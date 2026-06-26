Exagente federal acusado de falsificar documentos llevará su juicio en libertad

Carlos "N", exelemento de la Policía Federal Ministerial, fue detenido tras descubrirse que usó documentos falsos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía General de la República (FGR) informó de manera oficial este jueves que obtuvo la vinculación a proceso en contra de un exservidor público de la corporación. El implicado presuntamente presentó una cédula profesional y la copia de un título universitario falsos con el único objetivo de acreditar indebidamente los estrictos requisitos oficiales exigidos por las normas de la institución.

De acuerdo con el comunicado detallado emitido por la autoridad judicial federal, el hombre, identificado formalmente bajo el nombre de Carlos “N”, presentó esta documentación irregular directamente ante las ventanillas del Centro de Evaluación y Control de Confianza en el mes de noviembre del año 2025. Este hecho encendió de inmediato las alarmas de los encargados de la revisión interna de documentos de la corporación, quienes iniciaron las indagatorias correspondientes para verificar la autenticidad de los papeles académicos mostrados por el entonces funcionario.

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El engaño institucional ante los controles de seguridad

Dicha institución administrativa es la encargada exclusiva de evaluar de manera rigurosa e inflexible tanto a los nuevos aspirantes que desean ingresar a las filas como al personal activo de las diversas instituciones de seguridad pública del país. Los exámenes de confianza son un pilar fundamental para garantizar que los elementos encargados de la justicia cuenten con el perfil ético y profesional adecuado. Al momento en que ocurrieron los hechos señalados, el hoy imputado se desempeñaba en funciones activas como elemento de la Policía Federal Ministerial, una posición de alta responsabilidad dentro del organigrama de procuración de justicia.

“Ante los hechos, el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos (FEAI), aportó los datos de prueba suficientes para obtener la vinculación a proceso en su contra”, detalló el documento oficial emitido por las autoridades correspondientes. A Carlos “N” se le imputó formalmente por su probable comisión en los delitos de uso de documento público falso y uso de copia de documento privado falso, ilícitos que atentan directamente contra la fe pública y la integridad de las corporaciones encargadas de resguardar el orden y la legalidad en el territorio nacional.

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(X @FGRMexico)

Imputaciones legales y medidas cautelares en libertad

Pese a la contundencia de la vinculación a proceso y la gravedad moral del acto, el exelemento policial no pisará la cárcel durante esta etapa inicial del juicio en su contra. Un juez de control federal determinó que el señalado pasará su proceso penal en libertad, imponiendo como medida cautelar de control la presentación periódica mensual ante la autoridad correspondiente en los juzgados asignados.

Además de las firmas mensuales obligatorias, al acusado se le impuso el pago de una garantía económica para asegurar que no se sustraiga de la acción de la justicia ni abandone el país. Asimismo, el juzgador estableció un plazo perentorio de dos meses para llevar a cabo la investigación complementaria por parte de la fiscalía, periodo en el cual se reunirán más evidencias y testimonios que definirán su situación jurídica final de cara al juicio oral definitivo.

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El combate a la delincuencia organizada y lavado de dinero

En el marco de las acciones judiciales simultáneas llevadas a cabo de manera reciente por la Fiscalía General de la República en contra de la impunidad en diversos niveles, la dependencia federal también reportó la vinculación a proceso de otra persona identificada como Barbara “N”. En este caso particular, el procesamiento se debió a su posible participación directa en la comisión de delitos de alta gravedad y de impacto transnacional, tales como delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, comúnmente denominado lavado de dinero.

La investigación de este segundo caso, que fue liderada minuciosamente por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), resultó en una orden de aprehensión que fue debidamente liberada por un juez de control el pasado mes de marzo tras demostrarse la solidez de las pesquisas iniciales y el riesgo que representaba la investigada.

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(x @FGRMexico)

Mediante un arduo trabajo coordinado del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México y personal operativo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la mujer fue capturada recientemente tras un despliegue táctico e impecable en las inmediaciones del municipio de Atizapán de Zaragoza, ubicado en el Estado de México, y trasladada de inmediato ante la autoridad judicial que la requería.

Prisión preventiva y el principio de presunción de inocencia

A diferencia del caso del exelemento policial que usó documentos falsos para mantener su empleo, durante la audiencia inicial de Barbara “N”, el juez de control dictó de manera tajante la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa debido a la naturaleza y el impacto social de los delitos imputados. El juzgador evaluó minuciosamente los datos de prueba presentados por el Ministerio Público de la Federación y otorgó igualmente dos meses de plazo para el cierre de la investigación complementaria.

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Finalmente, la autoridad ministerial federal reiteró que, conforme al marco legal actual y las garantías constitucionales, a la persona mencionada en este segundo comunicado se le presume completamente inocente en todo momento, mientras no exista una sentencia