Estas son las principales lesiones que genera el “quiere volar”, según el ISSSTE

Un grupo de aficionados lanza a una persona al aire en una plaza pública mientras varias banderas mexicanas ondean de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El festejo mexicano conocido como “quiere volar” consiste en que un grupo de personas, generalmente en un ambiente de celebración o euforia colectiva, levanta a uno de los participantes y lo lanza verticalmente por los aires.

La dinámica se basa en que quienes están abajo intentan atrapar de nuevo al individuo cuando desciende, confiando en la coordinación del grupo para evitar que la persona caiga directamente al suelo.

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Esta práctica suele realizarse sobre superficies duras, sin equipo de protección y en contextos de grandes concentraciones, lo que incrementa el riesgo de lesiones graves tanto para la persona lanzada como para quienes participan en el lanzamiento.

Las autoridades y especialistas han advertido sobre los peligros asociados a este tipo de festejo, recomendando evitar su realización durante eventos masivos o celebraciones deportivas en la vía pública.

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Una celebración eufórica con banderas de México muestra a una persona lanzada al aire, seguida de su caída y lesión entre la multitud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son las principales lesiones que genera el juego mexicano “quiere volar”

Las autoridades han alertado sobre los riesgos de esa práctica que ha estado ocurriendo durante los festejos por los triunfos de la Selección Mexicana y durante el Mundial.

Tanto instituciones como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y autoridades de la Ciudad de México, señalan que los siguientes son algunos de los principales riesgos de llevar a cabo esta peligrosa, aunque divertida, práctica:

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Traumatismos craneoencefálicos , que pueden derivar en conmociones cerebrales, fracturas de cráneo o hemorragias internas.

Lesiones en cuello y columna vertebral, como latigazo cervical, esguinces graves o daño en la médula espinal.

Fracturas en extremidades superiores e inferiores (muñecas, brazos, hombros, tobillos y piernas).

Luxaciones y esguinces por caídas o intentos de sujetar bruscamente al participante.

Golpes y contusiones en tórax, abdomen y costillas, que pueden afectar órganos internos.

Lesiones musculares y desgarres en espalda y hombros.

Lesiones para quienes participan en el lanzamiento, como lesiones lumbares, desgarres musculares o hernias discales.

Heridas en el rostro, fracturas nasales, hematomas y lesiones en ojos por el impacto durante el aterrizaje.

Esguinces en muñecas y dedos de quienes intentan detener la caída del cuerpo en movimiento.

Los lesionados que han dejado los festejos por los triunfos de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 en México

Durante los festejos por los triunfos de la selección mexicana en el Mundial 2026, en la Ciudad de México se han reportado más de mil atenciones médicas prehospitalarias, principalmente por deshidratación, crisis hipertensivas, malestares generales y lesiones menores.

La Cruz Roja Mexicana informó que 398 personas recibieron atención en el interior y alrededores del Estadio Ciudad de México, mientras que 610 atenciones adicionales se realizaron en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, incluyendo cuatro traslados hospitalarios para casos que requirieron atención especializada.

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Respecto a incidentes graves, la Secretaría de Salud capitalina y el Gobierno de la Ciudad de México confirmaron el fallecimiento de cuatro personas por asfixia y paro cardiorrespiratorio durante las concentraciones masivas tras el triunfo ante Ecuador.

Además, se han registrado lesiones y hospitalizaciones asociadas a atropellamientos en otros estados, como el caso de Cabo San Lucas, Baja California Sur, donde un vehículo arrolló a personas que celebraban, dejando un saldo de 17 lesionados.

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