corresponde a la Copa 2026 con el lema “Un país, una pasión”. Los billetes están disponibles gratuitamente en puntos de venta de la Lotería Nacional y en formato digital en miloteria.mx.

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