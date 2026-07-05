Ley Seca para México vs Inglaterra en el Centro Histórico: ¿A qué hora inicia la suspensión de venta de alcohol?

El Gobierno de la Ciudad de México implementa Ley Seca en zonas de alta concentración de aficionados por los festejos del Tri. |(Jovani Pérez /Infobae México )

Este domingo 5 de julio, la Selección Mexicana se enfrenta a Inglaterra en el Estadio Ciudad de México a las 18:00 horas. Ante la euforia por los buenos resultados del Tri y para garantizar la seguridad durante los festejos, el Gobierno de la Ciudad de México implementó la Ley Seca en zonas de alta concentración de aficionados.

César Cravioto, secretario de Gobierno de la CDMX, anunció esta medida preventiva tras los disturbios ocurridos en celebraciones mundialistas previas en el Ángel de la Independencia, los cuales dejaron un saldo lamentable de cuatro personas fallecidas y múltiples riñas.

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¿A qué hora empieza y termina la Ley Seca?

A nivel general, en las zonas designadas del Centro Histórico de la capital, la restricción para la venta de alcohol para llevar comenzó durante la madrugada de este domingo y concluirá el lunes 6 de julio a las 7:00 horas.

Una infografía detalla la implementación de la Ley Seca en colonias de Ciudad de México desde el 5 hasta el 6 de julio debido al partido México vs Inglaterra. (@MorenaCiudadMex )

Las colonias céntricas donde se aplica la suspensión son:

Juárez

Cuauhtémoc

Centro Histórico

Tabacalera

San Rafael

Roma Norte

Condesa

Medidas especiales en la alcaldía Álvaro Obregón

La alcaldía Álvaro Obregón estableció restricciones más severas. En esta demarcación, la prohibición de venta de bebidas alcohólicas inició desde el sábado 4 de julio a las 10:00 horas y afecta a 10 colonias:

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Progreso de Tizapán

Tizapán San Ángel

La Otra Banda

Jardines del Pedregal

Chimalistac

San Ángel

San Ángel Inn

Guadalupe Inn

Florida

Loreto

Un comunicado oficial de la Alcaldía Álvaro Obregón informa sobre la suspensión temporal de la venta de bebidas alcohólicas en colonias de Ciudad de México. (@AlcaldiaAO)

Excepción para restaurantes: La medida en Álvaro Obregón aplica para establecimientos mercantiles y puestos en vía pública. Sin embargo, los restaurantes podrán servir bebidas alcohólicas solo si se consumen dentro del local y acompañadas de alimentos.

Multas y sanciones por violar la Ley Seca

Las autoridades mantendrán operativos de vigilancia estrictos durante el partido y los festejos posteriores. Las penalizaciones por ignorar la restricción varían dependiendo de si eres vendedor o consumidor:

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as penalizaciones por ignorar la Ley Seca son severas y varían según el infractor. Para los establecimientos comerciales que vendan bebidas alcohólicas de forma irregular, las multas económicas van de las 351 a las 2,500 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a montos que oscilan entre los $41,175 y los $293,275 pesos, a lo cual se suma la clausura temporal o definitiva del local.

Una ilustración acuarela muestra el impacto de la ley seca en Colombia, con barreras amarillas bloqueando el acceso a productos alcohólicos como botellas de cerveza Corona, reflejando las restricciones durante las elecciones presidenciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otro lado, quien sea sorprendido bebiendo en la vía pública será sancionado con una multa de 21 a 30 UMAs, es decir, entre $2,463 y $3,519 pesos.

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Además del golpe al bolsillo, como alternativa de penalización, las autoridades pueden aplicar un arresto administrativo de 25 a 36 horas en “El Torito” o imponer de 12 a 18 horas de trabajo comunitario.