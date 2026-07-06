Mundial 2026: eliminación de Brasil dispara las probabilidades de México ser campeón

(Zurisaddai Gonzalez | Infobae México)

La eliminación de Brasil en el Mundial 2026 mueve de manera significativa los mercados de predicción y apuestas.

Plataformas como Polymarket muestran cambios inmediatos en las probabilidades asignadas a los equipos con vida en el torneo.

Al salir Brasil, un favorito tradicional, el mercado recorta las posibilidades de otras potencias pero también incrementa, aunque de forma moderada, las chances para selecciones consideradas de segundo nivel, como México.

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Según Polymarket, México tiene una probabilidad cercana al 5% de ser campeón tras la eliminación de Brasil.

¿Qué es una casa de predicción y por qué influye en las probabilidades del Mundial?

Se trata de una plataforma internacional de predicción basada en contratos de eventos, donde usuarios compran y venden participaciones sobre el resultado de situaciones futuras, como partidos del Mundial.

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Opera principalmente fuera de Estados Unidos y su volumen de transacciones ha alcanzado cifras récord durante la Copa del Mundo, con más de 10,800 millones de dólares en contratos mensuales.

vía Reuters/James Lang

La lógica detrás de este portal está en el modelo de “mercados de predicción”: cada resultado tiene un precio en función de la oferta y demanda de los participantes.

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Si un favorito como Brasil queda fuera, los precios de otros equipos suben automáticamente porque el camino al campeonato se percibe menos complicado.

Así se vive el México vs Inglaterra en CDMX

Miles de personas saturaron el Zócalo y Paseo de la Reforma durante la jornada del partido entre México e Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026. Las autoridades desplegaron más de 30 mil elementos de seguridad para controlar el flujo de aficionados y prevenir incidentes en los festejos, luego de lo ocurrido tras el partido anterior ante Ecuador.

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En la capital mexicana, las celebraciones por el enfrentamiento deportivo obligaron al cierre de accesos emblemáticos como la Estela de Luz, la Diana Cazadora, el Ángel de la Independencia, el Monumento a la Revolución y el propio Zócalo, debido a la gran cantidad de seguidores congregados. Mientras tanto, la jefa de Gobierno Clara Brugada pidió a la ciudadanía buscar otras plazas públicas para evitar aglomeraciones en el centro histórico.

En el marco de los festejos, la banda Maná interpretó ‘El Rey’ ante la multitud, con una presentación anunciada por Saúl Canelo Álvarez, quien destacó: “Esto es México”. La euforia se reflejó también en los Fan Fest, donde los asistentes entonaron el Himno Nacional antes del inicio del encuentro.

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Medidas de seguridad y llamados a la responsabilidad

La presidenta Claudia Sheinbaum siguió el encuentro desde Nezahualcóyotl, acompañada por Delfina Gómez, y envió un mensaje de respaldo a la Selección Mexicana. Además, instó a la población a festejar con responsabilidad y disfrutar la jornada de forma segura, recordando los riesgos de deshidratación, golpes y episodios de pánico en eventos masivos, según alertó la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.

La estación Cuauhtémoc de la Línea 1 del Metro fue cerrada temporalmente como medida de protección civil, según informó Adrián Rubalcava, para garantizar la seguridad de los usuarios ante la masiva concentración de personas en las inmediaciones.

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Un párrafo clave para entender la situación: La Ciudad de México vivió una jornada de celebración masiva por el partido México-Inglaterra, con operativos de seguridad reforzados y cierres de accesos en puntos estratégicos, mientras las autoridades insistieron en evitar incidentes como los registrados en festejos anteriores.

Apoyo de celebridades y ambiente previo al partido

Diversas personalidades nacionales e internacionales se sumaron a la ola de apoyo, como Becky G, quien posó con la camiseta de la Selección Mexicana, y figuras como Laura Zapata, Maribel Guardia y Salma Hayek, que compartieron mensajes de aliento en redes sociales.

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La afición mexicana, reunida en diferentes puntos de la ciudad, mostró su entusiasmo desde horas antes del partido, formando largas filas para ingresar a los Fan Fest y entonando cánticos en apoyo al equipo nacional. El ambiente festivo fue acompañado por un llamado constante de las autoridades a mantener la prudencia y cuidar la integridad de todos los asistentes.