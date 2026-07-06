Maribel Guardia enciende el ánimo mundialista con mensaje para México: seguidores le piden cantar en el Mundial

La cantante y actriz, viste camiseta de futbol verde, roja y blanca, número 17, 'flota' sobre el campo del estadio, que está lleno de espectadores.

El partido de octavos de final de la Copa Mundial de Futbol 2026, entre México ante Inglaterra hoy 5 de julio, ha causado un gran furor entre los aficionados, y las celebridades no se quedan atrás mostrando su apoyo en redes sociales, como el caso de Maribel Guardia, quien subió un video en su cuenta oficial que provocó gran revuelo.

La actriz y cantante costarricense subió un video creado con Inteligencia Artificial, horas previas al inicio del partido correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026 en la cancha del Estadio Ciudad de México.

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En la publicación realizada en su cuenta oficial, se ve a la actriz con uniforme verde, detalles de la bandera nacional y una puesta en escena que la integra al ambiente mundialista. La publicación incluye la frase: “Estamos listos para hacer historia hoy. ¡VAMOS MÉXICO!”.

Fans le piden a Maribel Guardia que cante en el Mundial

(FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM)

La publicación provocó múltiples reacciones en las redes sociales, ya que los fans de Maribel Guardia comentaron que, viendo el video, se imaginaban a la costarricense cantando al medio tiempo del partido de México su popular canción: “Que ricas son las papas”.

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El mensaje de apoyo a la Selección Mexicana generó reacciones entre sus seguidores, que respondieron con banderas, balones de futbol y comentarios de afecto.

No es raro ver a la actriz con la playera del Tricolor durante torneos internacionales ni publicar mensajes para deportistas mexicanos. Esa identificación constante con los colores nacionales ha reforzado la imagen de Maribel Guardia como una de las artistas extranjeras más cercanas al público mexicano.

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Maribel Guardia llegó a México en 1978 para Miss Universo en Acapulco

(@maribelguardia)

La relación pública de Maribel Guardia con México no es nueva. Aunque nació en Costa Rica, gran parte de su vida personal y de su carrera artística se ha desarrollado en territorio mexicano.

La publicación recordó que llegó al país en 1978, cuando tenía 19 años, para representar a Costa Rica en el certamen de Miss Universo realizado en Acapulco. En ese concurso obtuvo el reconocimiento como Miss Fotogénica y recibió una beca para estudiar actuación en Televisa.

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Ese momento marcó el inicio de una trayectoria de más de cuatro décadas en televisión, cine, teatro y música. Desde entonces, ha expresado en distintas ocasiones el cariño que siente por México y ha dicho que lo considera su hogar.

Famosos apoyan a México vs Inglaterra

Otros famosos mexicanos mostraron su apoyo a la Selección Mexicana previo al inicio del partido ante su similar de Inglaterra, como el caso de la actriz Zelma Cherem, conocida como “Curvy Zelma”, quien compartió un video en sus redes junto a la actriz Laura Zapata.

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Curvy Zelma, con una expresión seria y un fondo vibrante, se prepara para su participación en La Casa de los Famosos Telemundo 2026. (Curvy Zelma: Instagram)

En el video se aprecian a ambas actrices vistiendo la camiseta verde de México, con la bandera de fondo; y utilizaron el audio de Belinda y Danna que se hizo viral en horas previas.

México llega con cinco triunfos y sin goles recibidos

La Selección Mexicana, dirigida por Javier Aguirre, enfrenta a Inglaterra después de avanzar con paso perfecto. El Tri lideró el Grupo A con 9 puntos y eliminó a Ecuador por 2-0 en la ronda anterior.

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El equipo mexicano suma cinco victorias consecutivas y no ha recibido gol en el torneo. Julián Quiñones aparece como su principal referencia ofensiva con 3 goles en el certamen, mientras el plantel conserva la base titular y llega con ánimo alto tras una fase de grupos sin tropiezos.

El delantero de México, Julián Quiñones celebra después de anotar un gol ante Sudáfrica en la Ciudad de México el jueves 11 de junio de 2026. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Del otro lado está la Selección de Inglaterra, encabezada por Thomas Tuchel, que terminó como primero del Grupo L con 7 puntos. El conjunto europeo avanzó tras vencer 2-1 a la República Democrática del Congo.

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Harry Kane es la figura ofensiva del cuadro inglés con 5 goles en este Mundial. Inglaterra también llega con las bajas por lesión de Jarrell Quansah y Reece James.

La altitud de la Ciudad de México, por encima de 2 mil 200 metros sobre el nivel del mar, representa una exigencia física para los ingleses. En partidos previos disputados en la capital mexicana, el Tri no ha perdido ante ese rival: registra dos victorias y un empate.

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