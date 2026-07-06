Aseguran en Hermosillo a prófugo de EEUU acusado de distribuir fentanilo en Miami

Agentes del U.S. Marshals Service recibieron al detenido tras un procedimiento coordinado entre la SSPC, la AMIC y el Instituto Nacional de Migración. Crédito: Fiscalía Sonora

Steven «N», un ciudadano estadounidense de 41 años buscado por la justicia federal de su país por delitos relacionados con el tráfico de fentanilo, fue localizado y detenido en Hermosillo, Sonora, como resultado de un operativo conjunto entre la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La captura se concretó en un domicilio del fraccionamiento Renaceres y derivó en una deportación controlada hacia Estados Unidos. El caso se enmarca en los mecanismos de cooperación bilateral que México y Estados Unidos han intensificado en los últimos años frente al tráfico de opioides sintéticos.

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La orden de arresto y los cargos federales

Steven “N” contaba con una orden de arresto emitida el 13 de septiembre de 2023 por la Corte de Distrito Sur de Florida, una de las jurisdicciones federales más activas en la persecución de delitos de narcotráfico en Estados Unidos.

Los cargos que motivaron el mandamiento judicial son dos: posesión de fentanilo con intención de distribución y conspiración para la comisión de ese mismo delito. Ambos corresponden a hechos presuntamente cometidos en el condado de Miami-Dade durante 2023.

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La orden permaneció vigente durante casi tres años hasta que los trabajos de investigación e inteligencia desarrollados por las autoridades mexicanas permitieron ubicar al requerido en territorio sonorense.

Trabajos de inteligencia coordinados entre la AMIC y la SSPC

El aseguramiento no fue producto de un hallazgo fortuito. Según la información oficial, la detención se logró tras labores previas de investigación e inteligencia realizadas de forma coordinada entre la AMIC y la SSPC.

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La detención se logró tras labores previas de investigación e inteligencia realizadas de forma coordinada entre la AMIC y la SSPC.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Ambas dependencias articularon el operativo que culminó con la localización del ciudadano estadounidense en el fraccionamiento Renaceres, en la capital sonorense. La coordinación entre una agencia de investigación criminal de carácter estatal y una secretaría de seguridad de nivel federal refleja el esquema interinstitucional que las autoridades mexicanas han desplegado en casos con implicaciones binacionales.

Procedimiento migratorio ante el INM

Una vez asegurado, las autoridades verificaron la vigencia del mandamiento judicial estadounidense. Al confirmarse la orden de arresto y al no poder el detenido acreditar su estancia legal en territorio nacional, fue puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM).

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El INM es la autoridad competente para sustanciar el procedimiento administrativo migratorio en estos casos. Su intervención constituye el paso previo e indispensable antes de que pueda concretarse cualquier proceso de deportación o entrega a un gobierno extranjero.

Deportación controlada y entrega al U.S. Marshals Service

Con el procedimiento migratorio en curso, las autoridades mexicanas activaron los mecanismos de cooperación internacional para formalizar la entrega del detenido. Se realizó una deportación controlada y Steven “N” fue puesto a disposición de elementos del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos (U.S. Marshals Service).

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El U.S. Marshals Service es, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la agencia primaria del gobierno federal para investigaciones de fugitivos y la responsable de gestionar el programa de extradiciones internacionales en nombre de las autoridades federales, estatales y locales. En el año fiscal 2024, la agencia cerró mil 743 investigaciones de fugitivos transnacionales en coordinación con 140 países y territorios, según su propio reporte de operaciones.

El fentanilo, en el centro de la cooperación bilateral

El fentanilo es el opioide sintético que concentra la mayor parte de las muertes por sobredosis en Estados Unidos. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), en 2023 fallecieron más de 105 mil personas por sobredosis de drogas en ese país, con cerca del 70% de esas muertes vinculadas a opioides como el fentanilo.

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El fentanilo es el opioide sintético que concentra la mayor parte de las muertes por sobredosis en Estados Unidos. (Imagen ilustrativa) (DEA vía AP)

Aunque las cifras más recientes del CDC muestran una caída de 26.2% entre 2023 y 2024, lo que se traduce de 31.3 a 23.1 muertes por cada 100 mil habitantes, la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) advierte que la amenaza persiste.

En septiembre de 2025, Estados Unidos y México instalaron el Grupo de Implementación de Seguridad bilateral, un mecanismo de coordinación permanente cuya agenda central incluye desmantelar redes de tráfico de fentanilo y fortalecer el intercambio de inteligencia entre ambos países, según informó el Departamento de Estado estadounidense.

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La Fiscalía de Sonora refrenda el compromiso con la cooperación internacional

Al término de las diligencias, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora emitió un pronunciamiento en el que refrenda su compromiso de fortalecer la coordinación interinstitucional para combatir la impunidad.

La dependencia destacó su disposición a colaborar con autoridades nacionales e internacionales en el cumplimiento de la ley, un posicionamiento que encuadra este caso dentro de la política de cooperación bilateral que ambos gobiernos han suscrito en materia de seguridad y persecución de delitos transfronterizos.

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